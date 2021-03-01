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الأزمة اليمنية

تتفاقم الأزمة اليمنية بفصولها الدامية التي تخلف يوميا قتلى وجرحى ودمار وجوع يطال مختلف المناطق اليمنية. وقد تحولت الأزمة إلى مأساة دامية بعدما فشل الحل السياسي وبداية حرب تقودها السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم.

تعود الأزمة اليمنية الحالية إلى عام 2011 عندما بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس الراحل على عبدالله صالح. في عام 2012 تنازل الرئيس صالح عن الرئاسة بموجب اتفاق لنقل السلطة يقوده عبد ربه منصور هادي. غير أن الاتفاق انهار مع هجمات المقاتلين الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى وسيطرتهم على مساحات واسعة من اليمن. هذا الوضع الجديد تحوّل إلى مشهد أكثر دموية مع بداية الضربات الجوية التي تقودها السعودية تحت اسم عاصفة الحزم.

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, aufgenommen im Rahmen einer Videokonferenz des VN-Sicherheitsrats. Berlin, 23.02.2021. Berlin Germany *** Federal Foreign Minister Heiko Maas, SPD, recorded during a video conference of the UN Security Council Berlin, 23 02 2021 Berlin Germany Copyright: xJaninexSchmitz/photothek.dex

برلين: المال وحده لا يمكنه حل أزمات اليمن 01.03.2021

أكدت الخارجية الألمانية أن المساعدات المالية وحدها غير قادرة على حل معضلات الأزمة اليمنية، وجاء هذا الموقف على هامش انعقاد مؤتمر مساعدات دولي تنظمه الأمم المتحدة لمنع المجاعة في اليمن وسط تواصل الحرب الأهلية في البلاد.
Yemen's Houthi loyalists chant slogans during a tribal gathering in Sana'a on February 20, 2020. Tens of Houthi followers participated in a tribal gathering in Sana'a supporting forces of the army and popular committees in the recent advances in battles against forces of the Saudi-backed government of Abd Rabbu Mansour Hadi. (Photo by Mohammed Hamoud/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مرشح بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي ينتقد قرار ترامب بشأن الحوثيين 17.01.2021

انتقد جايك سوليفان مرشح بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي قرار ترامب بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. واعتبر سوليفان أن هذا التصنيف لن يساهم في حل الأزمة اليمنية، بل على العكس من ذلك سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني باليمن.
26.03.2017 A man waves traditional daggers, or Jambiyas, as he attends with supporters of the Houthi movement and Yemen's former president Ali Abdullah Saleh a rally to mark two years of the military intervention by the Saudi-led coalition, in Sanaa, Yemen March 26, 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

الحوثيون "تنظيم إرهابي".. كيف يهدد قرار واشنطن بتفاقم الأزمة اليمنية؟ 11.01.2021

قرار جديد مثير للجدل لإدارة دونالد ترامب حول عزمها تصنيف جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب. ماذا يعني القرار لجو بايدن وكيف سيؤثر على الوضع في اليمن وعلى مفاوضات السلام؟ ألن يساهم في تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم؟
Bildunterschrift:Saudi soldiers stand at attention in front of tanks during a visit by Deputy Defence Minister Prince Khaled bin Sultan (unseen) at Al-Khoba in the southern Jizan province near the border with Yemen on January 27, 2010. Sultan said that Yemeni Shiite rebels were chased out of the kingdom and did not pull out on their accord as they claim. The leader of Shiite rebels, known also as Huthis, had announced on January 25 the voluntary withdrawal of his fighters from positions occupied within Saudi Arabia. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

فرقاء الصراع في اليمن ـ من يحارب من.. ولماذا؟ 30.08.2019

اتهمت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الإمارات العربية، العضو في التحالف العسكري ضد المتمردين الحوثيين، بدعم الانفصاليين الجنوبيين، ما يشكل تحولا جذريا يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية. فمن هم فرقاء هذه الأزمة وماهي أهدافهم؟
RIMBO 20181213 Jemens utrikesminster r Khaled Hussein al-Yamani skakar hand med Mohammed Abdulsalam, ledare av Hutiernas delegation, i bakkgrunden FNs generalsekreterare Antonio Guterres under avslutningen av fredssamtalen om Jemen på Johannesbergs slott i Rimbo. Foto: Pontus Lundahl / TT kod 10050 , |

