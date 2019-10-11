 الأكراد يعلنون عن اتفاق مع نظام الأسد حول الهجوم التركي | أخبار | DW | 13.10.2019

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أخبار

الأكراد يعلنون عن اتفاق مع نظام الأسد حول الهجوم التركي

لم تمر ساعات على إعلان وزير الدفاع الأمريكي عن قرار بسحب ألف جندي أمريكي من شمال سوريا، حتى أعلنت الإدارة الذاتية الكردية عن توصلها لاتفاق مع النظام السوري. وينص الاتفاق على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا.

Türkei Kilis Militärkonvoi an der Grenze zu Syrien (Reuters/IHA/M. A. Dag)

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد (13 تشرين أول/أكتوبر 2019) التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا "للتصدي" لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها المستمر منذ خمسة أيام ضد مناطق سيطرتها.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان على صفحتها على فيسبوك "لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية (...) كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديموقراطية"، مضيفة أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي"، حسب نص البيان.

مختارات

وكان سياسي كردي سوري قد قال لرويترز اليوم الأحد إن النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، يعقدان مفاوضات في قاعدة جوية روسية في سوريا، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف هجوم تركي. وكشف السياسي الكردي أن المحادثات تجري حاليا في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

في غضون ذلك، بدأ الجيش السوري عملية انتشار في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي مساء الْيَوْم الأحد، حسب متحدث باسم مجلس منبج العسكري. وقال صدام الحمد العضو في المجلس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الجيش السوري انتشر إلى جانب نقاط انتشار مجلس منبج العسكري". وأضاف الحمد بأن "القوات السورية ستكمل انتشارها خلال الساعات القادمة في منطقة الساجور شمال مدينة منبج".

ويأتي تحرك قوات النظام السوري إلى منطقة منبج بعد سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية له على مناطق واسعة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض.

على صعيد متصل، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تبحث خططا لسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام، فيما قد يعتبر سرعة غير متوقعة لهذا الانسحاب في ظل تصعيد الهجوم التركي على المنطقة. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق اليوم أنه يعمل، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، على بدء تنفيذ انسحاب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا.

ويشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي من دمشق على ما أعلنته الإدارة الذاتية الكردية حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)

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  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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