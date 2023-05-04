 الأزمة السودانية .. كيف تهدد الأمن في منطقة الساحل الأفريقي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.05.2023

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سياسة واقتصاد

الأزمة السودانية .. كيف تهدد الأمن في منطقة الساحل الأفريقي؟

حذر خبراء من أن الصراع الدائر في السودان يشكل خطرا أمنيا على منطقة الساحل الأفريقي، خاصة مع تدفق الآلاف إلى دول الجوار السوداني.

حذرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي في السودان مع استمرار القتال

حذرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي في السودان مع استمرار القتال

على الرغم من المحادثات بين مندوبي الطرفين المتحاربين، والتي بدأت يوم السبت (السادس من مايو/ أيار) في مدينة جدة السعودية برعاية أمريكية، يتواصل القتال العنيف في السودان، ذلك البلد الواقع بين البحر الأحمر ومنطقة الساحل الأفريقي. وعلى وقع ذلك، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر محذرة من أن القتال في السودان يهدد بحدوث كارثة إنسانية، قد تمتد إلى دول الجوار، خاصة مع فرار عشرات آلاف المدنيين من ديارهم.

مختارات

وفي هذا السياق، حذر الألماني فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، في مقابلة مع DW من أن القتال في السودان "يجذب عددا غير قليل من المرتزقة والمغامرين" الراغبين في جني المال وإثراء أنفسهم.

ومن جانبه، قال هنريك مايهاك، مدير قسم أفريقيا بمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، إنه لا يوجد ثمة إجماع حتى الآن بشأن كيفية الوصول إلى  هدنة في السودان ،وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وفي مقابلة مع DW، أضاف مايهاك: "لا يوجد نظام أمن جماعي في منطقة القرن الأفريقي ،إذ تقوم كل دولة على شكل منفرد بحماية أمنها مع الاعتماد على دول أخرى"، محذرا من أن هناك خطرا يتمثل في انتشار الأسلحة الصغيرة، التي يمكن أن تصل إلى الدول المجاورة عبر الثغرات الحدودية وقد يمتد ذلك إلى مناطق بعيدة في مالي وبوركينا فاسو.

وقال مايهاك إن انتشار الأسلحة سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، خاصة مع وجود نشاط لجماعات مسلحة، محذرا من أن الأزمة في السودان قد تفاقم الوضع في "منطقتين متأزمتين" أصلا هما: منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل.

تفاقم الوضع الإنساني

وأشار مايهاك إلى استمرار حالات طوارئ إنسانية في الصومال والسودان وجنوب السودان قبل اندلاع القتال في السودان، مضيفا أن عمليات الإغاثة في هذه الدول تعاني من نقص التمويل منذ وقت طويل.

يشار إلى أن القتال في السودان، الذي بدأ قبل ما يقرب من شهر، أدى إلى عملية نزوح كبيرة مع تدفق آلاف اللاجئين عبر الحدود إلى جنوب السودان أو تشاد أو جمهورية أفريقيا الوسطى.

Infografik Karte Sahelzone AR

وإزاء ذلك، تستعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم حوالي 800 ألف لاجئ في المنطقة، في حالة عدم انتهاء القتال قريبا. لكن تدفق هذا العدد من اللاجئين يمثل تحديات خطيرة لدول الجوار، خاصة مع تحذير الأمم المتحدة من ان هذه الدول لا تمتلك الموارد المالية لتحمل عبء استضافة اللاجئين السودانيين.

وفي ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية يوجين بيون إن إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر استقبلت بالفعل  لاجئين سودانين، مضيفا أن "النساء والأطفال يشكلون نسبة تتجاوز  70٪ من اللاجئين الذين يعبرون الحدود".

وفي مقابلة مع DW، أضاف بيون: "يُضطر كثيرون منهم إلى السير على الأقدام لقرابة يوم حتى يصلوا إلى منطقة حدودية تفتقر إلى كل شيء من مأوى وماء وطعام وملابس".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن تشاد استضافت قرابة 600 ألف لاجئ، نصفهم تقريبا من السودان بعد اندلاع الأزمة الأخيرة، مضيفا "لدينا بالفعل نظام، لكنه يعاني كثيرا ويتعرض لضغوط كبيرة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات".

