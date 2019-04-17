الأسطورة كيمبس: ميسي أصبح أكثر أنانية

منذ سنوات، ونجم برشلونة الأول ليونيل ميسي يبدع بسحره الكروي فوق المستطيل الأخضر، فأحسن لاعب في العالم خمس مرات حطم عدة أرقام قياسية في عالم الساحرة المستديرة، واعتلى منصات التتويج الملحية والقارية في أكثر من مرة.

وإلى جانب مهارته الكبيرة في إنهاء الهجمات ووضع الكرة في الشباك، يشتهر الدولي الأرجنتيني كذلك بتمريراته الساحرة، التي تفك شفرة أقوى الدفاعات وتساعد باقي نجوم الفريق على تسجيل الهدف تلو الآخر.

ورغم موهبة ليونيل ميسي الكبيرة، إلاّ أن سهام الانتقادات تنهال على صاحب القدم اليسرى الساحرة بين الفينة والأخرى، فقد قال أسطورة المنتخب الأرجنتيني ماريو كيمبس إنه سابقاً كان يرى ميسي يلعب بطريقة جماعية، أما الآن فهو "أكثر أنانية في أفعاله"، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح ماريو كيمبس، الذي فاز بكأس العالم مع منتخب "التانغو" سنة 1978 أن كريستيانو رونالدو أصبح عكس ليونيل ميسي، إذ يلعب الآن النجم البرتغالي كثيراً لصالح الفريق أكثر مما يلعب لنفسه هو فقط.

وتابع كيمبس حديثة عن ميسي قائلاً "سأخبرك بشيء آخر. نحن في الأرجنتين ننتقد ميسي لأنه واحد منا (يخصنا)"، وأردف: "رأينا ميسي يفعل كل شيء فوق أرضية الملعب، لكنني أراه (الآن) يريد فعل المزيد من الأشياء بمفرده".

ونوه نفس المتحدث أن "ما يفعله الخصم أو لا يفعله ليس هو المهم، فعندما يكون ميسي على أرضية الملعب عليك الاستعداد لأنك لا تعرف اللحظة، التي سيعبث بك بها"، وأضاف: "ميسي هو ميسي وميسي هو برشلونة".