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الأسلحة الكيماوية

أسلحة تفتك بالبشر والكائنات الحية الأخرى. تم استعمال هذه الأسلحة منذ عصور في بلدان مختلفة، لكن الاستعمال الأول لها في العصر الحديث كان خلال الحرب العالمية الأولى التي خلفت مئات آلاف الضحايا بهذه الأسلحة.

أدت الأسلحة الكيماوية إلى وقوع حوالي مليون إصابة في صفوف قوات روسيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة إبان الحرب العالمية الأولى. ولغرض منع انتشارها أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي في هولندا. وتسهر هذه المنظمة على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.

31.8.2013, Ain Terma, Syrien, FILE - A citizen journalism handout image released on 29 August 2013 by the Local Committee of Arbeen and originating from Douma Local Commitee is said to show a UN weapons inspector collecting samples during the team's investigations at Ain Terma, near Damscus, Syria, 28 August 2013. UN chemical weapons inspectors are to leave Syria 31 August morning, Secretary General Ban Ki-moon said. They would continue their investigations and would draw up a report as soon as they have left Syria, Ban said. EPA/LOCAL COMMITEE OF ARBEEN / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE. EPA IS USING AN IMAGE FROM AN ALTERNATIVE SOURCE AND CANNOT PROVIDE CONFIRMATION OF CONTENT, AUTHENTICITY, PLACE, DATE AND SOURCE. HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa «Analyse von UN-Proben aus Syrien beginnt» vom 03.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

تقارير: ألمانيا صدرت مواد كيماوية لسوريا دخلت في إنتاج أسلحة 04.07.2021

أكدت تقارير أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية إلى سوريا استخدمت على الأرجح لتصنيع أسلحة. وهناك شكوك بأن هذه المواد دخلت في إنتاج غاز السارين، لكن الشركة الألمانية المصدرة قالت إن الاتفاق كان على استخدامها لإنتاج أقراص مسكنة.

Syrien, 2013, Two witnesses of the sarin attack on eastern Ghouta in 2013 speak about the experience // Private *We have permission for use // Redakteur: Lewis Sanders

18 دولة أوروبية: "جرائم الحرب" في سوريا لن تمر دون عقاب 31.03.2021

تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم "الدولة الإسلامية" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء.
16.12.2011, Damskus, Syrien, Shadows of Syrians are reflected on a giant poster showing President Bashar Assad, during a supporting rally in Damascus, Syria, Friday, Dec. 16, 2011. Syrian security forces opened fire on anti-government protesters after Friday prayers at several locations around the country, while the army sent reinforcements into a southern area where military defectors recently launched deadly attacks on regime troops. (AP Photo/Muzaffar Salman) |

سوريا.. كيف يمكن لألمانيا اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب 27.11.2020

تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.
22.01.2018 +++ A close up shot shows an empty rocket reportedly fired by regime forces on the rebel-held besieged town of Douma in the eastern Ghouta region on the outskirts of the capital Damascus on January 22, 2018. At least 21 cases of suffocation, including children, were reported in Syria in a town in eastern Ghouta, a beleaguered rebel enclave east of Damascus, an NGO accusing the regime of carrying out a new chemical attack said. Since the beginning of the war in Syria in 2011, the government of Bashar al-Assad has been repeatedly accused by UN investigators of using chlorine gas or sarin gas in sometimes lethal chemical attacks. / AFP PHOTO / HASAN MOHAMED (Photo credit should read HASAN MOHAMED/AFP/Getty Images)

سوريون ضحايا هجمات كيماوية يرفعون دعوى أمام القضاء الألماني 06.10.2020

تقدم محامون من ثلاثة جماعات حقوقية يمثلون ضحايا هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، بملف دعوى جنائية أمام القضاء الألماني ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في مناطق تابعة لسيطرة المعارضة.
In this photo taken on Tuesday, April 4, 2017 and made available Wednesday, April 5, Turkish experts carry a victim of alleged chemical weapons attacks in Syrian city of Idlib, at a local hospital in Reyhanli, Hatay, Turkey. A suspected chemical attack in a town in Syria's rebel-held northern Idlib province killed dozens of people on Tuesday, opposition activists said, describing the attack as among the worst in the country's six-year civil war.(AP Photo) |

