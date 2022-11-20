 الأكراد بين مطرقة إيران وسندان تركيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.11.2022

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سياسة واقتصاد

الأكراد بين مطرقة إيران وسندان تركيا

أوقعت حملات القصف الأخيرة التي تشنها تركيا وإيران على مناطق الأكراد في سوريا والعراق عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وتثير هذه الحملات المخاوف من تصعيد خطير هناك، ما أسباب استهداف هذه المناطق، وما تداعيات ذلك؟

منظر على آثار القصف التركي في منطقة ديريك شمال شرق سوريا- 20 نوفمبر، تشرين الثاني 2022

تركيا تكثف من غاراتها الجوية ضد مناطق الأكراد في سوريا والعراق منذ تفجير إسطنبول في 13 نوفمبر / تشرين الثاني، ما هي أهدافها الحقيقية؟

الأكراد شعب بلا دولة، يتراوح عددهم بحسب المصادر بين 25 و 35 مليون نسمة. ويقطن الأكراد الذين تجمعهم قواسم ثقافية وعرقية مشتركة بشكل أساسي في أربع دول هي تركيا وإيران والعراق وسوريا. ويشكل السنة غالبيتهم. ورغم ذلك، فالأكراد في الدول الأربعة لا يمتلكون ممثلين لتبادل الآراء أو لاتخاذ سياسات أو لتشكيل وحدات دفاع مشتركة، وهو الأمر الذي يعرضهم من حين لآخر إلى هجمات من دول المنطقة خاصة   من تركيا  وإيران وإن تباينت أسباب استهدافهم.

مختارات

لماذا تستهدف تركيا الأكراد شمال سوريا؟

خلال السنوات الأخيرة، تعرض الأكراد في شمال سوريا لهجمات يشنها الجيش التركي بشكل منتظم تحت زعم محاربة الإرهاب.  وقبل أيام، كثفت تركيا هجماتها في  مناطق الأكراد  في إطار عملية "المخلب-السيف" داخل الأراضي السورية وأيضا ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق الذي تحمله أنقرة مسؤولية التفجير الإرهابي الذي استهدف إسطنبول في 13 نوفمبر /تشرين الثاني وأودى بحياة ستة أشخاص فضلا عن جرح أكثر من 80 آخرين. وقد نفى  "حزب العمال الكردستاني" وما تُعرف بـ "وحدات حماية الشعب الكردية" أي مسؤولية عن التفجير.

وقد أسفرت الغارات التركية عن مقتل أكثر من 180 كرديا بينهم من مقاتلين ومدنيين منذ بداية الحملة العسكرية، فيما اتهمت أنقرة "وحدات حماية الشعب الكردية" بإطلاق قذائف استهدفت بلدة كركميش جنوب البلاد الإثنين الماضي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. ورغم إدراج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب، إلا أن وضع "وحدات حماية الشعب الكردية" يمثل نقطة خلاف، وخاصة بين أنقرة وواشنطن حيث دعمت الأخيرة ما تُعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل قوات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، إبان الحرب ضد داعش في سوريا عام 2016.

طائرة عسكرية تركية فوق منطقة أضنا- يناير/ كانون الثاني 2018

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد بتوسيع نطاق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا والعراق، هل يستطيع تنفيذ تهديداته؟

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال عودته من قطر حيث حضر افتتاح مونديال كأس العالم، أن عملية "المخلب-السيف" لن تقتصر على "الغارات الجوية" في إشارة ضمنية إلى إمكانية ان تشن تركيا هجوما بريا داخل الأراضي السورية. وسبق للجيش التركي أن شن في السابق ثلاث هجمات برية داخل سوريا منذ 2016 فيما تسيطر أنقرة في الوقت الحالي على مساحات شاسعة من شمال البلاد على طول منطقة الحدود المشتركة التي يقطنها حوالي 4 ملايين شخص غالبيتهم من الأكراد.

