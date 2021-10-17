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الأزمة السورية

دخلت الأزمة السورية في نفق مظلم منذ اندلاعها عام 2011. وفي الوقت الذي تدخل فيه عامها العاشر ما تزال المواجهات الدامية مستمرة في البلاد، ولم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

خلفت الأزمة السورية التي اندلعت منتصف مارس/ آذار 2011 حتى الآن أكثر من 400 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى. وفي ظل غياب آفاق فعلية لحل سياسي، لا يعرف أحد في الوقت الحاضر إلى متى ستستمر وكم عدد الضحايا الجدد لهذه المأساة المستمرة.

29.11.2020, UN-Hauptquartier, Genf, Geir Otto Pedersen, Sondergesandter der Vereinten Nationen für Syrien, spricht bei einer Pressekonferenz im europäischen UN-Hauptquartier. +++ dpa-Bildfunk +++

المبعوث الأممي لسوريا: اتفاق على البدء بصياغة مسودة دستور جديد 17.10.2021

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن أن اللجنة السورية المشتركة وافقت على صياغة دستور جديد، وتتكون اللجنة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ويعول عليها لمحاولة المساهمة في حلّ الأزمة السورية.
A Lufthansa plane carrying people who have being evacuated from Kabul, Afghanistan lands on an airport runway in Frankfurt, Germany August 18, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen

برلين..خشية من موجة هجرة مع وصول أولى طائرات الإجلاء من كابول 18.08.2021

في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغة استراتيجيات لكيفية تجنب تكرار حدوث موجات هجرة كبيرة كما حدث إبان اشتداد الأزمة السورية. وأظهر استطلاع رأي خشية ألمانية من تكرار سيناريو عام 2015.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** die überlebensgroße Puppe Amal vor der Tower Bridge in London mit ihren Puppenspielern.

"أمل الصغيرة".. دمية تتجول في أوروبا لإيصال رسالة عن اللاجئين 29.07.2021

"أمل الصغيرة" دمية عملاقة تمثل طفلة لاجئة ستتجول في أوروبا كجزء من مبادرة فنية. وستقطع الدمية مسافة قدرها 8 آلاف كيلومتر دعما للاجئين وستزور ألمانيا خلال رحلتها.
People walk past a banner set up by a private citizen showing Syria's President Bashar al-Assad with accompanying text in Arabic reading we will continue with you at Arnous Square in the capital Damascus on May 10, 2021 ahead of the country's presidential elections. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Assad in the May 26 presidential election, according to the constitutional court in Syria. The election will be the second since the start of a decade-long conflict that has killed over 388,000 people and forced more than half of Syria's pre-war population from their homes. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)

الانتخابات السورية- "تمثيلية" بطلها الأسد الباحث عن الشرعية! 25.05.2021

رغم الأزمات التي تعصف بسوريا منذ سنوات، يحشد النظام السوري مؤيديه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري الأربعاء (26 أيار/مايو) وتبدو نتيجتها محسومة لصالح الأسد الذي يسعى إلى إضفاء شرعية على حكمه.
13.7.2010, Tunis, Tunesien, FILE - In this Tuesday, July 13, 2010 file photo, Syrian President Bashar Assad, right, and his wife Asma Assad, listen to explanations as they visit a technology plant in Tunis. In the eyes of many, Assad is a murderous autocrat who would do anything to cling to power. But for his supporters, he is a nationalist hero fighting Western imperialism, a stabilizing presence who ensures a secular rule in a turbulent region wracked by sectarian wars. (AP Photo/Hassene Dridi, File) |

هل تُسقط بريطانيا الجنسية عن أسماء الأسد؟ 17.03.2021

تزامنا مع الذكرى العاشرة للأزمة السورية، خرجت تقارير عن تحقيقات في بريطانيا عن تهم بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب، بحق أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد. التحقيقات صحبتها تكهنات بإمكانية إسقاط الجنسية عن الأسد.
People hold A syrian flag during a demonstration for peace in Syria and against bombings on Aleppo in front of the Reichstag building which houses Germany's Bundestag lower house of parliament, on December 17, 2016 in Berlin. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

ألمانيا ومعضلة موقفها من الأزمة السورية 17.03.2021

مع مرور الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، تبقى العلاقة الألمانية مع هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهليه تاريخية، ومعقدة. قراءة في تضاريس علاقة صعبة وإشارات متباينة.
Bildkombo Syrien Aleppo Markt Basar vor und nach Bombardierung +++ Nov. 29, 2010 - Aleppo, Syria - The bazaar is considered one of the most genuine and ancient market in the World. +++ A view is seen of the damage to the historical Al-Batieh Souq market in Aleppo, Syria, on October 20, 2012. Photo by Abdulrahman Al Shareef/AA/ABACAPRESS.COM |

تحليل: الاقتصاد السوري بين تدمير مقدراته وضعف فرص تدوير عجلته 14.03.2021

فقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته. وبفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر. أين يقف اقتصاد سوريا اليوم بعد حرمانه من أهم موارده وهجرة غالبية كفاءاته؟
Children attend a class in a school that was partially destroyed during battles, in the village of Kufayr, in Syria's Idlib governorate, on February 4, 2019. (Photo by Ibrahim YASOUF / AFP) (Photo credit should read IBRAHIM YASOUF/AFP/Getty Images)

سوريا- نصف الأطفال محرومون من التعليم وطرح أكبر ورقة نقدية 24.01.2021

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم. في الوقت الذي طرح مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن.
A Kurdish refugee from the Syrian town of Kobani walks in a camp in the southeastern town of Suruc, Sanliurfa province, October 16, 2014. The United States is bombing targets in Kobani for humanitarian purposes to relieve defenders of the Syrian town and give them time to organize against Islamic State militants, a senior U.S. official said on Wednesday. REUTERS/Kai Pfaffenbach (TURKEY - Tags: MILITARY CONFLICT POLITICS)