روسيا تفشل في منع التحقيق في استخدام سلاح كيماوي بسوريا 28.11.2019

فشلت روسيا في منع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيماوية في سوريا. إذ صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأغلبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة التي تنص على تمويل تحقيق جديد.
Mideast Syria Chemical Weapons News Guide FILE -- In this Wednesday, Aug. 28, 2013, file photo, a citizen journalism image provided by the United Media Office of Arbeen which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, shows members of the UN investigation team take samples from sand near a part of a missile that is likely to be one of the chemical rockets according to activists, in the Damascus countryside of Ain Terma, Syria. The dismantling of Syria's chemical weapons stockpile is under way, but the mission faces multiple challenges, from an ambitious deadline and a raging civil war that threatens inspectors¿ safety. It also has far-reaching political consequences, giving a political boost to President Bashar Assad and further alienating the rebels. (AP Photo/Local Committee of Arbeen, File)

"حظر الأسلحة الكيماوية" تعد تقريرا لتحديد مستخدمي الكيماوي في سوريا 06.11.2019

بعد أن كانت قد أصدرت تقريرها عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها تعتزم إصدار تقرير جديد حول ذلك تحدد فيه هوية الطرف الذي نفذ تلك الهجمات.
Demonstration gegen die syrischen Chemiewaffen-Angriffe, Hamburg, Hamburg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مصادر: فريق جديد يبدأ تحقيقا حول السلاح الكيماوي بسوريا 10.07.2019

كل التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في سوريا كانت تستهدف التحقق من استخدام السلاح الكيماوي، أما الآن فستقوم بعثة أممية جديدة بالتحقيق بهدف تحديد الجهة التي استخدمت هذا السلاح في المعارك الأخيرة.
A tank belonging to the Syrian regime forces drives on a road leading to the town of Jalamah in Syria's Hama governorate as smoke billows above buildings during clashes with jihadists on June 8, 2019. - Last week, the jihadists and allied rebels launched a counterattack against regime forces in the northwest of Hama province, seizing two villages amid heavy clashes and airstrikes by regime and Russian forces, according to the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights. (Photo by George OURFALIAN / AFP) (Photo credit should read GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images)

سوريا- مقتل العشرات باشتباكات عنيفة وتحقيق جديد حول استخدام الكيماوي 28.06.2019

قتل العشرات من قوات النظام السوري وفصائل معارضة بينها هيئة تحرير الشام في اشتباكات عنيفة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن فريقا جديدا من المحققين لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا قد بدأ عمله.
epa03841638 A citizen journalism handout image provided by the Local Committee of Arbeen is said to show UN inspectors collecting samples during their investigations at Zamalka, east of Damscus, Syria, 29 August 2013. UN chemical weapons inspectors are to leave Syria 31 August morning, Secretary General Ban Ki-moon said. They would continue their investigations and would draw up a report as soon as they have left Syria, Ban said. On 29 August, they spent their third day in the field. EPA/LOCAL COMMITEE OF ARBEEN / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE. EPA IS USING AN IMAGE FROM AN ALTERNATIVE SOURCE AND CANNOT PROVIDE CONFIRMATION OF CONTENT, AUTHENTICITY, PLACE, DATE AND SOURCE. HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سوريين وروس بسبب الأسلحة الكيماوية 21.01.2019

يفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على الإطلاق المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث يستهدف أفرادا سوريين وروس متهمين بتدبير هجمات بهذا السلاح في سوريا وفي بريطانيا بعد استهدف عميل روسي مزدوج هناك.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows a man receiving oxygen through respirators following a suspected chemical attack on his town of al-Khalidiya, in Aleppo, Syria, Saturday, Nov. 24, 2018. Some 50 civilians were being treated following a suspected poison gas attack by Syrian rebel groups on the government-held Aleppo city in the country's north, according to Syrian state media. (SANA via AP) |

