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الأزمة العراقية

تفاقمت حدة الأزمة في العراق بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الموصل ومناطق أخرى غرب البلاد. وعلى الرغم من دحر التنظيم الذي ما يزال متواجدا في جيوب غرب الأنبار، فإن الأزمة مستمرة بفعل الفساد والطائفية السياسية والإثنية.

تعود بدايات ما يُسمى الأزمة العراقية الحالية إلى ما بعد الاحتلال الأمريكي- البريطاني للعراق عام 2003. وقد تفاقمت على نحو شديد مع فشل الدولة في حل المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وان العملية السياسية تقوم في العراق على صيغة محاصصة طائفية إثنية تم فرضها من قبل مجلس الحكم الانتقالي الذي فرضه الأمريكان بعد احتلالهم للعاصمة بغداد وانهيار نظام الرئيس السابق صدام حسين.

ARCHIV - US-Soldaten der 1. Kavaleriedivision vom Stützpunkt Fort Hood in Texas bei einem Einsatz am 16.08.2004 in Sadr City in Bagdad. Ein Militär-Psychiater hat am Donnerstag (05.11.2009) auf dem größten Militärstützpunkt der USA ein Blutbad angerichtet - möglicherweise, weil er über seinen bevorstehenden Einsatz im Irak aufgebracht war. Der Offizier tötete in Fort Hood (Texas) 12 Menschen und verletzte 31 weitere zum Teil schwer, bevor er selbst durch mehrere Schüsse gestoppt und festgenommen wurde. Foto: David P. Gilkey +++(c) dpa - Report+++ |

العراق في عين العاصفة رغم مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران 09.01.2020

حتى لو بدا أن الولايات المتحدة وإيران تسلكان مسار التهدئة، فإن العراق الذي أنهكته الحروب والانقسامات، يبقى في عين العاصفة التي هبّت بفعل الضربة الأميركية وعمليات الانتقام الإيرانية.
Bildunterschrift:GARMISCH-PARTENKIRCHEN, GERMANY - JUNE 08: Iraq's Prime Minister Haider al-Abadi attends a bilateral meeting with Britain's Prime Minister David Cameron at the summit of G7 nations at Schloss Elmau on June 8, 2015 near Garmisch-Partenkirchen, Germany. In the course of the two-day summit G7 leaders are scheduled to discuss global economic and security issues, as well as pressing global health-related issues, including antibiotics-resistant bacteria and Ebola. Several thousand protesters have announced they will seek to march towards Schloss Elmau and at least 17,000 police are on hand to provide security. (Photo by Carl Court/Getty Images)

إصلاحات العبادي - مطلب جماهيري وصعوبة في التنفيذ 10.08.2015

يترقب الشارع العراقي تحقيق مطالب المتظاهرين بالإصلاح والتي استجاب لها رئيس الوزراء حيدر العبادي بخطة شاملة. لكن تنفيذها يواجه الكثير من المصاعب، فهل يكفي التأييد الشعبي للعبادي لتنفيذها؟
REFILE - CORRECTING SPELLING OF IRAQI TOWN Humanitarian aid is loaded to an airforce Transall C-160 aeroplane of the German armed forces Bundeswehr in the northern German town of Hohn, August 15, 2014. Germany is sending 36 tons of medicine, food and blankets to the northern Iraqi town of Arbil. REUTERS/Martin Schlicht (GERMANY - Tags: MILITARY POLITICS CONFLICT)

برلين ولندن تبحثان تخطي حدود المساعدات الإنسانية للعراق 18.08.2014

تعقد لجنتا الخارجية والدفاع في البرلمان الألماني اجتماعا طارئا لبحث أزمة العراق، فيما قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن عمليات قوات بلاده قد تستمر لأشهر، ومطالب من الجمهوريين الأمريكيين بإرسال قوات لهذا البلد.
Pope Francis talks as he leads a mass in Sibari, southern Italy, June 21, 2014. REUTERS/Giampiero Sposito (ITALY - Tags: RELIGION)

