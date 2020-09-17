 الأعداء الثلاثة ـ ما خطورة تزامن كورنا مع الزكام والإنفلونزا؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 26.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

الأعداء الثلاثة ـ ما خطورة تزامن كورنا مع الزكام والإنفلونزا؟

وكأن كوفيد 19 وحده لا يكفي! فموجة الزكام والإنفلونزا السنوية ستبدأ قريبا مع حلول فصلي الخريف والشتاء. فما الذي سيحدث عندما يجتمع الأعداء االثلاثة في آن واحد؟ وكيف ينبغي مواجهتهم؟

تزامن موسم الزكام والإنفلونزا مع انتشار فيروس كورونا يفتح باب التكهنات بشأن ما الذي قد يحدث

تزامن موسم الزكام والإنفلونزا مع انتشار فيروس كورونا يفتح باب التكهنات بشأن ما الذي قد يحدث

في وقت يقترب العلماء من تحقيق نجاح في البحوث المرتبطة بفيروس كورونا، تلوح في الأفق مشاكل أخرى جديدة. فالخريف والشتاء على الأبواب، وهو ما يعني حلول موسم نزلات البرد والزكام السنوي الذي سوف يتزامن هذه المرة مع انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيعني بروز حقل جديد أمام البحوث العلمية يتمثل دراسة تداعيات تزامن عدة أمراض معدية.

هناك تكهنات كثيرة حول ما يمكن توقعه وما الذي سيحصل، وهذا يصعب الترتيبات للاستعداد بما يكفي لمواجهة الفصل البارد. فالسعال والزكام والبحة في الصوت أثناء الخريف والشتاء ليست ظواهر جديدة وحتى نزلة البرد هي جزء من فصل السنة البارد. ويمكن أخذ لقاح ضد هذه الإصابات، و"إذا ظهرت عوارض زكام على أشخاص ملقحين ضد الأنفلونزا، فإن ذلك لا يرتبط باحتمال كبير بالأنفلونزا"، كما يقول جيرار كراوزه من مركز هيلمهولتس لبحوث العدوى في مدينة براونشفايغ الألمانية.

ليس واضحا ما إذا كان لقاح ضد الزكام قد يخفف من أثر كوفيد 19

ليس واضحا ما إذا كان لقاح ضد الزكام قد يخفف من أثر كوفيد 19

لقاح ضد الزكام

اللقاح ضد الزكام قد يبين عوارض المرض إما زكام عادي أو كوفيد 19. لكن هل هذا اللقاح له أيضا تأثير على سلوك الفيروس الخطير والجديد؟ الأمر ليس واضحا بعد.

وفي كل فصل شتاء تكون قاعات الانتظار عند الأطباء مليئة بأشخاص يسعلون وينشقون والغالبية منهم تكون لديهم جرثومة قوية في جهاز التنفس. وحتى كورونا يخضع للتقلبات حسب الفصل السنوي، كما هي المعلومات المتوفرة لحد الان. ففي الشتاء تشعر فيروسات البرد بأجواء ايجابية، لأن الهواء البارد والجاف يقدمان ظروفا مثالية لانتشارها. كما أنه من الصعب تهوية الغرف بانتظام وبشكل مكثف. وسيكون ذلك إجراء اضافيا لمواجهة الفيروس وتقييد الخطر الناجم عن الهواء.

وحسب معطيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغيرالمعدية يُصاب في المانيا في كل سنة بين خمسة و20 في المائة من السكان بالزكام. وحتى هذا الفيروس قدي يكون خطيرا ويمكن أن يؤدي إلى الموت. وفي كل سنة وجب تكييف اللقاح ضد الزكام مع فيروسات الانفلوينزا، لأنها تتحور. لكن على الأقل يوجد لقاح. ومن المستبعد أن يتوفر اللقاح ضد كورونا حتى حلول موجة الزكام المقبلة، كما تجمع غالبية الخبراء.

كوفيد 19 والزكام في رزنامة مزدوجة

وعلى هذا النحو تنقص التجربة العملية في التعامل الآني كل من كوفيد 19 والزكام. لكن هذا يترك مجالا للتكهنات بأن الزكام سيسهل الإصابة بفيروس كورونا، فـ"حالة الضعف العام لنظام المناعة بسبب الإصابة بالانفلوينزا قد ترفع لدى المريض قابلية استقبال عدوى فيروس كورونا"، كما يشرح كراوزه.