ورغم تمكن القوات الحكومية السورية من استعادة السيطرة على غالبية البلاد بفضل الدعم الروسي الذي بدأ منذ عام 2015، إلا أن مناطق في الشمال الشرقي ومدينة إدلب في الشمال الغربي، مازلت خارج سيطرة الجيش السوري.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي ربما يرمي من وراء الحملة العسكرية في الأراضي السورية إلى إجبار الأكراد الذين يقطنون المناطق الحدودية على الابتعاد من أجل إفساح المجال لإعادة توطين اللاجئين السوريين.

ويضيف المراقبون أن أردوغان يرغب من وراء ذلك بكسب  ود الناخبين الأتراك  قبل إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل في ظل تزايد الاستياء في تركيا تجاه اللاجئين السوريين وهو الأمر الذي ساهم في تراجع شعبيته وشعبية حزبه "العدالة والتنمية".

لماذا القصف التركي لمناطقة كردية في العراق؟

ولم تتوقف أهداف عملية "المخلب-السيف" على استهداف مناطق الأكراد في سوريا، بل امتد القصف التركي إلى منطقة جبل قنديل في شمال العراق المتاخمة للحدود الإيرانية. وتقول أنقرة أن مسلحي "حزب العمال الكردستاني" يتخذون من المنطقة مقرا لهم، فيما أفاد مسؤولون أكراد بمقتل أكثر من 30 مسلحا من الحزب خلال 25 غارة جوية.

وفي رد فعلها، أعربت واشنطن عن معارضتها للحملة العسكرية التركية في العراق حيث أكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن ما زالت تعارض "أي عمل عسكري غير منسق في العراق وينتهك سيادته."

لماذا تستهدف القوات الإيرانية أكراد العراق؟

تزامنت الغارات التركية مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي عن تصعيد الهجمات ضد ما اعتبره "مقار ومراكز المؤامرة وأماكن انتشار وتدريب وتنظيم الخلايا الانفصالية المعادية لإيران". وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 26 شخصا خلال الغارات الإيرانية في شمال العراق.

وتشهد إيران احتجاجات عارمة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل الشرطة   الإيرانية  في طهران فيما كانت شرارة الاحتجاجات مراسم تشييعها في مسقط رأسها بمدينة سقز بمحافظة كردستان في غرب إيران. وتلقي الحكومة الإيرانية باللائمة في تصاعد الاحتجاجات على كيانات إيرانية كردية معارضة تتمركز في إقليم كردستان العراق. في المقابل، يرى مراقبون أن هناك ميليشيات وقوى سياسية مناوئة للحكومة الإيرانية في شمال العراق، لكن آخرون شككوا في ارتباط هذه الكيانات بالاحتجاجات العارمة في إيران، كما تزعم طهران.

Infografik Karte Kurdische Siedlungsgebiete AR

وفي ذلك، قال فاراز فيروزي، المحامي الحقوقي والناطق باسم منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان ومقرها النرويج، في مقابلة سابقة مع DW  إنه ربما يوجد "بعض الأشخاص من بين المتظاهرين يتعاطفون مع الأحزاب السياسية، لكن لا توجد قيادة احتجاجية تابعة لأي حزب سياسي".  ويعود فرار الأكراد الإيرانيين من بلادهم صوب مناطق الأكراد في العراق إلى فترة قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979 إذ قاطع أكراد إيران الاستفتاء الذي مهد الطريق أمام إنشاء الجمهورية الإسلامية في البلاد.

ويقول الخبراء إن إيران تحاول منذ وقت ليس ببعيد ممارسة الضغط على   السلطات الكردية  في كردستان العراق للسيطرة بشكل أفضل على الأحزاب السياسية الكردية الإيرانية سواء من خلال وضع أعضائها داخل معسكرات أو نزع سلاحهم أو حتى ترحيلهم إلى دول أخرى.