سوريا.. ألمانيا تتعهد بدفع مليار ونصف للاجئين السوريين والدول المضيفة 30.06.2020

مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين ينطلق وسط تحذيرات من بلوغ ملايين السوريين "حافة المجاعة"، والاتحاد الأوروبي يطالب مجدداً بـ"ضرورة الضغط" على نظام الأسد.
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi with Prime Minster Theresa May during their bilateral meeting inside 10 Downing Street on 23/02/2017. |

ما "علاقة" كورونا باتصال محمد بن زايد ببشار الأسد؟ 28.03.2020

بعد إعادة فتح سفارتها، يبدو أن أبو ظبي ماضية في نهجها لفك العزلة العربية على دمشق. ولي عهد الإمارات استغل وباء كورونا ليعلن عن اتصاله ببشار الأسد، مؤكداً له أن "سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".
Syrian inspect a damaged site after airstrikes on the town of Ariha, in Idlib province, Syria, Thursday, Jan. 30, 2020. Warplanes struck the town in a rebel-held enclave in northwestern Syria, killing several people, including some who were fleeing the attack, opposition activists and a rescue service said Thursday. The attack, believed to have been carried out by Russian warplanes backing a Syrian government offensive, also put a local hospital out of service, they said. (AP Photo/Ghaith Alsayed)

ألمانيا ودول غربية كبرى تطالب الأسد بإنهاء المعارك في إدلب 15.03.2020

مع دخول الأزمة السورية والحرب الأهلية عامها العاشر، أصدرت دول غربية بيانا مشتركا دعت فيه النظام السوري إلى وقف "القتل" و"الهجوم العسكري في إدلب". وشددت على عدم المشاركة في إعادة الإعمار "ما لم تبدأ عملية سياسية حقيقية".
28.02.2020 *** Syrians wait to cross an intersection as a Turkish military convoy drives past the village of Kafr Yahmul, north of Idlib in northwestern Syria, on February 28, 2020. - Turkish reprisals killed 20 Syrian soldiers in the battleground northwestern province of Idlib after a bombardment Ankara blamed on Damascus killed 33 Turkish soldiers, the Syrian Observatory for Human Rights said. (Photo by Ahmad al-ATRASH / AFP) (Photo by AHMAD AL-ATRASH/AFP via Getty Images)

أردوغان وحيداً في "المستنقع السوري"؟ 28.02.2020

تبدو ملامح المرحلة القادمة في أزمة إدلب ليست في صالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما قد يجره إلى "المستنقع السوري"، سيما بعد أن وجد نفسه في مواجهة روسيا والنظام السوري دون حلفاء، لكن ما هي الخيارات المتبقية أمام تركيا؟
ARCHIV - 21.07.2016, Brandenburg, Schwielowsee: Während einer Gedenkveranstaltung des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft marschiert das Wachbataillon der Bundeswehr. (zu dpa ««Spiegel»: Mehr rechte Soldaten enttarnt als bisher bekannt») Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن ينتقد التقصير العسكري لألمانيا 14.02.2020

تمثل سوريا وليبيا قضيتين من أهم القضايا التي تتناولها فعاليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، الذي أكد رئيسه أن "الدبلوماسية القوية تقتضي التهديد بالوسائل العسكرية في حالة الضرورة".

16.09.2019 *** Iran s Prsident Hassan Rouhani (left), Turkish President Recep Tayyip Erdogan (center) and Russia s President Vladimir Putin (right) pose for photographers in Ankara, Turkey, September 16, 2019. The presidents of Turkey, Russia and Iran come together for the fifth summit under the Astana Process where they will discuss the recently increased tension in the Idlib province of Syria as well as attempts to start a political solution to the nine-year turmoil in the war-torn country. ( PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: DepoxPhotos 16493333

قمة أنقرة .. بوتين يتحدث عن أسس لحل الأزمة السورية 16.09.2019

عقدت في أنقرة قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين والإيراني روحاني لمناقشة "وضع أسس الحل الدائم في سوريا". وعقد الرؤساء الثلاثة محادثات ثنائية منفصلة قبيل بدء القمة، وهذه القمة هي الخامسة منذ العام 2017.
Iranian President Hassan Rouhani, Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan meet in the Black sea resort of Sochi, Russia, 14 February 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

قمة ثلاثية في سوتشي - دفعة باتجاه تسوية الأزمة السورية؟ 14.02.2019

رحب رؤساء روسيا وايران وتركيا الخميس خلال اجتماع في سوتشي بإعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وتعهدوا بـ"تعزيز تعاونهم" لوضع حد للنزاع في هذا البلد رغم الخلافات القائمة بين حليفي النظام السوري وأردوغان.
February 28, 2018 FILE PHOTO: A Syrian soldier loyal to President Bashar al Assad is seen outside eastern Ghouta, in Damascus, Syria February 28, 2018. To match Special Report RUSSIA-FLIGHTS/ REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

ستوديو الحدث: روسيا في سوريا.. كيف تضبط الايقاع وسط المعزوفات المتعارضة؟ 31.01.2019

يناقش خلدون زين الدين وعارف جابو مع ضيفيهما في هذه الحلقة من ستوديو الحدث درو موسكو في الأزمة السورية وهل هي التي تمسك فعلا بكل الخيوط وتتحكم باللاعبين ودورهم سواء على الأرض أو وراء الكواليس، أم أن في الأمر مبالغة كبيرة؟
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