البنتاغون يحذر روسيا من التلاعب بموقع هجوم حلب المزعوم 27.11.2018

بعد إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نيتها التحقيق في هجوم مزعوم بالغاز في مدينة حلب، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا من العبث بموقع الهجوم. كما حذرت واشنطن من استغلال النظام السوري لهذا الحدث لشن هجوم على إدلب.
(181125) -- ALEPPO, Nov. 25, 2018 (Xinhua) -- A wounded man is carried to a hospital in Aleppo, Syria, Nov. 24, 2018. At least 44 civilians suffered suffocation as a result of a rebel attack with poisonous gas in Syria's northern city of Aleppo on Saturday, state TV reported. The rebels fired projectiles stuffed with poisonous gas on the al-Khalidiyeh and Zahraa neighborhoods as well as the Nile Street in Aleppo city, said the report. It said 44 people suffered suffocation and were taken to the hospitals, adding that two of them are in critical conditions. The TV, meanwhile, aired footages from inside one of the hospitals in Aleppo, showing doctors rushing to help the wounded people. A doctor said the situation of the patients are stable, noting that a child had to be taken to the intensive care unit. The type of the poisonous gas couldn't be identified immediately. Some reports said it's chlorine gas. The rebels in the countryside of Aleppo city have repeatedly targeted the city with mortar shells. But it's the first instance in a while since the state media accused the rebels of firing shells with poisonous gas as the namesake capital city of Aleppo was fully liberated from the rebels in 2016 except the western and northern countryside. During the more than seven-year war, the rebels and the Syrian government side traded accusations of chemical weapons in the battles. In 2013, officials of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) arrived in Syria to monitor the dismantlement of the Syrian chemical weapons arsenal, after Damascus officially joined the Prohibition of Chemical Weapons Convention. The Syrian government said that the Western-backed rebels resorted to chemical weapons to frame the Syrian government and draw in foreign intervention. (Xinhua/Stringer) (clq) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

منظمة أممية تعتزم التحقيق في هجوم مزعوم بالغاز بحلب 26.11.2018

أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عزمها إجراء تحقيق في هجوم مزعوم بالغاز في مدينة حلب، التي يسيطر عليها النظام السوري. المنظمة ذكرت أن دمشق طلبت منها إرسال وفد إلى عين المكان لتقصي الحقائق.

03.10.2018+++Washington D.C., USA+++ U.S. Secretary of State Mike Pompeo meets German Foreign Minister Heiko Maas (L) at the State Department in Washington, U.S., October 3, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

برلين وواشنطن تتفقان على ضرورة منع الهجمات الكيماوية بسوريا 03.10.2018

اتفقت ألمانيا والولايات المتحدة على الحاجة لفعل كل شيء ممكن من أجل منع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. جاء ذلك عقب لقاء جمع وزيرا خارجية البلدين. الوزير الألماني لم يعط أي مؤشر على مشاركة ألمانيا في أي تحرك عسكري.

U.S. President Donald Trump addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 25, 2018. REUTERS/Carlo Allegri

ترامب يتوعد عدة دول في ثاني خطاب له أمام الجمعية العامة 25.09.2018

في ثاني خطاب له أمام الجمعية العامة للامم المتحدة وجه ترامب انتقادات وتهديدات لعدة دول ومؤسسات. ترامب اتهم إيران بزرع الفوضى والدمار وحذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية. كما اتهم ألمانيا بالتبعية لروسيا.

dpatopbilder - 20.07.2018, Berlin: Ursula von der Leyen (CDU), Bundesverteidigungsministerin, nimmt am feierlichen Gelöbnis von Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr auf dem Paradeplatz des Bundesministeriums der Verteidigung teil. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

حقيقة مشاركة ألمانيا العسكرية المحتملة ضد نظام الأسد 11.09.2018

نقاش يدور في الأوساط السياسية الألمانية حول إمكانية المشاركة في ضربة عسكرية ضد النظام السوري حال استخدامه الأسلحة الكيماوية في إدلب. لكن المستشارة ميركل رفضت قبل أشهر أي مشاركة، فما الذي تغير اليوم ليتجدد النقاش؟

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 30: U.S. Department of State spokesperson Heather Nauert speaks in the press briefing room at the Department of State on November 30, 2017 in Washington, DC. Nauert addressed the media on Thursday about Secretary of State Rex Tillerson and his future at the State Department. (Photo by Alex Wroblewski/Getty Images)

أمريكا تفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية سكريبال 08.08.2018

قالت الولايات المتحدة إنها خلصت إلى أن الحكومة الروسية استخدمت غاز أعصاب في هجوم ضد عميل روسي سابق وابنته ببريطانيا مضيفة أنها ستفرض عقوبات على موسكو بهذا الشأن. بينما نقل سناتور رسلة من ترامب لبوتين.

This Tuesday, June 26, 2018 photo provided by Nabaa Media, a Syrian opposition media outlet, shows civil defense workers and civilians inspecting damaged buildings that were hit by Syrian government forces bombardment, in Daraa, southern Syria. International aid organizations sounded the alarm Wednesday for the fate of thousands of desperate Syrians fleeing the onslaught of President Bashar Assad's forces in southwestern Syria, urging neighboring countries to take them in. (Nabaa Media, via AP) |

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في جنوب سوريا 27.06.2018

مع استمرار التصعيد واشتداد حدة المعارك في جنوب غرب سوريا، الأمم المتحدة تحذر من مواجهة المنطقة مصير حلب والغوطة الشرقية. في حين تم توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن تحقيقاتها في سوريا.
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