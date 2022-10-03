الألماني كلوب يرد بسخرية على تصريحات مواطنه ديدي هامان

منذ عودة عجلة الدوري الإنجليزي لكرة القدم للدوران من جديد، والأمور لا تسير على ما يرام مع يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول. فالفريق الإنجليزي العريق يقدم مستويات متواضعة للغاية، وبعيد كل البعد عن فريق أرسنال متصدر "البريميرليغ".

وأضعفت هزيمة ليفربول الأخيرة أمام أرسنال 2ـ3 مع حظوظ "الريدز" بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وفتحت مستويات ليفربول المتواضعة الباب أمام الانتقادات، لاسيما مدرب الفريق يورغن كلوب.

ففي تصريحات نقلها موقع مجلة "شبورت بيلد"، قال النجم الألماني السابق ديدي هامان، إن على يورغن كلوب القلق على منصبه كمدرب لفريق ليفربول، مضيفا: "في مرحلة ما سنجري نقاشا حول المدرب، ولست متأكدا من بعدنا عن ذلك".

وتابع هامان (49 عاما) والذي سبق له اللعب مع فريق ليفربول وعدة فرق إنجليزية أخرى، أن ديناميكيات فريق ليفربول لا تختلف عن باقي الأندية الأخرى، حيث سيتعرض المدرب للضغط إذا لم تأت النتيجة، على حد قوله.

وواصل هامان الحديث عن وضع فريق ليفربول قائلا "إنه شيء لم نشهده في ليفربول منذ خمس سنوات. ربما تكون هذه علامات صغيرة على وجود مشاكل داخل الفريق أو حتى مع المدرب".

من جهة أخرى، لم يتردد يورغن كلوب كثيرا في الرد على تصريحات هامان. وقال المدرب الألماني بنوع من السخرية، في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "ديدي هامان؟ اوه رائع. مصدر رائع، يحظى باحترام كبير في كل مكان".

وأضاف كلوب :" كونك لاعبا سابقا في ليفربول لا يمنحك الحق في قول ما تريد، خاصة عندما لا تكون لديك أدنى فكرة"، حسب موقع "ديلي ميل".

يشار إلى أن فريق ليفربول، سيخوض مباراة قوية اليوم الأربعاء (12 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أمام فريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي برسم دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويحتل "الريدز" المركز الثاني خلف فريق نابولي الإيطالي، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.