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الأزهر الشريف

يعد الأزهر الشريف أعلى مؤسسة إسلامية سنية في العالم الإسلامي، ويرى البعض أن على الأزهر أن يلعب دورا أكبر في توحيد صفوف المسلمين في ظل الانقسامات التي يشهدها العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الديني.

الجامع الأزهر (359 - 361 هـ) هو من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي. وهو مسجد وجامعة منذ أكثر من ألف عام. وسمي بالأزهر تيمنا باسم فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد. ولا يعرف الكثيرون أن الأزهر أنشئ لغرض نشر المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، إلا أنه حاليا يدرّس الإسلام حسب المذهب السني. ويأمل الكثيرون في أن يصبح الأزهر الشريف مستقلا عن الدولة، لتكون قراراته غير خاضعة لجهات رسمية.

A girl carries a national flag while riding in a car as people gather in Tahrir square to celebrate an extension of the Suez Canal, in Cairo, Egypt, August 6, 2015. Egypt will open an expansion to the Suez Canal to great fanfare on Thursday, the centrepiece of President Abdel Fattah al-Sisi's plans to revitalise the country's economy after years of damaging political turmoil. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

"فتوى" توريث البنات.. خطوة نحو المساواة في الميراث بمصر؟ 22.09.2021

الفتوى بـ"حق الأب في كتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن" تفتح بابا لجدل يثار من حين إلى آخر في مصر حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وموقف الشريعة. فهل ينبئ الجدل بتغيير ما قريب أسوة بتونس؟
ARCHIV - 24.04.2017, Bayern, Ebenhofen: Ein Mann greift nach einer Frau, von beiden sind nur die Schatten zu sehen. (zu dpa «Landtagsdebatte zu Gewalt gegen Frauen vom 29.11.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

مصر- اغتصاب الزوجة يخرج من العتمة إلى الفضاء العام 24.06.2021

تحلت مصممة الأزياء المصرية ندى عادل بالشجاعة لتخرج على العلن بالحديث عن "اغتصاب" طليقها تميم يونس لها. كيف تفاعل الرأي العام مع القضية؟ وهل من تشريعيات في البلدان العربية تتناول المسألة؟
Lawyers arrives at Paris courthouse, on September 2, 2020, for the opening hearing of the trial of 14 suspected accomplices in Charlie Hebdo jihadist killings. Fourteen people accused of helping jihadist gunmen attack the French satirical weekly Charlie Hebdo and a Jewish supermarket go on trial, five years after days of terror that sent shockwaves through France. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM |

بدء محاكمة متهمين بهجمات شارلي إيبدو والأزهر يسجل موقفاً 02.09.2020

بعد أكثر من خمس سنوات على العمل الإرهابي ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت محاكمة متهمين بالضلوع بالهجمات التي استهدفت صحيفة "شارلي إيبدو". هذا في وقت أدان الأزهر الشريف إعادة نشر الرسوم، مؤكداً على إدانته للهجوم.
A picture taken on February 28, 2018 shows a view of the Pyramids of Giza on the southwestern outskirts of the Egyptian capital Cairo. (Photo by KHALED DESOUKI / AFP) (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

ألقى بنفسه من الهرم فأعاد الحديث عن الانتحار وأسبابه في مصر! 11.03.2020

إلقاء شاب بنفسه من أعلى قمة هرم خفرع بالجيزة وانتحار ثلاث فتيات بحبوب سامة أعاد الحديث عن محاولات الشباب المتكررة للانتحار والدوافع خلف رغبتهم في ذلك. فعلى من نلقي باللوم؟ وما جدوى المتاح من مبادرات؟
19.06.2017 A police officer lays flowers inside a police cordon near the scene in Finsbury Park area of north London after a vehicle was driven into pedestrians, on June 19, 2017. Ten people were injured when a van drove into a crowd of Muslim worshippers near a mosque in London in the early hours of Monday, and a man who had been taken ill before the attack died at the scene. / AFP PHOTO / Tolga AKMEN (Photo credit should read TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images)

