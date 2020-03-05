 الأسطورة تشافي يرغب في ″تدريب برشلونة″ لكن بشروط | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.03.2020

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رياضة

الأسطورة تشافي يرغب في "تدريب برشلونة" لكن بشروط

أكد أسطورة برشلونة الإسباني ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديز أنه يرغب "في العودة" إلى النادي الكاتالوني للإشراف على تدريبه، كاشفا عن أسماء الفريق الفني الذي يرغب في العمل معه في حال تحقيقه لحلم تدريب البلاوغرانا.

يحلم شافي بتدريب برشلونة الذي دافع عن ألوانه في الفترة بين 1998 و2005

يحلم شافي بتدريب برشلونة الذي دافع عن ألوانه في الفترة بين 1998 و2005

قال نجم فريق برشلونة السابق تشافي هيرنانديز (40 عاما) في حديث لصحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية "بالنسبة لي الأمر واضح جدا: أريد العودة إلى برشلونة وأنا متحمس جدا لذلك. قبل بضع سنوات كانت لدي مسيرة محترمة مع النادي، ولكنني الآن أعمل كمدرب، وأعرف أنه يمكنني أن أقدم بعض الأشياء إلى اللاعبين".

وأضاف تشافي الذي دافع عن ألوان النادي الكاتالوني في الفترة بين 1998 و2005 "لكنني أوضحت (لمسؤولي برشلونة) بأنني سأبدأ مشروعا من الصفر، وأريد أن أكون أنا من يتخذ القرارات".

وأوضح تشافي في هذه المقابلة الصحفية الأولى منذ المفاوضات المجهضة للعودة إلى برشلونة في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الكشف منذ البداية عن مباحثاته مع برشلونة من أجل تدريب الفريق لم تزعجه.

وقال "ليس لدي مشكلة: أنا لا أختبئ، ولا أتراجع. أود فقط أن أعمل مع أشخاص أثق بهم، ولديهم ولاء، وأشخاص أكفاء. لا يمكن أن تكون هناك أجواء سلبية في غرف الملابس".

وكان المديران الرياضي والعام لنادي برشلونة الدولي الفرنسي السابق إريك ابيدال وأوسكار غراو اجتمعا في بداية كانون الثاني/يناير الماضي في الدوحة، بتشافي وعرضا عليه تحقيق "حلمه" بتدريب برشلونة عبر خلافة إرنستو فالفيردي، لكن لاعب الوسط الدول السابق طلب بعض الوقت لدراسة العرض قبل أن يقرر.

تشافي هرنانديس بقميص فريق السد القطري

تشافي هرنانديس بقميص فريق السد القطري

تدريب برشلونة.. حلم يراود تشافي

وسبق لتشافي ان أكد مرارا أن تدريب برشلونة هو "حلم" بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها لاعبا مع السد، ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 2019.

وأمضى تشافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام الى السد في 2015. وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز منتخب لاروخا لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

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وألمح تشافي في حديثه إلى تشكيلة جهازه الفني في حال استلم تدريب برشلونة، وقال "نتحدث عن كارليس بويول الذي كان قائدا لبرشلونة، ويوردي كرويف الذي يعتبر مفاوضا جيدا جدا ويملك خبرة كبيرة من الناحية الفنية. لدي روح فريق حقيقية: لا أريد أن أقرر بمفردي. هنا (في نادي السد)، يتم اتخاذ القرارات مع الجهاز الفني، وبالتوافق".

كما أكد أن عودة المهاجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي فشل برشلونة في استعادة خدماته الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، ستكون "إضافة مذهلة".

وقال "أغلب عناصر الفريق رائعون، والقاعدة جيدة جدا. أود التعاقد مع مهاجمين مثل نيمار، ليس لدي شك في أنه سيكون صفقة مذهلة."

 

م.أ.م/ ع.ش (أ ف ب)

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