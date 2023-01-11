الأكثر منذ سنوات - ربع مليون طالب لجوء إلى ألمانيا في 2022

ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2016. وتظهر الإحصائيات السنوية لعام 2022 التي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) اليوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2023) أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، سعى 217774 شخصًا للحصول على الحماية في ألمانيا لأول مرة.

وهذا يمثل زيادة بأكثر من 47 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه (2021)، والذي تم فيه تقديم 145233 طلبا للجوء.

وجاء معظم الذين طلبوا الحماية العام الماضي من سوريا (70976) وأفغانستان (36358) وتركيا (23938) والعراق وجورجيا. ووفقًا للمعلومات، فإن 24791 من هذه الطلبات الأولية تتعلق بالأطفال المولودين في ألمانيا دون سن عام واحد.

ولم يُضطر ما يقرب من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا، الذين تم قبولهم في ألمانيا العام الماضي إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء، لكنهم تلقوا حماية مؤقتة فورية على أساس توجيه من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مراقبة وتنظيم الهجرة إلى ألمانيا".

في عام 2016، وصل عدد طلبات الحماية إلى 722.370 طلبًا تقدم بها أشخاص للمرة الأولى. وفي السنوات التي تلت ذلك، انخفض عدد طالبي اللجوء بشكل مطرد.

ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإن ارتفاعه مرة أخرى في عام 2021 كانت أيضًا بسبب "التراكم"، نتيجة لتشديد قيود السفر أثناء جائحة كورونا 2020.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)