 الألغام الأرضية - إرث الحرب القاتل | تقارير جديدة | DW | 25.10.2022

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تقارير جديدة

الألغام الأرضية - إرث الحرب القاتل

تعد الألغام والعبوات الناسفة إرثا خطيرا للحروب. فهي حتى بعد سنوات من بقائها مخفية تظل تؤدي غرضها الخبيث، وهو قتل الناس وتشويههم.

Syrien | kontrolllierte Sprengung einer Landmine

Dokumentation | Landminen – Das tödliche Erbe des Krieges

غالبا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتنفجر عند لمسها عن طريق الخطأ. إنها ألغام أو أجهزة متفجرة مصنوعة يدويا، والتي تسمى أيضا عبوات ناسفة. وهي تسبب دائما إصابات خطيرة لضحاياها، وأحيانا تكون مميتة. تكمن وراء ذلك حسابات عسكرية غادرة باعتبار أن الأشخاص المصابين بجروح خطيرة يكلفون الطرف المعادي موارد أكثر من مقتل الجنود أو المدنيين. العديد من الحوادث الناتجة عن الألغام والعبوات الناسفة لا تحدث في سياق عسكري، بل في الحياة اليومية بعد الحرب. وهذا هو سبب وقوع مدنيين بوجه خاص ضحية لها. 

Dokumentation | Landminen – Das tödliche Erbe des Krieges


الفيلم عبارة عن رحلة إلى مناطق حروب سابقة، ويروي قصصا مأساوية لأشخاص، وبخاصة لصحفيين وصحفيات لقوا حتفهم أو تعرضوا لإصابات خطيرة بسبب انفجار ألغام أو عبوات ناسفة.
 


مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 01:00 UTC
الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 11:00 UTC
الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 15:00 UTC
السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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