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الأشعة فوق البنفسجية

رغم أهمية الشمس للجسم، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس تتسبب في أمراض عديدة للجلد والبشرة. غير أن تجنب الشمس الحادة والرياضة وتناول الأطعمة الغنية الخضار والفواكه تساعد على الوقاية من هذه الأمراض.

أظهرت دراسة حديثة أعدها باحثون ألمان أن التعرض لفترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية يرفع نسب الإصابة بسرطان الجلد. وتشكل نتائج الدراسة تحذيرا للعاملين في قطاع الإعمار والمزارعين الذين يتعرضون بصورة أكبر للأشعة فوق البنفسجية. و توجد الأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس، وتنبعث بواسطة التقوس الكهربي أو الضوء الأسود. جدير بالذكر أن وطول موجات الأشعة فوق البنفسجية يبدأ من 10 نانومتر إلى 400 نانومتر، وطاقتها تبدأ من 3 إلى 124 إلكترون فولت.

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صالونات العناية بالأظافر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ؟ 16.05.2018

الأظافر الجميلة أو الملونة تعد جاذبة للنظر. لكن الأشعة فوق البنفسجية للمصابيح التي يتم استعمالها لتجفيف الأظافر وتلميعها، قد تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الجلد. فما رأي الخبراء والباحثين بهذا الخصوص؟

ثقب الأوزون ينكمش إلى أقصى حد منذ عام 1988 03.11.2017

أكدت وكالة ناسا أن ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية قد انكمش إلى أقل مساحة له منذ 1988 حيث وصلت مساحة الثقب فى سبتمبر 2017 إلى 19.6 مليون كيلومتر مربع وتواصل التقلص. وطبقة الأوزون تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية.

Bildnummer: 59032859 Datum: 23.07.2012 Karlsruhe, DEU, 23.07.2012: Sommerliche Temperaturen ... endlich. Schülerinnen aus Rastatt geniessen die Sonne vor dem Schloss bei ihren Ausflug. Copyright: Imago/G. Alabiso

حروق الشمس... خطر لا يستهان به قد ينتهي بالسرطان 07.07.2017

حروق الشمس ليست مؤلمة فحسب، بل إنها قد تتسبب في تغييرات في الحمض النووي ما قد يؤدي للإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل. بعض الاحتياطات تساعد على الاستمتاع بالشمس والوقاية من ضررها.

Ein Straßenarbeiter wischt sich am Montag (12.07.2010) in der Grillparzerstraße im Stadtteil Haidhausen in München (Oberbayern) bei großer Hitze den Schweiß ab. Wärmegewitter sollen laut den Meteorologen nur kurzfristig für leichte Abkühlung sorgen . Foto: Frank Leonhardt dpa/lby

الأشعة فوق البنفسجية ترفع نسبة الإصابة بسرطان الجلد 13.07.2016

تبين من خلال دراسة أعدها باحثون ألمان أن التعرض فترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية يرفع نسب الإصابة بسرطان الجلد. نتائج الدراسة تشكل تحذيرا للعاملين في قطاع الإعمار والمزارعين الذين يتعرضون بصورة أكبر للأشعة فوق البنفسجية.
Auf dem Bild: Junge Menschen mit Sonnenbrillen. Rechte: Khakimullin Aleksandr/Colourbox

أهم ما عليك مراعاته عند شراء نظارة شمسية 30.06.2015

حين يحل الصيف وتسطع أشعة الشمس القوية يقتني الناس النظارات الشمسية بحيث تبدو جذابة وأنيقة قدر الإمكان، وكذلك لأن الأشعة الشمسية فوق البنفسجية قد تتلف خلايا العين العصبية. فما الذي عليك مراعاته عند شرائك للنظارة الشمسية؟
(FILES) This undated file picture shows German tourists taking a sun bath on the beach in Rimini, during a holiday trip. The diplomatic row between Germany and Italy refused to die down 10 July 2003 after German Chancellor Gerhard Schroeder cancelled his summer holidays there in response to an Italian official insulting German tourists. A senior German official joined his boycott while the tourism industry and media waded into the fray, some supporting Schroeder, many criticizing him and yet others taking shots at Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. AFP PHOTO / Nico CASAMASSIMA (Photo credit should read NICO CASAMASSIMA/AFP/Getty Images)

