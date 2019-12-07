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الأزمة القطرية

أزمة نشبت بين إمارة قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى بعد أن فرضت الدول الأربع مقاطعة برية وبحرية وجوية على الإمارة بتهمة دعم الإرهاب. وقد رفضت قطر مطالب الدول المقاطعة، ما يعني استمرار الأزمة.

أتهمت دول المقاطعة إمارة قطر بـتمويل الجماعات المتطرفة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحماس. وانضمت دول عربية أخرى للمقاطعة، وكشفت وثيقة المطالب التي وجهتها دول المقاطعة عن 13 بندا أهمها طرد شخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين من قطر واغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في الإمارة إضافة إلى قيامها بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.

epa04521627 A handout photo released by the GCC media center shows (L-R) Fahd Bin Mahmoud Al Said, Omani Deputy Premier, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, the Kuwaiti Emir, Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, Qatari emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Bahraini King Hamad bin Isa Al Khalifa, Saudi Crown Prince Salman Bin Abdulaziz Al-Saud and The GCC Secretary General, Abdullatif bin Rashid Al- Zayani posing for group picture before attending the annual summit of Gulf Cooperation Council (GCC) in Doha, Qatar, 09 December 2014. EPA/GCC MEDIA CENTER / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

هل تعيش أزمة قطر مع دول الخليج أيامها الأخيرة؟ 07.12.2019

تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في منتدى حوارات المتوسط بروما تثير تساؤلات كثيرة فيما إذا باتت الأزمة الخليجية منتهية أو على وشك الحل النهائي وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية.
MANAMA, BAHRAIN - JULY 30 : Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates Abdullah bin Zayed Al Nahyan (L), Saudi Arabian Foreign Minister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (R), Foreign Minister of Egypt Sameh Shoukry (2nd L) and Foreign Minister of Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa (2nd R) pose for a photo before their meeting in Manama, Bahrain on July 30, 2017. Stringer / Anadolu Agency |

عام على أزمة قطر.. حسابات المكاسب والخسائر 05.06.2018

دخلت الأزمة القطرية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر عامها الثاني. الواقع يظهر أن الجميع قد خسر في هذه الأزمة، حتى وإن كان كل طرف يرى في الطرف الآخر الخاسر الأكبر.

***BG Kronprinz Saudi-Arabien Mohammed bin Salman**** ARCHIV - Der damalige saudische Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud, aufgenommen am 08.12.2016 im Palast Divan in Riad (Saudi-Arabien). (zu dpa «Der Feind nebenan: Droht Eskalation zwischen Saudi-Arabien und Iran?» vom 27.12.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي 07.03.2018

قضايا ساخنة تطغى على أول جولة خارجية لرجل السعودية القوي محمد بن سلمان منذ تسلمه ولاية العهد. محمد بن سلمان اختار القاهرة محطة أولى لجولته التي تشمل لندن وواشنطن أيضا.

U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Amir Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah of Kuwait in the East Room of the White House on September 7, 2017 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ Abaca |

مسائية DW: تصريحات أمير الكويت حول وقف تدخل عسكري في قطر 09.09.2017

أمير دولة الكويت يعبر من واشنطن عن أمله بحدوث تقدم في الأزمة مع قطر ويتحدث وفق مصادر صحفية عن نجاحه في وقف تدخل عسكري في قطر، ودول المقاطعة تنفي// فإلى أين تتجه الأزمة؟
JEDDAH, SAUDI ARABIA - JULY 23: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / YASIN BULBUL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets with Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud (R) during his official visit in Jeddah, Saudi Arabia on July 23, 2017. Turkish Presidency / Yasin Bulbul / Anadolu Agency |

