الأغلى بين رؤساء أمريكا.. تأمين ترامب وعائلته كلف مئات الملايين

عندما تولى دونالد ترامب منصب رئاسة الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني عام 2017، وانتقل إلى البيت الأبيض في واشنطن، لم تكن زوجته ميلانيا معه.

آنذاك قيل إنها بقيت في منزل العائلة في نيويورك مع ابنهما الصغير بارون (10 سنوات)، الذي كان يستعد لاختبارات نهاية العام الدراسي وكان يريد بعض الهدوء.

لكن الصيغة غير الرسمية لبقاء السيدة الأولى آنذاك، بحسب ما نقل موقع مجلة "شتيرن" الألمانية، هو الضغط على زوجها لإعادة التفاوض حول عقد زواجهما. وبغض النظر عن السبب، فإن ميلانيا وبارون انتقلا إلى البيت الأبيض بعد مرور خمسة شهور على رئاسة ترامب، أي في يونيو/ حزيران. وقد تسبب ذلك في موجة انتقاد عارمة، سببها النفقات.

فبالنسبة لجهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس الأمريكي وعائلته، كان وجود ترامب وزوجته في مكانين مختلفين أمراً مقلقاً. فبدل توفير الحماية القصوى في مكان واحد لكل العائلة، كان على عملاء الجهاز وأفراد الشرطة توفير الحماية لـ"برج ترامب" في نيويورك، ومراقبته على مدار الساعة، وهو ما كلفهم آنذاك حوالي نصف مليون دولار يومياً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

كما أوردت صحيفة "ميركوري ستار" أن جهاز الخدمة السرية طلب زيادة عاجلة في موازنته في مارس/ آذار 2017 تقدر بـ28.3 مليون دولار، وذلك من أجل تأمين منزل عائلة ترامب، الذي يشغل الطوابق الثلاثة العليا في البرج.

وكتبت الصحفية في "واشنطن بوست"، كارول ليونيغ، أن تأمين هذا "القصر المعلق" في برج ترامب تسبب في تكاليف لم يتم إنفاقها خلال فترة حكم أي رئيس أمريكي طوال تاريخ البلاد. وتقدّر ليونيغ فاتورة تأمين عائلة ترامب طوال فترة رئاسته بحوالي 600 مليون دولار.

ي.أ/ص.ش