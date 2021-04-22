االأقباط هم سكان مصر قبل دخول العرب مع الإسلام إلى أرض مصر على يد عمر بن العاص. وتخضع ديانتهم المسيحية الارثذوكسية لسلطة بابا الإسكندرية الذي يجلس على كرسي الرسول مارمرقس. وبابا الكنيسة الحالي هو البابا تواضروس الثاني.

يعود أصل كلمة الأقباط إلى اليونانية، حيث كان يطلق اليونانيون على مصر كلمة إيجبتوس - Aegyptus، وتعني أهل مصر. كانت السلطة قبل دخول العرب إلى مصر بيد المسحيين الارثذوكسيين التابعين للكنيسة المصرية، إحدى ابرز الكنائس الشرقية. يختلف تقدير عددهم بين المصادر الرسمية والمصادر الكنسية في مصر بين 10 إلى 12 مليون نسمة.