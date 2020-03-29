الأسطورة تشافي: هدفي الرئيسي دائما هو تدريب برشلونة

في مقابلة مع صحيفة "ماركا" اليومية الإسبانيةقال مدرب السد القطري وقائد فريق برشلونة السابق تشافي "لا أخفي ذلك، وقلتها دائما، هدفي الرئيسي، عندما يمكن تحقيقه، هو تدريب برشلونة". وأضاف تشافي الذي دافع عن ألوان برشلونة من 1998 إلى 2015 "هذا هو بيتي، وسيكون (تدريبه) حلما".
وتابع "لكن اليوم، أركز على السد، في انتظار الموسم المقبل. عندما سيتعين علي القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك لفترة قصيرة أو طويلة، سأحضر". وأردف قائلا "قبل كل شيء، يجب أن أحترم كيكي سيتيين (مدرب برشلونة الحالي، المهدد بالإقالة) وأتمنى للفريق كل التوفيق".
وأوضح تشافي الذي ظهر اسمه مجددا كمرشح لاستلام الإدارة الفنية للبلاوغرانا عقب خسارة لقب الليغا هذا الموسم لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد "في بعض الأحيان يلعب برشلونة بشكل جيد جدا، وأحيانا أخرى بشكل جيد، وفي بعض الأحيان لا يلعب بشكل جيد. لكنني أحب أفكار سيتيين، الحالية ومع الفرق التي دربها سابقا: السيطرة وتقديم أسلوب لعب ممتع".
تشافي بقميص فريق السد القطري الذي انتقل إلى صفوفه عام 2015، والذي تسلم فيما بعد إدارته الفنية
وكان رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قال الأحد في مقابلة مع صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضة اليومية "لدي علاقات ممتازة مع تشافي ونتحدث عن العديد من المواضيع. لكن في العام المقبل لدينا عقد مع كيكي سيتيين".
وأكد تشافي استمتاعه بحالة صحية جيدة، بعدما كان أعلن السبت الماضي أنه أصيب بفيروس كوفيد- 19، وقال "أشعر بأنني في حالة جيدة، على الرغم من العزل الصحي. أتطلع بفارغ الصبر إلى العودة سريعا لتدريب فريقي" الذي انضم الى صفوفه كلاعب عام 2015 قبل ان يستلم إدارته الفنية العام الماضي وجدد مطلع الشهر الحالي عقده معه حتى موسم 2020-2021.
ع.ش/ و.ب (أ ف ب)
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