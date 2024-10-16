الأزمة في الشرق الأوسط على جدول أول قمة أوروبية ـ خليجية

يلتقي اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بنظرائهم من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في أول قمة تجمع المنظمتين الإقليميتين. وسيكون "الموضوع الرئيسي" للقمة الأزمة في الشرق الأوسط وخطر توسع الحرب إقليميا.

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج خلال قمة تجمعهم في بروكسل الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) سبل تجنب "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، حسبما أفاد دبلوماسيون أوروبيون. ويشارك قادة ست دول خليجية (المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر) في قمة أولى مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

ويضم جدول أعمال القمة مواضيع تتعلقبالتجارة والطاقة وتغير المناخ. لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن "الموضوع الرئيسي" للاجتماع سيكون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، فضلا عن خطر توسع الحرب إقليميا.

وأفاد مسؤول أوروبي كبير بأن "أحد الأهداف هو تجنب حرب شاملة". وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست. والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.

اختلاف بخصوص أوكرانيا وتوافق بشأن الشرق الأوسط

وما زالت خلافات قائمة بين الطرفين بشأن مواضيع أخرى، أبرزها الحرب في أوكرانيا. وأكد دبلوماسي آخر أن "وجهات نظرنا أكثر توافقا بشأن الشرق الأوسط". وقال "نريد كاتحاد أوروبي ومجلس التعاون الخليجي، الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد".

وتتزامن المحادثات مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على مقاتلي حزب الله في لبنان. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. ودعت دول الخليج مرارا إلى إنشاء دولة فلسطينية، وأدّى بعضها دورا رئيسيا في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وتشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول وحكومات الدول السبع والعشرين، عشية قمة أوروبية في بروكسل.

وأعلنت السعودية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سيترأس وفد المملكة المشارك في القمة "الخليجية الأوروبية" ، كما أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن تمثيل دول الخليج سيكون على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)