يعد الأزهر الشريف أعلى مؤسسة إسلامية سنية في العالم الإسلامي، ويرى البعض أن على الأزهر أن يلعب دورا أكبر في توحيد صفوف المسلمين في ظل الانقسامات التي يشهدها العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الديني.

الجامع الأزهر (359 - 361 هـ) هو من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي. وهو مسجد وجامعة منذ أكثر من ألف عام. وسمي بالأزهر تيمنا باسم فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد. ولا يعرف الكثيرون أن الأزهر أنشئ لغرض نشر المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، إلا أنه حاليا يدرّس الإسلام حسب المذهب السني. ويأمل الكثيرون في أن يصبح الأزهر الشريف مستقلا عن الدولة، لتكون قراراته غير خاضعة لجهات رسمية.