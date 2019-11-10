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الألعاب الإلكترونية

العاب تفاعلية تعتمد غالبا على استخدام اجهزة التلفاز كشاشة للعب مع اجهزة تحكم عن بعد يستخدمها اللاعبون . الألعاب تشترى بأسعار باهظة ، كما يمكن شراء بعضها اونلاين وتنصيبها كتطبيقات على اجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية.

ظهرت أنواع أخرى أكثر تعقيدا وتطورا من الألعاب الإلكترونية، وهناك برامج على يوتيوب وقنوات للفتيان والشباب تعلم وتشيع تداول هذه الألعاب وترفقها بتعليقات، كما الحال في ألعاب كرة القدم. غالبا تنزع هذه الألعاب الى العنف، ما يسبب لمستخدميها توترا شديدا وينصح المربون بأبعاد الاطفال عنها لأنها تسبب الإدمان .

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عيادات لعلاج إدمان ألعاب الفيديو 10.11.2019

لم يعد الاستخدام المفرط للألعاب الفيديو ووسائل التواصل وألعاب الإنترنت مجرد إهدارا للوقت، إذ بدأ التعامل معه بجدية كاضطراب نفسي يحتاج إلى تشخيص وعلاج وتأهيل .. فما هي أعراضه؟
Deutschland Spielemesse 2016 in Essen (DW/A. Becker)

لقطات من معرض الألعاب التقليدية الأكبر في العالم 17.10.2016

تستضيف مدينة ايسن معرض الألعاب التقليدية الورقية وألعاب المغامرات الاجتماعية، والتي ما زالت تلاقي رواجا كبيرا، رغم سيطرة الألعاب الالكترونية التي تغزو الأسواق. ويعد المعرض الأكبر في العالم في هذا المجال.
Computerspiel-Fans in Fantasie-Kostümen verfolgen am Donnerstag (18.08.2011) in Köln auf der Gamescom eine Präsentation. Auf der Computerspielemesse Gamescom hat am Donnerstag (18.08.) der erste Publikumstag begonnen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

انطلاق "غيمزكوم" في كولونيا وسط آمال بدفع قطاع الألعاب الالكترونية 21.08.2013

تتجه أنظار هواة الألعاب الالكترونية إلى معرض غيمزكوم للألعاب الالكترونية في كولونيا وكلهم آمال في التعرف على ابتكارات جديدة تزيد من متعة اللعب، فيما تأمل الشركات العاملة في هذا القطاع في تحقيق مبيعات تفوق التوقعات.
أنظمة ألعاب الفيديو في صور

أنظمة ألعاب الفيديو في صور 18.06.2013

مع صدور النسخة الأخيرة من بلاي ستيشن 4 من شركة سوني احتد سباق الألعاب الالكترونية الحديثة. في البوم الصور نقدم لكم خصائص الجهاز الجديد من سوني مقارنة مع أهم أنظمة ألعاب الفيديو الموجودة حاليا في الأسواق.
Zwei kleine Mädchen sitzen in Jona's Haus an einem Computer, aufgenommen am Freitag (16.09.2006) in Berlin. Die neue Jona-Stiftung kümmert sich seit Anfang September um sozial gefährdete und benachteiligte Kinder. Das Angebot in einem ehemaligen Jugendklub für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren reicht vom warmen Mittagessen über Spiel, Sport, Nachhilfe- und Computerunterricht bis zur Kleiderkammer. Foto: Gero Breloer dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

علماء ألمان يوظفون تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية التعلم عند الأطفال 19.07.2007

باحثون ألمان يطورون نظاما تقنيا يسمح بتوظيف الذكاء الاصطناعي للألعاب الالكترونية في عملية التعلم من خلال استغلال حب الأطفال للألعاب. النظام يتحدث ويفهم اللغة العادية التي يتكلمها الطفل تلقائياً دون الحاجة إلى أوامر خاصة.