وأشار بيون إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان المتضررة التي بدورها طلبت حصولها على دعم دولي، مضيفا أن آلاف اللاجئين عبروا الحدود ووصلوا إلى منطقة هامدافوك النائية قرب جمهورية أفريقيا الوسطى.

ومن جانبه، قال هيرفي ندوبا، وزير مالية جمهورية أفريقيا الوسطى، إن وجود هؤلاء اللاجئين يجبرون الحكومة على العمل مع منظمات الإغاثة من أجل ترتيب سبل الدعم.

وأضاف في مقابلة مع DW: "لقد تلقينا للتو الموافقة على البرنامج مع صندوق النقد الدولي. في نهاية أبريل، أعطى صندوق النقد الدولي للبلد خيارًا للحصول على مزيد من القروض. وتريد الحكومة الآن التحقق من مقدار الأموال التي يمكن أخذها من ميزانية الدولة من أجل القيام بتدابير للمساعدة".

قلق في دول الجوار

يشار إلى أن السودان  يتشارك حدودا برية مع سبع دول أفريقية وعربية.

مازال القتال مستعرا في الخرطوم ومدن سودانية أخرى

مازال القتال مستعرا في الخرطوم ومدن سودانية أخرى

وفي ضوء ذلك، قال أحمد سليمان، الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها لندن، إن  أزمة السودان  قد تتسبب في اندلاع تنافس إقليمي كبير، إذ سترغب "دول الجوار في التأثير على مستقبل السودان وسيكون لديها مصلحة في الطرف الذي سوف يقود البلاد".

وفي مقابلة مع DW، قال سليمان إن السودان يقع على مفترق طرق بين شمال أفريقيا والساحل وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والخليج العربي، مضيفا: "إنها صورة معقدة للغاية في سياق حسابات المصالح الإقليمية التي نراها الآن من خلال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية".

اضطرابات سياسية في دول الجوار

وتعاني بعض دول الجوار من أزمات سياسية، إذ تعصف بتشاد حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد حروب أهلية دامية، فيما أدى الصراع في دارفور إلى عمليات نزوح جماعية من منطقة غرب دارفور على مدى 20 عاما.

تشكل النساء والأطفال نسبة 70 بالمائة من اللاجئين السودانيين

تشكل النساء والأطفال نسبة 70 بالمائة من اللاجئين السودانيين

وأشار سليمان إلى أن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" ينحدر من جذور تعود إلى هذه المنطقة وكذلك بعض من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في تشاد.

وقال إن حميدتي حريص على تعزيز نفوذه ليس فقط في السودان وإنما عبر منطقة الساحل، مشيرا إلى أن الرئيس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي يحاول السير على خط رفيع بين البرهان وحميدتي.

وشدد على أن هذه العلاقات المعقدة أدت إلى حدوث اضطرابات سياسية وأمنية  في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة ما أسفر عن  تزايد احتمالات تفجر الصراع في السودان.

أما ليبيا، فما زالت تستقطب العديد من المرتزقة السودانيين منذ عام 2011 وقد تشهد مزيدا من الاضطرابات على وقع تصاعد المعارك في السودان.

وقال سليمان إن عناصر مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية تتمركز في مالي والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

يشار إلى أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن مجموعة فاغنر تواجه معضلة في اتخاذ قرارها حيال الطرف الذي سوف تدعمه في السودان، مضيفة أن "فاغنر" ساعدت في تسليح وتدريب القوات الأمنية السودانية.

وأضافت الصحيفة ان وقوف "فاغنر" على الحياد سوف يعرض مصالحها في التنقيب عن الذهب وتجارة السلاح في المنطقة للخطر وهو الأمر الذي سوف يلقي بظلاله على أحد أهم مصادر تمويل روسيا، خاصة مع اشتداد العقوبات الغربية على موسكو.

مارتينا شويكوفسكي / م. ع

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


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