الأكراد يعلنون عن اتفاق مع نظام الأسد حول الهجوم التركي

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد (13 تشرين أول/أكتوبر 2019) التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا "للتصدي" لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها المستمر منذ خمسة أيام ضد مناطق سيطرتها.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان على صفحتها على فيسبوك "لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية (...) كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديموقراطية"، مضيفة أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي"، حسب نص البيان.
وكان سياسي كردي سوري قد قال لرويترز اليوم الأحد إن النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، يعقدان مفاوضات في قاعدة جوية روسية في سوريا، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف هجوم تركي. وكشف السياسي الكردي أن المحادثات تجري حاليا في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.
في غضون ذلك، بدأ الجيش السوري عملية انتشار في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي مساء الْيَوْم الأحد، حسب متحدث باسم مجلس منبج العسكري. وقال صدام الحمد العضو في المجلس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الجيش السوري انتشر إلى جانب نقاط انتشار مجلس منبج العسكري". وأضاف الحمد بأن "القوات السورية ستكمل انتشارها خلال الساعات القادمة في منطقة الساجور شمال مدينة منبج".
ويأتي تحرك قوات النظام السوري إلى منطقة منبج بعد سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية له على مناطق واسعة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض.
على صعيد متصل، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تبحث خططا لسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام، فيما قد يعتبر سرعة غير متوقعة لهذا الانسحاب في ظل تصعيد الهجوم التركي على المنطقة. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق اليوم أنه يعمل، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، على بدء تنفيذ انسحاب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا.
ويشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي من دمشق على ما أعلنته الإدارة الذاتية الكردية حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)
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