لكن ما هي خطورة هذه العدوى المزدوجة؟، هذا الأمر لايزال غير معروف، كما أنه لا يُعرف ما الذي يمكن فعله ضد ذلك. وحسب كراوزه يجب علينا أن نتهيأ لمواجهة الأمراض الثلاثة. وفي حالة نزلة برد ينبغي ملازمة السري، إضافة إلى شرب الشاي الساخن ومواد ضد السعال. وضد الزكام يمكن أخذ لقاح، لكن كيف التعامل مع كوفيد 19؟ ويأمل المرء، إذا ما أصيب بالعدوى، بأن تكون إصابته خفيفة، وينصح كالعادة بالالتزام بقواعد النظافة.

فيروس الزكام قد يكون مميتا

فيروس الزكام قد يكون مميتا

النظافة ثم النظافة

 وإجراءات النظافة التي نحاول من خلالها السيطرة جزئيا على كوفيد 19، تنطبق أيضا على نزلة البرد. فكلما  كان الاتصال بفيروسات أقل، كلما كانت الفرصة أكبر بأن نبقى سليمين من الإصابة لعدوى أو أنها تمر بشكل خفيف. ومن بين تلك الإجراءات في النظافة العامة يكون غسل اليدين المتكرر واستخدام الكمامة؛ "اجرءات النظافة المختلفة ضد كوفيد 19 ستقلص أيضا انتشار الانفلوينزا. فكلا الأثرين هما تقريبا عكسيان"، كما قال كراوزه الذي أضاف:" ربما سنكشف عن آليات مناعية إضافية". ويبقى الأمل قائما، لأن فصل الزكام لم يبدأ بعد.

غودرون هايزه/ م.أ.م

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


 

مختارات

عالم فيروسات ألماني: لن نتخلص من الكمامة قريبا وشتاء صعب ينتظرنا

الكل يصغي إليه ويتابع تصريحاته باهتمام بالغ في زمن كورونا، إنه عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن، الذي طور أول تجربة لتشخيص الإصابة بكورونا على مستوى العالم. وفي مقابلة مع DW يحذر من شتاء صعب قادم.  

بيل غيتس يرد على نظريات المؤامرة: لم أصنع فيروس كورونا!

أعرب بيل غيتس عن أمله في مكافحة ناجعة لفيروس كورونا ويتوقع توفر العديد من اللقاحات مع بداية 2021، نافياً ما تردد من "نظريات المؤامرة" التي تتهمه بالوقوف وراء كورونا.  

باحثون ألمان: فيروس كورونا قد يسبب مرض السكري

بعد الكشف عن حالة أصيبت بالسكري بعد الإصابة بكورونا، يفترض باحثون ألمان أن فيروس كورونا قد يسبب اضطراباً في إنتاج الأنسولين في الجسم ما يؤدي إلى الإصابة بالسكري، لكنهم يؤكدون على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول ذلك.  

مواضيع ذات صلة

Bildergalerie USA Los Angeles | Coronavirus | Ärztin Zafia Anklesaria

الإصابات بفيروس كورونا عالميا تقترب من 30 مليون حالة 17.09.2020

مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشي وباء كورونا سجلت الحالات اليومية الجديدة عالميا مستويات قياسية في الأيام الماضية، إذ اقترب إجمالي الإصابات من 30 مليونا، والوفيات نحو المليون، فيما يشتعل السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس.

Coronavirus in USA Nebraska Krankenhaus

معهد روبرت كوخ الألماني: انتشار فيروس كورونا قد يستغرق سنوات 17.03.2020

رفع معهد روبرت كوخ، المؤسسة المرجعية المسؤولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا، تقييم الخطر من "معتدل" إلى مستوى "مرتفع" بشأن فيروس كورونا المستجد.

Kuba I Havana I Coronavirus

"صنع في كوبا".. لقاح جديد ضد فيروس كورونا؟ 22.08.2020

تتمتع كوبا بخبرة كبيرة في مجال اللقاحات وتطويرها، وهي تعكف حاليا على إنتاج وتطوير لقاح خاص بها لمكافحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه تسعى روسيا لإنتاج لقاحها الخاص الذي أعلنت عنه، في الجزيرة الكاريبية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  