البابا يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ الأقليات في العراق 13.08.2014

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع استثنائي لبحث إمدادات الأسلحة للعراق، حسبما أعلن مسؤول دبلوماسي أوروبي، فيما طالب البابا فرنسيس الأمم المتحدة بوقف أعمال العنف ضد الأقليات الدينية في العراق.
A worker adjusts the valve of an oil pipe at Khurmala oilfield on the outskirts of the city of Arbil, in Iraq's Kurdistan region December 4, 2013. REUTERS/Stringer (IRAQ - Tags: POLITICS ENERGY)

الورطة الصينية في العراق: سياسة قطف الثمار لم تعد تجدي 27.06.2014

أكثر من نصف النفط العراقي يستخرج باستثمارات صينية، ويصدر 80 % منه إلى الصين، لذلك فإن الأزمة العراقية الجديدة تمثل تهديدا كبيرا لبكين وأكبر من التهديد الذي تمثله لواشنطن، كما يرى فرانك زيرِن خبير الشؤون الصينية.
Protesters demand that the pensions of parliamentarians be cancelled during a demonstration in Najaf, 160km (100 miles) south of Baghdad, August 31, 2013. REUTERS/Haider Ala (IRAQ - Tags - Tags: POLITICS BUSINESS EMPLOYMENT SOCIETY CIVIL UNREST)

هل تشكل مبادرة السلم الاجتماعي مدخلا لحل الأزمة العراقية؟ 28.09.2013

لم تجتمع كل أطراف العملية السياسية في المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي الذي عقد في بغداد. المراقبون انتقدوا من غاب عن المؤتمر كما شككوا في صدق نوايا من حضره ووقع على وثيقة شرف الحفاظ على السلم الاجتماعي في العراق.
خبير ألماني: العنف أمسى إحدى أدوات السياسة في العراق

خبير ألماني: العنف أمسى إحدى أدوات السياسة في العراق 23.12.2011

دفع تفجر الأزمة العراقية الأخيرة العديد من المتابعين إلى القلق حول مستقبل العراق. ويرى الخبير الألماني غيدو شتاينبيرغ، بأن الوضع بات معقداً في المنطقة وأن دول الجوار ستستغل الصراع في العراق لخدمة مصالحها.
mr Musa (arabisch ‏عمرو موسى‎ ʿAmr Mūsā, oft auch Amr Moussa geschrieben; * 1936) ist der Generalsekretär der Arabische Liga Hoschyar Zebari oder Hoschjar Sebari (arabisch ‏هوشيار محمود محمد زيباري‎ Huschyār Maḥmūd Muḥammad Zēbārī; kurdisch ‏هۆشيار محمود محمد زێبارى‎ Hoşyar Mehmûd Mihemed Zêbarî; * 1953) ist ein irakischer Politiker und derzeit Außenminister des Irak. The Secretary General of the Arab League Amr Moussa, left, and Iraqi Minister of Foreign Affairs, Hoshyar Zebari, hold glasses of tea during their meeting in Baghdad, on Monday March. 16, 2009. (AP Photo/Hadi Mizban, Pool)

مقترحات عربية لحل الأزمة العراقية السورية في إطار إقليمي 10.09.2009

اتفقت بغداد ودمشق على وقف الحملات الإعلامية ومعالجة الأزمة بينهما في إطار إقليمي بناء على اقتراحات تقدم بها الأمين العام للجامعة العربية خلال اجتماع ضم وزراء خارجية تركيا والعراق وسوريا لمعالجة الأزمة العراقية السورية
Symbolbild Spannungen Syrien Irak. DW-Montage 26.08.2009

زيباري: لا حل للأزمة بين العراق وسوريا دون تسليم المطلوبين 09.09.2009

اشترط وزير الخارجية العراقي قيام دمشق بتسليم المطلوبين من قبل حكومة بغداد لحل الأزمة العراقية السورية، تصريحات الوزير جاءت بعدما اعتبر مجلس الرئاسة العراقي طلب المالكي تشكيل محكمة دولية بأنه مخالف للدستور.