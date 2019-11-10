العاب تفاعلية تعتمد غالبا على استخدام اجهزة التلفاز كشاشة للعب مع اجهزة تحكم عن بعد يستخدمها اللاعبون . الألعاب تشترى بأسعار باهظة ، كما يمكن شراء بعضها اونلاين وتنصيبها كتطبيقات على اجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية.

ظهرت أنواع أخرى أكثر تعقيدا وتطورا من الألعاب الإلكترونية، وهناك برامج على يوتيوب وقنوات للفتيان والشباب تعلم وتشيع تداول هذه الألعاب وترفقها بتعليقات، كما الحال في ألعاب كرة القدم. غالبا تنزع هذه الألعاب الى العنف، ما يسبب لمستخدميها توترا شديدا وينصح المربون بأبعاد الاطفال عنها لأنها تسبب الإدمان .