بعد هجوم لندن ماي تعلن نشر المزيد من القوات لحماية المساجد البريطانية 19.06.2017

بعد هجوم الدهس على مصلين، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية نشر المزيد من الشرطة لحماية المساجد ويعتزم غريمها الزعيم العمالي حضور الصلاة في المسجد الذي حدث بالقرب منه الهجوم، الذي لقي استنكار برلين والأزهر.
Muslim worshippers gather after a suicide bomber detonated a device near the security headquarters of the Prophet's Mosque in Medina, Saudi Arabia, July 4, 2016. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. ### Verwendung ist nur zur aktuellen Berichterstattung erlaubt ###

إدانة واسعة للتفجيرات الإرهابية التي طالت السعودية 04.07.2016

أدانت جهات مختلفة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية بما في ذلك الحرم النبوي في المدينة المنورة. واستنكر الأزهر محاولات الإرهابيين الزج بالمساجد في صراعاتهم.
2.1.2016 Bildunterschrift:Saudi Shiite women hold placards bearing portraits of prominent Shiite Muslim cleric Nimr al-Nimr during a protest in the eastern coastal city of Qatif against his execution by Saudi authorities, on January 2, 2016. Nimr was a driving force of the protests that broke out in 2011 in the kingdom's east, an oil-rich region where the Shiite minority of an estimated two million people complains of marginalisation. AFP PHOTO / STR / AFP / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/Str

هيومن رايتس ووتش: السعودية نفذت أكبر عملية إعدام منذ 1980 03.01.2016

انتقدت هيومن رايتس ووتش الأحد الاعدامات التي أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذها السبت بحق 47 شخصا، ووصفتها بأنها أكبر عملية "إعدام جماعي" في البلاد منذ عام 1980. والأزهر يدعو لإحترام "الشؤون الداخلية للمملكة".
Egypt's president-elect Mohamed Mursi (R) attends Friday prayer at al-Azhar mosque in the old quarter of Cairo June 29, 2012. Muslim Brotherhood supporters flocked to Cairo's Tahrir Square on Friday to hear Mursi speak on the eve of his inauguration as Egypt's first Islamist, civilian president. REUTERS/Egyptian Presidency/Handout (EGYPT - Tags: POLITICS RELIGION) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

الأزهر الشريف...من العالمية إلى المحلية؟ 27.04.2013

أدى أفول نجم المؤسسات الدينية التقليدية إلى صعود الإسلام السياسي وانتشار التشدد في أرجاء العالم، بحسب تعليق حسن حسن، الذي يعتبر أن الأزهر هو آخر معاقل الإسلام العقلاني، وينبغي ألا يسقط في أيدي المتشددين.
epa02888542 An Egyptian children (L) is wrapped with the Egyptian National flag as she poses for a photograph during the Eid al-Fitr prayer in Tahrir square, Egypt, 30 August 2011. Muslims in most parts of the Arab world began to celebrate Eid-al-Fitr, which marks the end of the holy fasting month of Ramadan on 30 August EPA/MOHAMED OMAR +++(c) dpa - Bildfunk+++

عيد مصر بمذاق الثورة-دعاية انتخابية واحتجاجات ضد العسكر 30.08.2011

صحيح أنه أول عيد فطر يحتفي به المصريون بلا "مبارك" منذ 30 عاما، لكن السياسة أبت إلا أن تطاردهم، فتحولت التكبيرات إلى هتافات ضد العسكر، فيما طوع الإسلاميون الخطب لتصبح دعاية انتخابية ساخنة بامتياز.
Bild von Großscheich Mohammed Said Tantawi, Ägypten, der gerade den Gesichtsschleier am Unis verboten hat Grand Sheik Mohammed Sayyed Tantawi of al-Azhar, Sunni Islam institute, talks during a presser in Cairo,Egypt, Thursday, Oct.8, 2009. Egypt's top Islamic cleric has barred students from wearing face veils in classrooms and dormitories of Sunni Islam's premier institute of learning, al-Azhar. The decision announced Thursday by Sheik of al-Azhar Mohammed Sayyed Tantawi appears to be part of a government campaign to crack down on overt manifestations of ultraconservative Islam in Egypt. (AP Photo/Amr Nabil)

­ طنطاوي "كان يدعم العلاقة الوطيدة بين المسلمين والمسيحيين" 10.03.2010

توفي اليوم الإمام الأكبر شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الإمام الثاني والأربعين في تاريخ الأزهر الشريف عن عمر ناهز الثانية والثمانين عاما بعد حياة حافلة شغل خلالها الكثير من المناصب الدينية الرفيعة وأثار الكثير من الجدل.