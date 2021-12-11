"الأسوأ في تاريخ الولاية".. إعصار مروّع في كنتاكي الأمريكية

لقي 50 شخصا على الأقل حتفهم في كنتاكي بعدما اجتاح إعصار الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، حسبما أعلن الحاكم آندي بيشير في مؤتمر صحافي في ساعة مبكرة السبت (11 كانون الأول/ديسمبر 2021).

ولحقت أضرار بالكثير من مقاطعات الولاية من جراء الإعصار والرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم.

وقال: "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي.. ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروّع".

وأوضح أن سقفا انهار في مصنع للشموع "متسببا بخسائر بشرية كبيرة" في مدينة مايفيلد. ووصف الإعصار بأنه "الأشد في تاريخ كنتاكي" مؤكدا بأنه "قبل منتصف الليل أَعلنتُ حالة طوارئ".

وجاء الإعصار فيما عاثت عواصف خرابا في ولايات أميركية عدة. وقبل كارثة الإعصار، اجتاحت عاصفة مستودعا لشركة أمازون في ولاية إيلينوي الأمريكية الجمعة، وفق مسؤولين.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن قرابة مئة موظف علقوا في الداخل. وتسعى السلطات لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي دُمر ثلثها. وكان الموظفون يعملون دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

كما قالت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول محلي إن عشرات الأشخاص حوصروا يوم الجمعة في دار لرعاية المسنين في شمال شرق ولاية أركنسو الأمريكية بعد تعرضها لإعصار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة.

وذكرت قناة(كيه.إيه.آي. تي) التابعة لمحطة(إن.بي.سي) التلفزيونية إن الإعصار الذي اجتاح دار رعاية المسنين في مدينة مونيت كان من بين سلسلة من الأعاصير في المنطقة. ونقلت عن المسؤول قوله إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة كما حوصر ما لا يقل عن 20 في دار رعاية المسنين.

وأصدرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار ليل الجمعة في مناطق في عدة ولايات من بينها أركنسو وتينيسي وميزوري وإلينوي.

ع.ا/خ.س(أ ف ب، د ب أ)