رغم أهمية الشمس للجسم، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس تتسبب في أمراض عديدة للجلد والبشرة. غير أن تجنب الشمس الحادة والرياضة وتناول الأطعمة الغنية الخضار والفواكه تساعد على الوقاية من هذه الأمراض.

أظهرت دراسة حديثة أعدها باحثون ألمان أن التعرض لفترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية يرفع نسب الإصابة بسرطان الجلد. وتشكل نتائج الدراسة تحذيرا للعاملين في قطاع الإعمار والمزارعين الذين يتعرضون بصورة أكبر للأشعة فوق البنفسجية. و توجد الأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس، وتنبعث بواسطة التقوس الكهربي أو الضوء الأسود. جدير بالذكر أن وطول موجات الأشعة فوق البنفسجية يبدأ من 10 نانومتر إلى 400 نانومتر، وطاقتها تبدأ من 3 إلى 124 إلكترون فولت.