جولة أردوغان الخليجية.. هامش ضيق لحلحلة أزمة قطر! 23.07.2017

في محاولة لتضييق الهوة بين قطر وشقيقاتها من دول الخليج يبدأ الرئيس التركي أردوغان جولة في منطقة الخليج، تشمل السعودية وقطر والكويت، منطلقاً من أن إطالة أمد الأزمة ليس في صالح أحد. فما هي فرص نجاح جولة أردوغان؟
FILE -- In this Sunday, July 6. 2008 file photo, the sunset reflects on the Jordan Gate Towers under construction in Amman, Jordan. Murad Awamleh, a senior official in the Amman municipality, said Monday, May 23, 2016 that work will resume on the half-built twin towers that have blighted the skyline of the Jordanian capital for years, a symbol of mega construction schemes gone awry. The official said the Gulf-based Al Bayan Holding Company, and a Jordanian firm, Al Hamad Contracting, reached a deal to complete the Jordan Gate Towers within two years for $120 million. (AP Photo/Nader Daoud, File) |

الأردن- مقاطعة قطر تزيد لهيب الأزمات على الاقتصاد! 16.07.2017

تأتي أزمة قطر لتزيد مصائب الاقتصاد الاردني الذي يعتمد على الدعم الخليجي. أين تظهر قسوة هذه الأزمة والأزمات الأخرى في سوريا والعراق على هذا الاقتصاد؟ وكيف السبيل لنجاته من شبح الإفلاس؟
Katar, Saudi-Arabien, Terrorfinanzierung, diplomatische Krise am Golf, Golfregion, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

مسائية DW: لماذا فشلت بعض وسائل الإعلام في التعاطي مع أزمة قطر؟ 14.07.2017

تباينت التغطيات الاعلامية الخليجية والعربية مع الأزمة الأخيرة مع قطر، كل من منظاره الخاص و من زوايا متناقضة، حتى وصل الأمر الى معركةٍ اعلامية شرسة. قراءة تحليلية في الجانب الإعلامي للأزمة الخليجية..

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD, 2.v.l-r) und Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani verlassen am 04.07.2017 gemeinsam eine Pressekonferenz zu bilateralen Gesprächen in der Hauptstadt Doha (Katar). Gabriel besucht während einer dreitägigen Reise verschiedene Staaten in der Golfregion. Foto: Gregor Fischer/dpa | Verwendung weltweit

"حصار قطر" وتبعاته المحتملة على التجارة الألمانية 09.07.2017

أصبحت دول الخليج أحد أهم شركاء ألمانيا في التجارة. ومع اتجاه الأزمة القطرية إلى مزيد من التصعيد تزداد المخاوف من تأثيراتها السلبية على الشركات الألمانية الناشطة في هذا الدول، ما هي أبرز هذه التأثيرات وتبعاتها المحتملة؟

FILE- In this Tuesday, Dec. 9, 2014 file photo, Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani attends a Gulf Cooperation Council summit in Doha, Qatar. Bahrain says it is cutting diplomatic ties to Qatar amid a deepening rift between Gulf Arab nations. (AP Photo/Osama Faisal, File) |

أزمة قطر- وداعا للسوق الخليجية المشتركة؟ 01.07.2017

تضع أزمة قطر مشروع السوق الخليجية المشتركة أمام مفترق طرق. ما مصير مشاريع البنية التحتية الطموحة في حال طرد قطر من المجلس؟ وماذا لو أصبح المناخ السياسي طاردا للاستثمارات في الإمارات وغيرها بعد سنوات الرفاه والازدهار؟
US President Donald Trump (R) and Qatar's Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani take part in a bilateral meeting at a hotel in Riyadh on May 21, 2017. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

"مواقف" واشنطن من أزمة قطر.. فوضى مقصودة أم حسابات مصالح؟ 22.06.2017

تسلسل التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أبرز مسؤوليه تعكس موقفاً متضارباً من الأزمة بين دول خليجية وعربية وبين قطر. هذا التخبط في التصريحات والمواقف يزيد من عمق الأزمة. تخبط مقصود أم فوضى؟
Tunisian President Beji Caid Essebsi, center, Qatar's Emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, left, and French Prime Minister Manuel Valls attend the opening ceremony of Tunisia 2020, an international investment conference, in Tunis, Tunisia, Tuesday, Nov. 29, 2016. International investors are converging on Tunisia as the government tries to drum up billions of dollars to keep its young democracy from falling into economic collapse. (AP Photo/Hassene Dridi)

