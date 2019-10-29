 الأسد: أردوغان ″لص وأزعر سياسي″ وترامب ″أفضل رئيس أمريكي″ | أخبار | DW | 31.10.2019

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أخبار

الأسد: أردوغان "لص وأزعر سياسي" وترامب "أفضل رئيس أمريكي"

في مقابلة تلفزيونية مع قناتين سوريتين، هاجم الرئيس السوري بشار الأسد نظيره التركي أردوغان ووصفه باللص. في المقابل، اعتبر الأسد الرئيس الأمريكي ترامب أفضل الرؤساء الأمريكيين لسبب واحد.

Syrien, Damaskus: Bashar al-Assad im Interview mit der Britischen Mail on Sunday (picture-alliance/abaca)

وصف الرئيس السوري بشار الأسد الخميس نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لص". وقال الأسد في مقابلة مع قناتين سوريتين: "تصريحاتي ضد أردوغان مستمرة.. قلت لص وهو بدأ من الأيام الأولى بسرقة كل ما يتعلق بسوريا فهو لص. أنا لم أشتمه، أنا أصفه".

وأضاف الأسد أن "من يسرق مصانع ومحاصيل ومؤخراً أراض ماذا أسميه، فاعل خير؟! لا توجد تسمية أخرى.."، مشيراً إلى خطاب ألقاه في مجلس الشعب السوري بالقول: "في خطابي في مجلس الشعب قلت إنه أزعر سياسي، هو يمارس هذه الزعرنة السياسية على أوسع نطاق، يكذب على الجميع ويبتز الجميع.. وينافق.. وعلناً.. نحن لا نخترع صفة. هو يعلن نفسه بصفاته الحقيقية فأنا قمت بعملية توصيف".

 

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس السوري في نفس المقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفضل رئيس أمريكي، موضحاً أن ذلك "ليس لأن سياساته جيدة، ولكن لأنه الرئيس الأكثر شفافية"، حسب قوله.

وتابع بشار الأسد بالقول: "كل الرؤساء الأمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل الجرائم، ويأخذون جائزة نوبل، ويظهرون بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان ... ولكنهم عبارة عن مجموعة من المجرمين الذين يمثلون ويعبّرون عن مصالح اللوبيات الأمريكية وهي الشركات الكبرى، السلاح والنفط وغيرها".

واستطرد الرئيس السوري، الذي تحمله منظمات حقوقية ودولية مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان على مدى ثماني سنوات، بالقول إن "ترامب يتحدث بكل شفافية. يقول نحن نريد النفط. هذه حقيقة السياسة الأمريكية – على الأقل ما بعد الحرب العالمية الثانية.. نحن نريد أن نتخلص من فلان.. نحن نريد أن نقدم خدمة مقابل مال.. هذه هي حقيقة السياسة الأمريكية".

ي.أ/ ع.ش (د ب أ)

  • Syrien - Schiitische Hisbollah (Getty Images/AFP/Str)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/M. Zaatari)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله اللبناني

    يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    فيلق القدس

    وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/M. Voskresenskiy)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الباقر

    يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.

  • Screenshot Facebook Syrien Schiitische Gruppen (facebook/LwaAlamamAlhsyn)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الإمام الحسين

    يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/K. Abbas)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات عراقية

    تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J. al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حماية مرقد زينب

    تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J.al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله العراقي

    ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AA/S. M. Leyla)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات أفغانية

    أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.

  • Das leben an der Syrisch-Irakischen Grenze (DW/K. Zurutuza)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيا باكستانية

    وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.


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