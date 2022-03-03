++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++

الخميس (الثالث من آذار/ مارس 2022)

فيزر: لاجئو الحرب في أوكرانيا لديهم حرية اختيار بلد اللجوء

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنه من المقرر أن يكون متاحا للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا أن يقرروا بأنفسهم في الوقت الحاضر الدولة الأوروبية التي يرغبون اللجوء بها. وقالت فيزر لإذاعة ألمانيا اليوم: "اعتقد أن الأشخاص المنحدرين من أوكرانيا سيرغبون حاليا في الذهاب داخل الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي لديهم بها كثير من الأصدقاء والأقارب والمعارف بصفة خاصة". وأشارت إلى أنه ليس هناك ضرورة لتحديد حصص توزيع لاستقبال اللاجئين (الأوكرانيين)، إذا سارت عملية استقبالهم بشكل طبيعي. وتابعت الوزيرة الألمانية: "ولكن المفوضية الأوروبية سيكون لديها من الناحية القانونية الإمكانية في تحديد حصص توزيع، إلا أنها لم تستخدم حتى الآن هذه الإمكانية".

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من مليون أوكراني بلده منذ بدء الهجوم الروسي، وأغلبهم مقيم في دول مجاورة مثل بولندا والمجر وجمهورية مولدوفا.

القوات الروسية تستولي على خيرسون

استولت القوات الروسية على خيرسون المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا. وخيرسون هي أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الروسية في الذي دخل أسبوعه الثاني. وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع "ضيوف مسلحين" في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها. وكتب في رسالة على فيسبوك "لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو". طلب رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة عبر تطبيق تلغرام، سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم ، مشيرا إلى أن "المحتلين (الروس) موجودون في جميع أنحاء المدينة وهم خطيرون جدا".

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الأربعاء (الثاني من آذار/ مارس 2022)

كييف: دوي انفجارات وقذيفة تصيب محطة القطارات

انطلقت صافرات الإنذار من غارات جوية في مختلف أنحاء العاصمة الأوكرانية. وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على قناة تليغرام أن "الوضع معقد" حيث سمع دوي عدة انفجارات في المدينة. كما أصابت قذيفة المنطقة الجنوبية من محطة القطارات الرئيسية في كييف، وفقا لشركة أوكرزاليزنيتسيا الأوكرانية للسكك الحديدية. وقالت الشركة إن المحطة أصيبت بأضرار طفيفة، مضيفة أن الهجوم وقع بينما كان يتم نقل آلاف النساء والأطفال إلى أماكن آمنة على متن قطارات.

رئيس وزراء إسرائيل يتحدث هاتفيا مع بوتين وزيلينسكي

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي عرض توسط بلاده بين روسيا وأوكرانيا، مع زعيمي البلدين. واتصل بينيت أولا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال على تويتر إنهما تحدثا عن "العدوان الروسي".

وقال الكرملين في وقت لاحق في بيان إنّ بينيت بادر بالاتصال هاتفيا مع الرئيس بوتين وأنّ الأخير أبلغه أن مراعاة المصالح الأمنية لموسكو من بين الشروط الرئيسية لتسوية الصراع.

وبناء على طلب كييف، عرض بينيت توسط إسرائيل في محادثات السلام.

شتاينماير يطالب بوتين بإنهاء الحرب على أوكرانيا

طالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشكل ملح بإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وعلى هامش صلاة السلام في كنيسة العذراء في دريسدن، قال: "لا يوجد تبرير لهذه الحرب".

وتابع لا أحد "يمكنه أن يبرر أمام التاريخ ما يحدث في أوكرانيا ونزوح مئات الآلاف ووفاة أناس أبرياء وتدمير بلد، ولذلك نناشد الرئيس الروسي: أوقف هذه الحرب الآن". وأضاف أنه ليس من الشجاعة الهجوم على بلد جار أصغر "لكن من الشجاعة إيقاف هذه الحرب، وهذا ما نطالب به الآن".

ناشد شتاينماير (الصورة) الرئيس الروسي بوتين قائلا: "أوقف هذه الحرب الآن"

مجموعة السبع تدرس منع روسيا من استخدام العملات المشفرة

أعلن وزير المال الألماني كريستيان ليندنر أن الدول الاعضاء في مجموعة السبع تناقش السبل لمنع الأفراد أو الشركات التي استهدفتها العقوبات الغربية بحق روسيا من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على الإجراءات التي تم اتخاذها.

وقال الوزير في بيان "علينا أيضا اتخاذ تدابير لمنع الأفراد والمؤسسات الواردة في قوائم (العقوبات) من اللجوء إلى العملات المشفرة التي لا تخضع لأي نظم. نعمل في هذا الاتجاه في إطار الرئاسة الالمانية لمجموعة السبع".

