دخلت الأزمة السورية في نفق مظلم منذ اندلاعها عام 2011. وفي الوقت الذي تدخل فيه عامها العاشر ما تزال المواجهات الدامية مستمرة في البلاد، ولم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

خلفت الأزمة السورية التي اندلعت منتصف مارس/ آذار 2011 حتى الآن أكثر من 400 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى. وفي ظل غياب آفاق فعلية لحل سياسي، لا يعرف أحد في الوقت الحاضر إلى متى ستستمر وكم عدد الضحايا الجدد لهذه المأساة المستمرة.