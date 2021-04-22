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الأقباط

االأقباط هم سكان مصر قبل دخول العرب مع الإسلام إلى أرض مصر على يد عمر بن العاص. وتخضع ديانتهم المسيحية الارثذوكسية لسلطة بابا الإسكندرية الذي يجلس على كرسي الرسول مارمرقس. وبابا الكنيسة الحالي هو البابا تواضروس الثاني.

يعود أصل كلمة الأقباط إلى اليونانية، حيث كان يطلق اليونانيون على مصر كلمة إيجبتوس - Aegyptus، وتعني أهل مصر. كانت السلطة قبل دخول العرب إلى مصر بيد المسحيين الارثذوكسيين التابعين للكنيسة المصرية، إحدى ابرز الكنائس الشرقية. يختلف تقدير عددهم بين المصادر الرسمية والمصادر الكنسية في مصر بين 10 إلى 12 مليون نسمة.

A convoy of vehicles transporting royal mummies is seen in Cairo, Egypt, Saturday, April 3, 2021. Egypt held a parade celebrating the transport of 22 of its prized royal mummies from Egyptian Museum to he newly opened National Museum of Egyptian Civilization. (AP Photo)

موكب المومياوات الملكية أحيى الجدل حول هوية مصر وتراثها الحضاري 22.04.2021

موكب المومياوات الملكية الذي شهدته القاهرة، أعاد الجدل حول هوية مصر وحضارتها ولغتها القديمة، التي باتت تحظى باهتمام لدى الناس والرغبة في تعلمها. لكن هل تأثير موكب المومياوات عرضي وسينتهي أم سيحيي لغة مصر القديمة؟
21.01.2016 **** A view of the High Court of Justice in Cairo, Egypt, January 21, 2016. Egypt's highest appeals court adjourned the retrial of former president Hosni Mubarak until April on charges over the killing of protesters during the 2011 uprising that ended his 30-year rule. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany © Reuters/M. A. El Ghany

مصر.. مجموعة حقوقية تدين تبرئة متهمين بتعرية مسنة قبطية 18.12.2020

برّأت محكمة مصرية ثلاثة متهمّين جرّدوا قبطية مسنّة من ملابسها وجرّوها في أنحاء قريتها عام 2016، وفق ما أفاد مصدر قضائي. الحكم أثار حفيظة حقوقيين طالبوا النيابة العامة بتقديم طعن ضده.
Auf dem Bild: Heirat in Tadschikistan. Foto: Galim Fashutdinov / DW in Duschanbe am 12.02.2015

"زواج المسلمة بغير المسلم"..رأي باحثة مصرية يثير جدلا واسعا 19.11.2020

لطالما كانت قصص الزواج بين ذوي الديانات المختلفة تثير الجدل في البلدان العربية، إلا أن مطالبة باحثة في جامعة الأزهر، الفقهاء بإعادة فتح النقاش حول زواج المسلمة بغير المسلم أثارت ردود فعل واسعة في أوساط مسلمين ومسيحيين.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: عواطفنا الدينية.. متى تحجب الرؤية؟ 14.07.2020

في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني السؤال على المتدينين.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: لماذا يتحدث البابا تواضروس في السياسة؟ 16.06.2020

في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني سؤالا عن البابا تواضروس.
Patriarch Filaret of the Ukrainian Orthodox Church, center, conducts an Easter service with some of the priests wearing face masks to help protect themselves against the coronavirus at the Volodymysky Cathedral in Kyiv, Ukraine, Sunday, April,19, 2020. All the Ukrainian churches have been closed for people because of COVID-19 outbreak. Easter - by far the most significant religious holiday for the world's roughly 300 million Orthodox - has essentially been cancelled. (AP Photo/Volodymyrsky Cathedral Press Service via AP)

المسيحيون الأرثوذكس يحيون عيد الفصح في منازلهم بسبب كورونا 19.04.2020

بعد أسبوع من عيد الفصح لدى الكاثوليك والبروتستانت، يحتفل العالم الأرثوذكسي بالفصح في ظروف استثنائية. إذ يحيي أكثر من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي في دول عدة عيد الفصح في منازلهم بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
Koptenpapst Tawadros II Titel: Koptenpapst Twadros II. weiht „Bunkerkirche“ in Düsseldorf Datum: 12.05.2019 Ort: Düsseldorf Rechte: Hicham Driouich (DW)

البابا تواضروس لـDW: تفريغ الشرق من المسيحيين خطر على أوروبا أيضاً 13.05.2019

حذر البابا تواضروس الثاني في حوار حصري مع DW عربية من خطر تهجير وتفريغ المسيحيين من الشرق الأوسط، معتبرا أن هذا الأمر في غاية الخطورة، ليس فقط على الشرق الأوسط، وإنما على أوروبا أيضا.

تعرف على الكنيسة القبطية الجديدة في دوسلدورف 12.05.2019

قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتدشين كنيسة قبطية جديدة في مدينة دوسلدورف الألمانية وهي كنيسة تاريخية تعود للعهد النازي أهداها الكاثوليك للأقباط. المزيد عن هذه الكنيسة التاريخية في هذا الفيديو.

