الأزمة القطرية

أزمة نشبت بين إمارة قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى بعد أن فرضت الدول الأربع مقاطعة برية وبحرية وجوية على الإمارة بتهمة دعم الإرهاب. وقد رفضت قطر مطالب الدول المقاطعة، ما يعني استمرار الأزمة.

أتهمت دول المقاطعة إمارة قطر بـتمويل الجماعات المتطرفة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحماس. وانضمت دول عربية أخرى للمقاطعة، وكشفت وثيقة المطالب التي وجهتها دول المقاطعة عن 13 بندا أهمها طرد شخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين من قطر واغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في الإمارة إضافة إلى قيامها بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.