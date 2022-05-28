 "الأسبوع الأخضر": هل ستصبح المواد الغذائية أكثر تكلفة؟ | التغيرات المناخية | DW | 19.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

"الأسبوع الأخضر": هل ستصبح المواد الغذائية أكثر تكلفة؟

بعد توقف لمدة عامين بسبب كورونا تنطلق ببرلين فعاليات معرض "الأسبوع الأخضر". يأتي ذلك في قت يواجه فيه قطاع الزراعة والغذاء في ألمانيا تحديات جديدة بسبب معدلات التضخم انعكاسات الحرب في أوكرانيا.

يواجه قطاع الزراعة والغذاء في ألمانيا تحديات جديدة بسبب معدلات التضخم انعكاسات الحرب في أوكرانيا

يواجه قطاع الزراعة والغذاء في ألمانيا تحديات جديدة بسبب معدلات التضخم انعكاسات الحرب في أوكرانيا

بمشاركة 1400 عارض من 60 دولة؛ تنطلق غدا الجمعة (20 من كانون الثاني/ يناير 2023) فعاليات الأسبوع الأخضر ببرلين. من بين العارضين نحو 975 عارض من ألمانيا و425 من مختلف دول العالم. إضافة إلى المواد الغذائية، والمشروبات وعروض الطهي، يتيح المعرض لزائريه على مدار عشرة أيام فرصة زيارة أجنحة خاصة بالحيوانات؛ خاصة الأبقار والأغنام والخيول.

ومع ذلك، تلقي الحرب وأزمة الغذاء العالمية بظلالها على المعرض، حيث تواجه صناعة المواد الغذائية مشكلة كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.  وبالنسبة ليوواخيم روكفيد، رئيس جمعية المزارعين الألمان، فإن السؤال الأهم هو؛ "كيف يمكننا تأمين إمداداتنا الغذائية؟".  وفي نفس السياق يرى كريستيان فون بوتيتشر، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الألمانية، أن التحدي الحالي "لم يكن بهذا الحجم الكبير منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية". 

مختارات

وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والأسمدة، صارت التكاليف صعبة على المنتجين وفي النهاية على الزبائن أيضًا. ففي مطلع عام 2021 ارتفعت أسعار الحبوب والمواد الخام الأخرى بسبب ضعف المحاصيل الزراعية في أمريكا الشمالية وفي أوروبا. بالإضافة إلى ذلك "شهدت سلاسل التوريد اضطرابا بسبب جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا"، كما يوضح كريستيان فون بوتيتشر، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الألمانية.

لكن ارتفاع الأسعار لا يخلو من آثار إيجابية على المزارعين، حسب يوواخيم روكفيد، رئيس جمعية المزارعين الألمان. "فالوضع المالي أفضل مما كان عليه قبل بضع سنوات، عندما كانت عائدات الحليب واللحوم في بعض الحالات أقل بكثير من تكاليف الإنتاج"، على حد قوله. 

ويستبعد رئيس جمعية المزارعين الألمان أن تنخفض الأسعار خلال العام الحالي. ومع ذلك، فقد غيّر الزبائن سلوكهم في التسوق بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وتحذر جمعية المزارعين الألمان من المشاكل التي يشهدها قطاع تربية الحيوانات خصوصا الأبقار والخنازير. وقد تراجع في السنوات العشر الماضية عدد الخنازير في ألمانيا بمقدار 5،8 مليون.  وتريد الحكومة الفيدرالية تخصيص مليار يورو للسنوات الأربع القادمة لتوفير الدعم المالي لمربي الحيوانات.

ويشمل الركود في القطاع الزراعي بشكل خاص إنتاج الفواكه والخضروات. وأفاد المكتب الفدرالي للإحصاء أن نسبة بيع الفواكه تراجعت بـ 7 في المائة في العام الماضي، فيما سجل بيع الخضروات نسبة تراجع وصلت 5 في المائة.

وتريد الحكومة الفيدرالية الترويج لنظام غذائي نباتي أكثر استدامة. وفي الوقت الحالي تشهد ألمانيا نقاشا ما إذا كان تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات، وكذلك البقوليات، من شأنه أن يغير سلوك الشراء. وبمناسبة افتتاح الأسبوع الأخضر، دعت الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الوضع الحالي في المجال الفلاحي.

زابينه كينكارتز / ع.ع

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

Links: Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte und von AP zur Verfügung gestellte Bild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während er eine Sitzung des Sicherheitsrates per Videokonferenz leitet. Service +++ dpa-Bildfunk +++ Aufnahmedatum 03.03.2022 Bildnachweis picture alliance/dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP | Andrei Gorshkov Mitte: German Chancellor Olaf Scholz addresses a press conference at the Chancellery in Berlin after talks with the Canadian Prime Minister on March 9, 2022. (Odd Andersen/Pool via AP) Aufnahmedatum 09.03.2022 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Odd Andersen Rechts: French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace for a meeting about the Russian invasion of Ukraine, in Paris, France on March 9, 2022. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM Aufnahmedatum 09.03.2022 Bildnachweis picture alliance / abaca | Liewig Christian/ABACA

بوتين يتحدث مع شولتس وماكرون ويحذر من تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا 28.05.2022

في اتصال دام 80 دقيقة، حث الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني الرئيس الروسي مجددا على إنهاء حرب أوكرانيا. كما تم التطرق لمسألة مخاوف أزمة غذاء عالمية. وذكرت برلين أن "بوتين أكّد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.."

24.03.2022 Arbeiter verladen Container auf einen Zug der DB-Schienenbrücke Ukraine vor der Abfahrt mit Hilfsgütern aus dem Westhafen. +++ dpa-Bildfunk +++

"قطار برلين".. ألمانيا تساعد أوكرانيا في تصدير قمحها 26.05.2022

بسبب الحصار الروسي لموانئها، لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير حبوبها. لكن الآن يمكن تصدير جزء على الأقل من الحبوب عن طريق القطارات. وسوف تساعد سكك حديد ألمانيا في ذلك. بينما تتهم موسكو الغرب بالمسؤولية عن الحصار.