Coptic Pope Tawadros II, head of Coptic Orthodox church, talks to Reuters during an interview in Cairo, April 25, 2013. Egypt's Christians feel sidelined, ignored and neglected by Muslim Brotherhood-led authorities, who proffer assurances but have taken little or no action to protect them from violence, the pope said. In his first interview since emerging from seclusion after eight people were killed in sectarian violence between Muslims and Christians this month, the pope called official accounts of clashes at Cairo's Coptic cathedral on April 7 a pack of lies. Picture taken April 25, 2013. To match Interview EGYPT-POPE/ REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION)

البابا تواضروس يدشن كنيسة ذات تاريخ فريد خلال زيارة لألمانيا 11.05.2019

يشير مسؤولون أقباط إلى تضاعف أعداد الأقباط في ألمانيا بعد "الربيع العربي". وخلال زيارة لألمانيا، يدشن البابا تواضروس الثاني في دوسلدورف كنيسة قبطية، أهدتها الكنيسة الكاثوليكية إلى الأقباط المصريين. ما قصة هذه الكنيسة؟
April 17, 2019 - Cairo, Egypt - Billboards and panels are displayed in the streets of Cairo to encourage citizens to vote ''yes'' during the referendum of the 20th to the 22d of April about amendments in the Constitution.The latter could notably allow President Abdel Fatah al-Sissi's mandate to last until 2014, and institutionnalise the political role of the army. (Credit Image: © Chloe Sharrock/Le Pictorium Agency via ZUMA Press |

بابا الأقباط ومفتي مصر يدعوان المصريين للمشاركة في الاستفتاء 20.04.2019

بعد أن أدلى بصوته، حث بابا تواضروس المصريين على المشاركة في الاستفتاء الدستوري معتبرا ذلك حقا من حقوق المواطنة، فيما أكد مفتي الديار الدكتور شوقي علام بعد مشاركته في الاقتراع أن المشاركة في الاستفتاء "واجب وطني".

25.1.2016 *** A policeman stands guard as they patrol a street on Police Day, which is also the anniversary of the 2011 uprising, in Tahrir Square, in the Haram district of Cairo, Egypt, Monday, Jan. 25, 2016. The uprising failed to bring about the goals of democracy and freedom the pro-democracy youths who spearheaded the 'revolution' had espoused. The run-up to the anniversary has seen stepped-up security measures as well as a new wave of arrests and security checks in downtown. (AP Photo) Copyright: picture-alliance/AP Photo

توقيف أربعة مصريين بتهمة ازدراء الدين المسيحي 11.02.2019

قال مصدر قضائي إن النيابة العامة المصرية قررت حبس أربعة طلاب لمدة أربعة أيام بعد اتهامهم بـ "ازدراء الدين المسيحي من خلال تصوير فيديو يتضمن إسقاطات على الترانيم المسيحية في الصلوات".

06.01.2019, Ägypten, Kairo Security forces guard a street leading to the church were an expolosion ocurred leaving one casualty, in Cairo on January 5, 2019. - A policeman was killed while trying to dismantle an explosive device outside a Coptic church in Egypt on Saturday, January 5, 2019, a security source said. Two other officers were also wounded in the explosion as security personnel attempted to defuse the device in Nasr City on the edge of Cairo, the source added. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

إحباط محاولة تفجير كنيسة عشية احتفالات الأقباط بعيد الميلاد 06.01.2019

قُتل ضابط وجرح شرطي بانفجار عبوة ناسفة كانت قوّات الأمن المصريّة عثرت عليها وحاولت تفكيكها أمام كنيسة قبطيّة في القاهرة. إحباط محاولة استهداف كنيسة يأتي قبيل احتفال الأقباط بعيد الميلاد.

29.11.2017 ++ People are seen outside the Mar Mina Church after a blast, in Helwan district on the outskirts of Cairo, Egypt after a blast December 29, 2017. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

مصر: احتجاجات غاضبة بعد مقتل قبطيين على يد شرطي 13.12.2018

أثناء مراسم تشييع مواطنين قبطيين قتلا على يد شرطي في محافظة المنيا بمصر، احتج المئات من الأقباط على الحادثة، فيما طالب القس الذي قاد قداس الجنازة بتحر أكثر دقة لأفراد أجهزة الأمن المكلفين بحراسة الكنائس.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: ..سبعة تمارين لتحرير العقل.. 13.11.2018

في مقاله* لـ DW عربية يقترح علاء الأسواني سبعة تمارين لتحرير العقل.
03.11.2018, Ägypten, Al-Minya: Trauergäste tragen den Sarg von Maria Kamal Youssef bei einer Trauerfeier. Nach dem Anschlag auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten haben am Samstag Hunderte Menschen an der Trauerfreier und Beerdigung der Opfer teilgenommen. Foto: Gehad Hamdy/dpa | Verwendung weltweit

بابا الفاتيكان و"المركزي للمسلمين"بألمانيا يدينان الإعتداء على الأقباط في مصر 04.11.2018

أعرب بابا الفاتيكان عن "ألمه" للاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأقباط في مصر، وقال إنه "يصلي من أجل الضحايا". بينما تؤكد الداخلية المصرية وفاة 19 عنصرا إرهابيا ممن تقول إنهم نفذوا الهجوم.

مصر ـ تشيع ضحايا الهجوم على مسيحيين بالمنيا وسط حزن وغضب 03.11.2018

وسط أجواء من الحزن والغضب شيع المصريون ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة، واستهدفت حافلتين تقل مسيحيين أقباط وتدفقت الحشود على الكنيسة وسط بكاء ونحيب غطى على أصوات الصلوات.
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