إيران والسعودية ترحبان بالاتفاقيات المبدئية بين الأطراف اليمنية 14.12.2018

أشادت إيران بالاتفاق الذي توصل إليه طرفا الحرب في اليمن لوقف القتال في مدينة الحديدة، ووصفته بالخطوة الإيجابية. وهو ما ذهبت إليه السعودية أيضا، والتي أكدت التزامها بالحل السياسي. فهل بات انفراج الأزمة اليمنية قريبا؟

5JE-H1-Y1-2002-1 Hodeida, Hafen, Fischer / Foto Hodeia (Jemen), Hafen. - Fischer verkaufen ihren Fang. - Foto, 2002. E: Hodeida / Harbour / Fishermen / Photo Hodeida (Yemen). Harbour. - Fishermen selling their catch. - Photo, 2002. |

توقف المعارك في الحديدة ودعم دولي لمؤتمر سلام حول اليمن في السويد 14.11.2018

بعد أسبوعين من اشتباكات عنيفة في الحديدة، قتل فيها نحو 600 شخص، غالبيتهم من المقاتلين الحوثيين، تراجعت حدة المعارك ثم توقفت. فيما أعلنت الإمارات تأييدها لمحادثات سلام حول الأزمة اليمنية في السويد، تقودها الأمم المتحدة.
A Yemeni armed man inspects the wreckage of a car at the scene of a bomb explosion that targeted the house of a member of the Shiite Huthi movement on December 23, 2014 in the capital Sanaa. Five small bombs hit the centre of the capital, mostly controlled by Shiite militiamen since September, killing at least one of them and wounding two others, a medic said. AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

مسائية DW: ما حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من الأزمة اليمنية؟ 29.03.2018

وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان يؤكد أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة، ما حقيقة الموقف الفرنسي بشأن الحرب في اليمن؟ وهل سنشهد ضغطاً أوروبياً على إيران بشأن الأزمة اليمنية؟
7.4.2016*** A picture taken on April 7, 2016, shows heavily damaged buildings on a street in Yemen's third city Taez as a result of clashes between Shiite Huthi rebels and fighters from the Popular Resistance Committees, loyal to Yemen's fugitive President Abedrabbo Mansour Hadi. A new ceasefire enters into effect in Yemen midnight on April 10, 2016, with the United Nations hoping it can be the cornerstone of a long-lasting peace deal at upcoming talks in Kuwait. / AFP / AHMAD AL-BASHA (Photo credit should read AHMAD AL-BASHA/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/A. Al-Basha

شهادات من تعز.. الوضع الإنساني في الحضيض وضوء الأمل يخفت 28.03.2018

تحكي شهادات في تعز باليمن عن وضع غايةَ في القتامة: الكوليرا تنهش الأطفال، سكان يبحثون عن الطعام وسط القمامة، مستشفيات فارغة، أسر بلا مأوى.. والكثير من الصور التي تلخص جزءاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
Huthi rebel fighters inspect the damage after a reported air strike carried out by the Saudi-led coalition targeted the presidential palace in the Yemeni capital Sanaa on December 5, 2017. Saudi-led warplanes pounded the rebel-held capital before dawn after the rebels killed former president Ali Abdullah Saleh as he fled the city following the collapse of their uneasy alliance, residents said. / AFP PHOTO (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء 28.03.2018

دخلت الحرب في اليمن عامها الرابع في ظل تطورات دراماتيكية عسكرية وإنسانية أدت إلى أسوأ كارثة في العالم حسب توصيف منظمات دولية عديدة، حتى حفلات الزفاف تتحول إلى بيت عزاء، فلا مكان للفرح في "اليمن السعيد".

