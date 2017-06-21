الأطراف الاصطناعية

الأطراف الصناعية هي أعضاء صناعية يتم استخدامها كبديل للأعضاء المفقودة مثل الأيدي والأرجل. ويتم تحديد نوع الطرف الصناعي المستخدم وفقا لطريقة البتر وطبيعة الجزء المفقود من الطرف.

تختلف الأسباب التي تدفع الأطباء لتركيب طرف اصطناعي للمرضى، فبعضها يعود إلى أسباب مرضية تدفع إلى بتر الأطراف أحيانا أوعيب لدى الولادة وفي بعض الحالات يعود إلى التعرض لحادث. وكان باحثون سويسريون كشفوا أن المصريين القدماء من أوائل من برعوا في ابتكار أطراف اصطناعية مناسبة في الحجم ومريحة في الاستخدام. وحاليا يسعى الباحثون لتطوير أطراف صناعية ذكية مغطاة بجلد صناعي لنقل أحاسيس كالبرودة والسخونة وغيرها تحاكي الأعضاء الطبيعية وذلك لتعويض مستخدمي الأطراف الصناعية عن فقدانهم لأعضائهم.