جينفر هوليس / م ع

  • Vertrag von Sevres Unterzeichnung 1920 (Imago/United Archives International)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    معاهدة سيفر

    بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، جاءت معاهدة سيفر عام 1920 لتمنح الأكراد الأمل في إنشاء دولة مستقلة لهم. غير أن رفض حكومة أتاتورك الاعتراف بالمعاهدة جاء بمعاهدة جديدة، وهي معاهدة لوزان، التي غيرت موازين القوى لصالح تركيا وأجهضت حلم تأسيس الدولة الكردية المستقلة.

  • Kurdistan - Mahabad (Imago/S. Simon)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    جمهورية مهاباد

    في الثاني والعشري من يناير/ كانون الثاني من عام 1946، ولدت جمهورية مهاباد الكردية بدعم من الاتحاد السوفييتي. واتخذت الجمهورية الكردية من مدينة ماهاباد في أقصى شمال غرب إيران عاصمة لها. وكان قاضي محمد ومصطفى البارازاني مؤسسي الجمهورية. لكن بسبب تراجع الدعم السوفييتي بسبب ضغوط إيران، سقطت الجمهورية بعد شهور من تأسيسها.

  • Sheikh Sherif, Sheikh Said, Kasim, Sheikh Abdullah (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    ثورة الشيخ سعيد بيران

    في عام 1923 أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة. وبعد أقل من عامين على تأسيسها، واجهت الدولة الفتية أول انتفاضة كبرى قام بها الأكراد في جنوب شرق تركيا بقيادة الشيخ سعيد بيران. الانتفاضة كانت ضد سياسة القمع التي تتبعها حكومة أتاتورك ضد الأقلية الكردية. لكن سرعان ما تم قمع التمرد، وأُعدم الشيخ بيران.

  • Irak Kurdenkonflikt im Irak 1974 (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    الأزمة مع العراق

    في عام 1974 تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك ودعا الأكراد إلى ثورة جديدة ضد الحكومة العراقية.

  • 1975 - Abkommen von Algier (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    اتفاقية الجزائر 1975

    وقعت هذه الاتفاقية بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وشاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، وأشرف عليها الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكان الهدف منها هو وقف النزاعات بين الدولتين حول الحدود. لكن بعد إلغاء صدام حسين للاتفاقية، انهارت الانتفاضة الكردية بسبب انقطاع دعم إيران لها.

  • Irak Geschichte Friedhof Halabja Massaker in 1988 (Safin Hamed/AFP/Getty Images)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    مجزرة حلبجة

    في عام 1988، تعرضت مدينة حلبجة الكردية لغارات بالسلاح الكيماوي في إطار ما عُرف بحملة "الأنفال"، التي قام بها النظام السابق برئاسة صدام حسين ضد الأكراد. يذكر أن الهجوم الكيماوي على حلبجة أسفر عن مقتل ما بين 3500 إلى 5000 شخص، وفقاً لمصادر مختلفة، فيما قدر عدد المصابين بحوالي عشرة آلاف شخص.

  • Irak Bürgerkrieg Kurdische Flüchtlinge (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    انتفاضة 1991

    بدأت قوات من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت. لكن سرعان ما أخمدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالقوة، ما تسبب في نزوح أكثر من مليون كردي إلى دول الجوار.

  • Irak Masud Barzani, Präsident der Autonomen Region Kurdistan (picture-alliance/Anadolu Agency/Y. Keles)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    أزمة الاستفتاء

    في سبتمبر/ أيلول عام 2017 أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، عن إجراء استفتاء شعبي لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن ذلك قوبل برفض شديد من الحكومة في بغداد. كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    سقوط عفرين

    بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة عفرين بشمال سوريا، سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في الثامن عشر من مارس/ آذار 2018 على مدينة عفرين، التي شكلت أحد "الأقاليم" الثلاثة التي أنشأ الأكراد فيها الإدارة الذاتية. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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