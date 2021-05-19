الأغلى بين رؤساء أمريكا.. تأمين ترامب وعائلته كلف مئات الملايين

عندما تولى دونالد ترامب منصب رئاسة الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني عام 2017، وانتقل إلى البيت الأبيض في واشنطن، لم تكن زوجته ميلانيا معه.
آنذاك قيل إنها بقيت في منزل العائلة في نيويورك مع ابنهما الصغير بارون (10 سنوات)، الذي كان يستعد لاختبارات نهاية العام الدراسي وكان يريد بعض الهدوء.
لكن الصيغة غير الرسمية لبقاء السيدة الأولى آنذاك، بحسب ما نقل موقع مجلة "شتيرن" الألمانية، هو الضغط على زوجها لإعادة التفاوض حول عقد زواجهما. وبغض النظر عن السبب، فإن ميلانيا وبارون انتقلا إلى البيت الأبيض بعد مرور خمسة شهور على رئاسة ترامب، أي في يونيو/ حزيران. وقد تسبب ذلك في موجة انتقاد عارمة، سببها النفقات.
فبالنسبة لجهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس الأمريكي وعائلته، كان وجود ترامب وزوجته في مكانين مختلفين أمراً مقلقاً. فبدل توفير الحماية القصوى في مكان واحد لكل العائلة، كان على عملاء الجهاز وأفراد الشرطة توفير الحماية لـ"برج ترامب" في نيويورك، ومراقبته على مدار الساعة، وهو ما كلفهم آنذاك حوالي نصف مليون دولار يومياً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
كما أوردت صحيفة "ميركوري ستار" أن جهاز الخدمة السرية طلب زيادة عاجلة في موازنته في مارس/ آذار 2017 تقدر بـ28.3 مليون دولار، وذلك من أجل تأمين منزل عائلة ترامب، الذي يشغل الطوابق الثلاثة العليا في البرج.
وكتبت الصحفية في "واشنطن بوست"، كارول ليونيغ، أن تأمين هذا "القصر المعلق" في برج ترامب تسبب في تكاليف لم يتم إنفاقها خلال فترة حكم أي رئيس أمريكي طوال تاريخ البلاد. وتقدّر ليونيغ فاتورة تأمين عائلة ترامب طوال فترة رئاسته بحوالي 600 مليون دولار.
ي.أ/ص.ش
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
ما حجم ثروته إذن؟
أول ما يواجه به أولئك الذين يبحثون في ثروة ترامب هو الغموض قبل أي شيء آخر. إذ ليس من الواضح كم تبلغ القيمة الحقيقية لثروة الرئيس المنتخب. هذه الثروة لم يتم تسليط الضوء عليها خلال السباق الرئاسي بما أن ترامب وعكس بقية المرشحين للرئاسة لم ينشر إقراره الضريبي.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
تصريحات ترامب الخاصة
لا تتطابق تماما مع تقديرات الآخرين. ففي يونيو 2015 صرح بأنه يملك ما قيمته 8 مليارات دولار. لكن مجلة فوربس قدرت ثروته بـ 4.1 مليار دولار. في منتصف يوليو 2015 قال ترامب إنه يملك ما يزيد عن 10 مليارات دولار بينما قالت "بلومبيرغ" إن ما يملك حينها لا يتجاوز 2.9 مليار دولار.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
معلومات متضاربة
حسب يومية "هاندسبلات" الألمانية المتخصصة في مجال المال والأعمال، فإن ترامب يملك أسهما في 500 شركة في 25 بلدا على الأقل. المعلومات حول مجال عمل هذه الشركات قليلة وكذلك حول إيرادتها وأرباحها. وحسب سي إن إن فإن ترامب يملك 144 شركة في 25 بلدا، بينما تقول واشنطن بوست إنه يملك 111 شركة في 18 بلدا على الأقل.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
امبراطورية ترامب
امبراطورية ترامب هي "مؤسسة ترامب" التي تولى إدارتها خلفا لوالده. ويديرها ترامب منذ سنة 1971. وهي تضم عقارات في جميع أنحاء العالم منها 40 في وول ستريت الشهير بنيويورك بالإضافة إلى برج وفندق ترامب الدولي في فانكوفر وفندق ترامب الدولي في لاس فيغاس.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
أربعة مبان رئيسية
تتوزع ثروة ترامب الأساسية في أربعة مبان حسب مجلة فوربس الشهيرة. الرئيس المنتخب يملك مكتبين في نيويورك وأسهما في برج ترامب، الشارع الخامس. كما يملك أيضا مبنى في سان فرنسيسكو. "فوربس" تقدر بأن هذه العقارات الرئيسية تشكل حوالي 40 بالمائة من ثروة ترامب.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
دروس غولف
بالإضافة إلى ما سبق لا ننسى أن ترامب يملك مدارس لرياضة للغولف، ما مجموعه 17 في الولايات المتحدة، إيرلندا، اسكتلندا، والإمارات العربية المتحدة. في شهر ماي من العام الجاري صرح ترامب أن عائداته السنوية من الدروس بلغت 306 ملايين دولار.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
حظ سيء مع الكازينوهات
ضخ ترامب أيضا الكثير من الأموال في كازينوهات ومراكز ترفيهية أخرى في أتلانتيك سيتي وفلوريدا. ويقال إن كازينو تاج محل في أتلانتيك سيتي كلف ترامب حوالي مليار يورو وأفلس في سنة 1991 ثم توالت حالات الإفلاس في 2004 و2009 و2014. وفي نهاية المطاف توقف الكازينو عن العمل في 10 أكتوبر 2016.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
في التلفزيون أيضا
ترامب جرب حظه أيضا في وسائل الإعلام والمنوعات. العديد من الأمريكيين يتذكرونه كمذيع ومنتج للبرنامج التلفزيوني الناجح " The Apprentice" والذي تم بثه منذ سنة 2007 إلى غاية 2011. العرض التلفزيوني كان يذاع في 17 دولة.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
ما مصدر هذه الأموال؟
معارك قضائية واتفاقات فاشلة. معظم المقرضين أداروا ظهرهم لدونالد ترامب. لكن ليس البنك الألماني فهو يعتبر أبرز مانحي القروض لترامب. صحيفة وول ستريت تقول إن البنك الألماني أقرض الرئيس الأمريكي المنتخب 2.5 مليار دولار منذ 1998. وحسب سي إن إن فإن ترامب مازال مدينا بحوالي 360 مليون دولار لفرع البنك في فرانكفورت.
-
إمبراطورية ترامب ـ ما حجم ثروة الرئيس المنتخب؟
من سيدير مشاريع ترامب بعد انتخابه؟
في الماضي، كان رجال الأعمال الذين يتم انتخابهم لرئاسة الولايات المتحدة يعمدون إلى تسليم إدارة أعمالهم إلى جهة يثقون بها. لا يتنازلون عن ملكيتهم الفكرية لكن لا يتدخلون في إدارة مشاريعهم خلال فترة توليهم السلطة. أما ترامب فيخطط لتسليم إدارة أعماله لأبنائه الكبار. وصرح أنه سيفصح عن تفاصيل خططه في هذا الشان في يناير المقبل. الكاتبة: إ.ف/س.أ