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قال إن مجموعة السبع تناقش منع روسيا من استخدام العملات المشفرة

روسيا تعترف بمقتل نحو 500 من قواتها في أوكرانيا

كشفت روسيا، على لسان المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف، عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين. وبحسب المتحدث، فإن الخسائر من جانب "العسكريين والقوميين الأوكرانيين" بلغت "2870 قتيلا ونحو 3700 جريح".

يشار إلى أن الجانب الأوكراني يتحدث عن مقتل أكثر من خمسة آلاف جندي روسي.

أغلبية ساحقة تصوت لصالح التنديد بغزو روسيا لأوكرانيا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور، في خطوة تهدف إلى عزل روسيا سياسيا. وجاء القرار، الذي حظي بتأييد 141 من أصل 193 عضوا، في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد طالبت دول العالم بالتصويت لصالح القرار قائلة إن "الحرب الروسية تمثل واقعا جديدا. تتطلب من كل واحد منا اتخاذ قرار حازم ومسؤول وإعلان موقفه".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك طالبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دول العالم بالتصويت لصالح القرار

الاتحاد الأوروبي يستبعد سبعة مصارف روسية من "سويفت"

استبعدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات، بسبب اعتماد عدد من الدول بشكل كبير على الغاز الروسي.

وسيطبق الإجراء اعتبارا من 12 آذار/ مارس ويأتي بعد ضوء أخضر صدر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات.

بايدن: العقوبات على واردات النفط الروسية ليست "مستبعدة"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن فرض عقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة ردا على غزو أوكرانيا "ليس مستبعدا". وقال بايدن للصحافيين "لا شيء مستبعد"، وذلك ردا على سؤال حول احتمال أن يكون النفط الهدف التالي لعقوبات أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على موسكو.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب حلفاء آخرين، عقوبات تهدف إلى شل العملة الروسية وقطاع البنوك التجارية وخطوط الطيران وقطاعات أخرى.

دورتموند يلغي العضوية الشرفية للمستشار الأسبق شرودر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلغاء العضوية الشرفية للمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، وذلك لصلته بروسيا. وجاء ذلك نتيجة إصرار شرودر (77 عاما) على عدم التقدم باستقالته من مناصبه الإدارية في شركات الطاقة الروسية المملوكة للدولة، في أعقاب غزو أوكرانيا.

ويعرف شروردر بأنه من مشجعي فريق هانوفر (الدرجة الثانية)، والذي يقول بأنه مازال بإمكانه زيارة ملعبه.

راينهارد أوبال رئيس نادي دورتموند أبلغ شرودر شخصيا بقرار إلغاء عضويته بسبب قربه من الرئيس الروسي بوتين

ألمانيا تسلم أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ أرض جو

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم الأربعاء من مصادر في الحكومة الألمانية، أنه تم تسليم الأسلحة التي كانت برلين أعلنت اعتزامها توفيرها لأوكرانيا. كانت الحكومة الألمانية أعلنت يوم السبت الماضي اعتزامها دعم القوات المسلحة الأوكرانية بـ 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو طراز"ستينغر".

الحكومة الألمانية تقرر سحب جزء من احتياطي النفط الوطني

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية أفرجت عن جزء من الاحتياطي الوطني من النفط لتهدئة سوق النفط، وذلك في رد فعل من برلين على الحرب في أوكرانيا. وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن ألمانيا تقدم بذلك إسهامها في الجهود الدولية "ومن المهم أن نتحرك بشكل موحد في أوقات مثل هذه".

قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني إن هذه الخطوة المنسقة دوليا ستعمل على استقرار الأسعار.

موضوع إجراء جولة مفاوضات جديدة غير محسوم

المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، يقول إنه "من غير المعروف ما إذا كانت ستتم" المحادثات اليوم مع روسيا، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك تنسيقات دائرة حول تحديد موعد ومكان انعقاد المحادثات، وفي الوقت نفسه، لم يستبعد عقد اجتماع اليوم الأربعاء.

وكان الكرملين قد أعلن بأن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات بعد ظهر اليوم، حسب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف. ورفض الإعلان عن المكان الذي ستُجرى فيه المفاوضات.

استبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت" يدخل حيز التنفيذ

دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستبعاد سبع مؤسسات مصرفية مالية روسية من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت" حيز التنفيذ مع فترة انتقالية مدتها 10 أيام، حسبما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء، إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات هما "سبيربنك" و"جازبرومبانك" الوسيطان الرئيسيان لمدفوعات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعربت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مخاوفها بشأن زيادة أسعار الطاقة.

تقديرات أممية: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا يفوق 800 ألف

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة مجددا إلى 836 ألف شخص حتى الأول من آذار/مارس، بحسب إحصاء أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين صدر الأربعاء. وقالت المفوضية إن هناك 835 ألفا و928 شخصا فروا من أوكرانيا من بينهم 453 ألفا و982 وجدوا ملاذا في بولندا.