30.01.2018+++ Fighters from the separatist Southern Transitional Council drive on the back of armoured vehicles in Aden's northern Dar Saad district, as they move closer to taking full control of the southern city, on January 30, 2018. The government has accused the separatists of attempting a coup in Aden, where more than 36 people have been killed in clashes that opened yet another front in the country's devastating conflict. / AFP PHOTO / SALEH AL-OBEIDI (Photo credit should read SALEH AL-OBEIDI/AFP/Getty Images)

مسائيةDW: الأزمة اليمنية..هل بات أطراف النزاع أقرب إلى الحل؟ 17.03.2018

أنباء عن محادثات سرية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" الحوثي لإيجاد حل شامل للصراع في اليمن، هل تخرج السعودية من مستنقع اليمن؟
A girl infected with cholera lies on the ground of a hospital room in the Red Sea port city of Hodeidah, Yemen May 14, 2017. REUTERS/Abduljabbar Zeyad

الكوليرا تقتل مئتي يمني والاشتباه بإصابة الآلاف 15.05.2017

بعد يوم من إعلان حال الطوارئ على إثر تفشي الكوليرا، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أن الوباء أودى بحياة 180 شخصاً خلال الأسابيع الأخيرة. سياسياً، أبدت الكويت استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية لحل الأزمة.
Bildunterschrift:Members of the International Committee of the Red Cross unload from a plane Emergency medical aid at the international airport in Sanaa on April 11, 2015. AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

قوات التحالف تسمح باستئناف الرحلات الإنسانية إلى صنعاء 15.08.2016

استجابت قوات التحالف بقيادة السعودية إلى مطالب منظمات إغاثية للسماح باستئناف الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.
29.04.2015 *** Yemeni children walk past burning rubbish on a main street in the Yemeni capital, Sanaa, on April 29, 2015. AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

اليونسيف: مقتل 1121 طفل يمني منذ بدء الصراع 09.08.2016

1121 طفل يمني قتلوا منذ بدء الأزمة اليمنية في آذار/ مارس من العام الماضي، هذا ما أكده بيان صادر عن منظمة اليونسيف، مناشدة جميع أطراف النزاع في اليمن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
15.06.2015**** Bildunterschrift:United Nations (UN) General Secretary Ban Ki-moon (C) speaks next to the UN Special Envoy for Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed on June 15, 2015 during a press conference at the UN offices in Geneva during the opening of Yemen peace talks. Yemeni representatives from each side of the conflict pitting Iran-backed rebels against the internationally recognised government of President Abedrabbo Mansour Hadi and its allies are expected to take part in the talks in Geneva starting on June 15. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

بان كي مون يلتقي أطراف النزاع ويعبر عن قلقه للوضع في اليمن 26.06.2016

في إطار سعيه إلى دفع المحادثات بشأن اليمن إلى الأمام، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أطراف الأزمة اليمنية وحثهم على الاستمرار في التفاوض والتوصل إلى حل سياسي، كما أعرب عن قلقه الشديد للوضع الإنساني في اليمن.
Jan. 17, 2016, In this photo taken on Sunday, Jan. 17, 2016, Yemenis carry relief supplies as they walk along a path after Shiite rebels, known as Houthis besieging the city of Taiz, Yemen. Residents have been going hungry for weeks, the WFP said. (AP Photo/Abdulnasser Alseddik) (c) picture-alliance/AP Photo/A. Alseddik

اليمن: خارطة طريق لحل الأزمة وتحذيرات من انهيار اقتصادي 21.06.2016

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن عن خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية مؤكدا العمل على توفير حلول سريعة للحد من التدهور الاقتصادي، فيما حذرت وكالات أممية من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في هذا البلد الذي أنهكته الحرب والكوارث.
Bildunterschrift:The United Nations Special Envoy of for Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed (C) sits with Yemeni rebels' during Yemen peaces talks on June 16, 2015 in Geneva. Iran-backed Yemeni rebels accused Saudi Arabia of trying to sabotage UN peace talks in Geneva and ruled out negotiations with the exiled government saying it lacked legitimacy. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع اليمني إلى تقديم تنازلات 26.04.2016

دعا مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين أطراف الأزمة اليمنية إلى إبداء المرونة وحسن نية وتقديم تنازلات بدون شروط مسبقة خلال مفاوضات السلام التي تستضيفها الكويت. كما دعاهم إلى وضع خارطة طريق لإعادة العمل بالمؤسسات الرسمية.
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