حذار من التأثير الضار لحمام الشمس! 23.02.2015

هذا تحذير لعشاق حمامات الشمس في كل مكان، فقد خلص العلماء إلى أن الضرر الذي تلحقه الأشعة فوق البنفسجية بالجلد لا يتوقف بمجرد الابتعاد عن الشمس، بل قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بعد ثلاث أو أربع ساعات من التعرض للأشعة.
Undatierte Nahaufnahme eines Melanoms (schwarzer Hautkrebs). Durch zu viel Sonne und häufige Nutzung von Solarien erkranken heute dreimal so viele Menschen am schwarzen Hautkrebs wie noch vor 25 Jahren. Deutschland führt als erstes Land eine flächendeckende, standardisierte Hautkrebs-Früherkennung ein. Jeder gesetzlich Krankenversicherte ab 35 Jahren hat vom 1. Juli an alle zwei Jahre Anspruch auf eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung. Foto: Universitäts-Hautklinik Tübingen (zu dpa 0392 und 0378 vom 19.06.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: كريمات الحماية لا تقي من سرطان الجلد الأسود 15.06.2014

توفر كريمات الحماية من الشمس درجة حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، غير أن دراسة حديثة خلصت إلى أن هذه الطريقة لا تقي بشكل كامل من سرطان الجلد الأسود ويمكنها فقط تأخير مدة الإصابة به.
Bildnummer: 54200888 Datum: 04.07.2010 Copyright: imago/Xinhua (100704) -- GUANGZHOU, July 4, 2010 (Xinhua) -- A pedestrian shelters from the sun with an umbrella in Guangzhou, capital of south China s Guangdong Province, on July 4, 2010. The temperature in the city went up to 36 degrees centigrade on Sunday. (Xinhua/Lu Hanxin) (zl) (2)CHINA-GUANGZHOU-TEMPERATURE PUBLICATIONxNOTxINxCHN Gesellschaft Sommer Jahreszeit Hitze kbdig xsk 2010 quer o0 Schirm Sonnenschutz Sonne Gegenlicht Silhouette Bildnummer 54200888 Date 04 07 2010 Copyright Imago XINHUA Guangzhou July 4 2010 XINHUA a Pedestrian from The Sun With to Umbrella in Guangzhou Capital of South China S Guangdong Province ON July 4 2010 The temperature in The City Went up to 36 Degrees centigrade ON Sunday XINHUA Lu Hanxin ZL 2 China Guangzhou temperature PUBLICATIONxNOTxINxCHN Society Summer Season Heat Kbdig xSK 2010 horizontal o0 Screen Sun protection Sun Gegenlicht Silhouette

نصائح عملية تجنبك أضرار أشعة الشمس 03.06.2014

تعتبر أشعة الشمس القوية من بين أهم أسباب الإصابة بأمراض سرطان الجلد وغيرها من الأمراض الأخرى. ولهذا ينصح الخبراء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أضرار الشمس، خاصة على الأطفال.
Copyright: NASA Schlagworte: Sonne, Austrahlung Eingestellt März 2010

علماء يطورون مادة تمتص الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية 14.11.2011

طور فريق من علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" آلية جديدة لصقل أجسام قادرة على امتصاص 99 بالمائة من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.
Birgit Formella steht am Sonntag (12.07.98) mit Regenschirm vor ihrem Ami Schlitten, einem Cadillac de Ville Baujahr 1969. In Owschlag (Kreis Rendsburg Eckernförde) ist Birgit, die Kleidung und Autos der 60ziger Jahre liebt, wettermäßig für alle Fälle gerüstet. Ob Wind, Regen oder Sonne sie hat die passenden Utensilien für eine Sonntagstour im Kofferraum. dpa COLOR

كبار السن مثل الأطفال ...يحتاجون إلى حماية خاصة من الشمس 16.06.2009

يتميز جلد كبار السن بطبيعة خاصة وحساسية كبيرة إزاء أشعة الشمس، لذلك ينصح الأطباء والمتخصصون هذه الفئة من الناس بضرورة الابتعاد عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية وحماية أنفسهم بالكريمات والملابس التي توفر حماية خاصة.