الدول المغاربية تقاوم في دوامة أزمة قطر غوايةَ المال الخليجي 20.06.2017

المسافة التي تحرص العواصم المغاربية على إبدائها إزاء أطراف الأزمة الخليجية، قد تفسرها الجغرافيا، لكن الحضور الخليجي في البلدان المغاربية في واقع الأمر أكثر تعقيدا، وهوما يجعلها تحت وطأة ضغوط قد تزداد كلما طال أمد الأزمة.
A fighter from Zintan brigade watches as smoke rises after rockets fired by one of Libya's militias struck and ignited a fuel tank in Tripoli August 2, 2014. On Saturday, sporadic shelling resumed in the capital after two days of relative calm. Plumes of black smoke rose over the south of Tripoli from a burning fuel tank at the airport's fuel depot. REUTERS/Hani Amara (LIBYA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

ليبيا "عدسة مكبرة" تكشف خفايا الصراع بين أطراف أزمة قطر 14.06.2017

تتزايد المخاوف من تحول ليبيا إلى أكبر ميدان تنعكس فيه صراعات أطراف أزمة قطر. من جهتها، تسارع برلين وعواصم أوروبية أخرى الخطوات في محاولة لكسر دوامة العنف وإقناع الأطراف بقبول الحل السلمي للأزمة.

The fresh produce market in Doha. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مسائية DW: أزمة قطر .. التداعيات الاقتصادية! 12.06.2017

مسائية DW تسلط الضوء على تداعيات الأزمة الخليجية بين قطر وبعض الدول العربية والخليجية خصوصا في الجوانب الاقتصادية على البلد الصغير ولكن الغني جدا وعلى منطقة الخليج عموما.
Katar, Saudi-Arabien, Terrorfinanzierung, diplomatische Krise am Golf, Golfregion, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

الأخبار الزائفة وسيلة حرب إعلامية جديدة في أزمة قطر 11.06.2017

أطلق مستخدمو مواقع تواصل إجتماعي وبعض وسائل الإعلام في منطقة الخليج العربي ومصر العنان لنسج قصص وأخبار زائفة، على خلفية أزمة قطر. أمثلة من هذه القصص تُظهر أن مصدرها طرفا الأزمة، وأنها تتناول مواضيع مثيرة وغريبة أحيانا.
News anchor Rola Ibrahim is seen in the studio of the Arabic Al Jazeera satellite news channel in Doha in this February 7, 2011 file photo. Al Jazeera, the Qatari-funded television station whose reporting of the 2011 Arab Spring uprisings won it millions of viewers in the Middle East, is defiant following a backlash by Arab governments that accuse it of supporting Islamists. REUTERS/Fadi Al-Assaad/Files (QATAR - Tags: MEDIA BUSINESS POLITICS)

حرية التعبير أكبر الخاسرين في أزمة قطر وجيرانها 09.06.2017

أزمة قطر الدبلوماسية لم تكن لها عواقب سياسية واقتصادية فحسب بل سجلت فيها انتهاكات لحرية الرأي والتعبير من خلال سلسلة إجراءات وقرارات مثيرة للجدل اتخذتها بعض الدول المعنية. فإلى أين تسير حرية التعبير في هذه الدول؟

ألمانيا: حان وقت الدبلوماسية لحل أزمة قطر 09.06.2017

دعت ألمانيا لرفع الحصار البحري والجوي عن قطر مشيرة إلى أن الحصار سيؤثر على اقتصاد ألمانيا أيضا. التصريحات جاءت على لسان وزير خارجية ألمانيا عقب لقاء مع نظيره القطري وفي خضم حالة التوتر الراهنة بالمنطقة.
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