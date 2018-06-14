 الأطعمة الغنية بالألياف تقي من أمراض خطيرة | عالم المنوعات | DW | 11.01.2019

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منوعات

الأطعمة الغنية بالألياف تقي من أمراض خطيرة

أظهرت دراسة طبية أنّ الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالفلفل والخيار والكرنب والحبوب الكاملة يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.

Frühlingssalat mit Beeren und Erdnüssen (Colourbox)

كشفت دراسة أجريت بتكليف من منظمة الصحة العالمية، أن كل زيادة قدرها ثمانية غرامات في محتوى الألياف المتناولة يوميا يقابلها انخفاض تتراوح نسبته بين خمسة و27  في المائة من إجمالي الوفيات وحالات الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وسرطان القولون. وتراجع كذلك خطر التعرض للسكتة الدماغية وسرطان الثدي.

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول ما بين 25 و29 جراما من الألياف يوميا يمثل هدفا جيدا لمن يسعون إلى الحصول على مكاسب صحية. لكن البيانات المنشورة في دورية لانسيت الطبية تشير أيضا أن تناول كميات أكبر من الألياف بمقدوره أن يوفر وقاية أكبر.

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وقال جيم مان الأستاذ بجامعة أوتاجو النيوزيلندية والذي شارك في إعداد البحث "تقدم نتائجنا دليلا مقنعا للقواعد الإرشادية الخاصة بالتغذية من أجل التركيز على الألياف الغذائية واستخدام الحبوب الكاملة بدلا من المكررة. هذا يقلل من خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عنها".

وتبين الدراسة أن غالبية الناس حول العالم يتناولون أقل من 20 جراما من الألياف الغذائية يوميا. وأوصت لجنة استشارية للتغذية في بريطانيا عام 2015 بزيادة الألياف الغذائية إلى 30 جراما يوميا لكن تسعة في المئة فقط من البالغين البريطانيين تمكنوا من الوصول إلى هذا الهدف. وفي الولايات المتحدة يبلغ متوسط الألياف التي يتناولها البالغون نحو 15 جراما يوميا.

وقال مان إن الفوائد الصحية للألياف الغذائية المتوافرة في أطعمة مثل الحبوب الكاملة والبقول والخضر والفاكهة تنبع من تركيبتها الكيميائية وخصائصا الطبيعية وأثرها على عملية الأيض.

وأضاف "الأطعمة الغنية بالألياف التي تتطلب مضغا وتحتفظ بكثير من بنيتها التركيبية في الجهاز الهضمي تزيد من الإحساس بالشبع وتساعد على التحكم في الوزن... وتحلل الألياف في الأمعاء الغليظة بواسطة البكتريا المستوطنة له تأثيرات إضافية واسعة النطاق تشمل الوقاية من سرطان القولون والمستقيم".

م.م/ ط. أ (رويترز)

  • Goji Beeren aus China

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    العوسج: ثمار العوسج وأصلها في الصين، تحتوي على عناصر مهمة في تركيب سلاسل السكر والأحماض الأمينية تؤثر على مركبات معقدة مهمة في النظام المناعي للجسم.

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    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

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  • Iran Landwirtschaft Granatäpfel (Bildergalerie)

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

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  • Moringa Blätter

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    أوراق البان : تحتوي أوراق شجرة البان التي يعود أصلها للهند على 20 نوعا من الأحماض الامينية المهمة في بناء البروتينات، بالإضافة إلى الكالسيوم والكاليوم وفيتامين أ.

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    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    القصعين: تحتوي بذور القصعين على 60 بالمائة من حامض اوميغا 3 الدهني، الذي يرفع من قدرة المخ ويعمل كمضاد للاكتئاب أيضا. ويرفع من نسبة انسياب الدم. مفيد لأمراض ضغط الدم والسكري.

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    السرمق: حبوب السرمق غنية جدا بالحديد المهم جدا ليس فقط في عمليات تبادل الأوكسجين بالدم وفي مد الجسم بالطاقة، بل وفي تكوين خلايا الدم نفسها أيضا. أشار بحث في جامعة فيينا أن مزيج البذور مع فيتامين سي يعوض عن نقص الحديد في الجسم.

  • Leinsamen

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    الكتان: بذور الكتان، تحتوي هذه البذور على مركبات تشبه عمل الاستروجين. ينصح الأطباء بتناولها خلال تغير الفصول الذي يؤثر على عمل الهورمونات في الجسم. كما أثبت أطباء جامعة هايدلبيرغ أنها تعمل ضد السرطان. مصر المادة: مجلة فوكس.

    الكاتب: Focus. عداد: عباس الخشالي


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سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

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