وبذلك، ارتفع العدد بمقدار 160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفا الثلاثاء بسحب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال نداء عاجل لجمع 1,7 مليار دولار لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من المعارك. وقال غراندي "نحن نشهد ما قد يكون أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا لهذا القرن".

السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية

سيُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين التي تنطلق الجمعة، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية اليوم، بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وقالت اللجنة في بيان إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات".

شولتس: نعمل على مواصلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس العمل على مواصلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا، وقال اليوم الأربعاء خلال زيارته الأولى لإسرائيل: "بالطبع يتعلق الأمر الآن بأن تحصل الدبلوماسية على فرصة كبيرة مجددا". وفي الوقت نفسه دعا شولتس روسيا مجددا إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور، وقال: "الهجمات على البنية التحتية المدنية والمدنيين يجب أن تتوقف".

واستبعد المستشار الألماني التدخل العسكري لحلف (الناتو) في الحرب في أوكرانيا، وقال "لن نتدخل عسكريا. هذا ينطبق على الناتو، فهو لن يفعل ذلك ... سيكون ذلك خطأ في ظل هذا الوضع... ما نفعله هو الدعم".

نائب رئيس الوزراء الروسي: استعددنا مسبقا للعقوبات

نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف يقول إن بلاده استعدت مسبقا لفرض عقوبات عليها وقال :"نعمل منذ فترة لتقليل اعتمادنا على الواردات، وحققنا الكثير في هذا الصدد، خاصة في المجالات الحيوية للدفاع والأمن الوطني"، وفقا لما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

زيلينسكي: روسيا تريد "محو" أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور اليوم إن روسيا تهدف إلى محو أوكرانيا وتاريخها وشعبها. واعتبر زيلينسكي أن رد الغرب ليس كافيا ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي بما في ذلك مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ودعا زيلينسكي "جميع يهود العالم" إلى "عدم التزام الصمت" حيال ما يحدث لبلاده.

غالبية الألمان ضد تدخل بلادهم عسكريا في الحرب بأوكرانيا

أيد 17% من الألمان في استطلاع للرأي أن تتدخل بلادهم عسكريا في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، عارض هذه الخطوة بشكل كامل أو إلى حد ما 63% من الألمان.

ويؤيد 63% من الألمان "الصندوق الخاص" الذي أعلنه المستشار أولاف شولتس بمبلغ 100 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده - "للاستثمارات الضرورية ومشاريع التسلح". وفي المقابل، رفض 25% زيادة النفقات على الدفاع، ولم تحدد 12% موقفها من الأمر.



وصول 1300 لاجئ أوكراني إلى برلين عبر بولندا

وصل ما مجموعه حوالي 1300 لاجئ أوكراني إلى محطة برلين الرئيسية مساء الثلاثاء، حسب ما ذكرت هيئة إذاعة برلين براندنبورغ (RBB) . وقال متحدث باسم شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" اليوم الأربعاء إنهم وصلوا من بولندا في رحلات قطارات منتظمة، لكن حسب سناتور الشؤون الاجتماعية في برلين كاتيا كيبينغ (يسار) في بيان صباح اليوم فإن شركة القطارات لم تتمكن من تأكيد تلك الأرقام.

هل سقطت مدينة مدينة خيرسون؟

أعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا وإنزال قوات وسية في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية إن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".

قبل دقائق من ذلك كان رئيس بلدية المدينة إيغور كوليخاييف أعلن أن المنطقة ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية، وكتب على فيسبوك "ما زلنا أوكرانيا. ما زلنا نقاوم".

من جانبه قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "المدينة لم تسقط، جانبنا مستمر في الدفاع" مشرا إلى أن معارك شوارع تدور في الميناء الجنوبي الذي يقع عند مصب نهر دنيبر في البحر الأسود.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في بيان على تلغرام ليل الثلاثاء الأربعاء أن "قوات روسية محمولة جوا أنزلت في خاركيف (...) وهاجمت مستشفى محليا". وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشتشنكو "عمليا، لم تعد هناك منطقة في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة مدفعية بعد".

بايدن: بوتين سيدفع ثمنا باهظا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل" حتى لو نجحت حملته العسكرية على المدى القصير. وقال بايدن في أول خطاب له عن حالة الاتّحاد إنّ ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّ "بوتين كان مخطئاً. نحن مستعدّون، نحن أقوياء". وتابع "في المعركة بين الأنظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن".

بايدن خلال خطاب حال الاتحاد

تركيا لن تشارك في العقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبها بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية، وإن الحكومة الروسية قبلت ذلك. وأضاف أن تركيا أبلغت جميع الدول المشاطئة للبحر الأسود وغيرها بأنها ستطبق اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق بشكل حرفي ودون انتهاج أي ازدواجية في المعايير، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لم تشارك في العقوبات على روسيا "من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا". وأكّد أن العقوبات المفروضة على موسكو "قد تؤثر سلبًا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضًا بجانب الاقتصاد الروسي".