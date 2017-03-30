الأشعة تحت الحمراء شعّة هي جزء من الطيف الكهرومغناطيسيّ وتمتاز هذه الأشعّة بقدرتها على الكشف عن الأشياء في الظلام، حيث تعتمد اعتماداً رئيسيّاً على الإشعاعات الحراريّة التي تُصدرها الأجسام المختلفة.

يتراوح الطول الموجيّ للأشعة تحت الحمراء بين 0.70 و 300 ميكروميتر، أمّا تردداتها فتتراوح بين 1 و400 تيراهيرتز، وللأشعة الحمراء استخدامات مختلفة، فهي تستخدم للتنبؤ بالأحوال الجوية، والاستشعار عن بعد والاتصالات اللاسلكية. وهناك بعض التطبيقات الأخرى مثل استعمالها في أجهزة التحكّم عن بُعد ونقل البيانات بين الأجهزة المحمولة. وللأشعّة تحت الحمراء فوائد في الطبّ، إذ تستعمل في علاج بعض الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى تخفيف آلام العضلات ، أما في الصناعة فتستعمل الأشعّة تحت الحمراء في أفران طلاء الأسطح، وفي أجهزة تحافظ على درجات الحرارة في الأماكن المغلقة، إضافة إلى استعمالها في التصوير تحت بعض الظروف الصعبة.