اندلعت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. ومنذ اندلاعها تفرض الدول الأربع ضد قطر مقاطعة تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود ووقف التبادل التجاري.

اندلعت الأزمة الخليجية بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أوائل يونيو/ حزيران 2017 بعد اتهام الأخيرة لحكومة الدوحة بعدم الالتزام بمقررات مجلس التعاون الخليجي ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وسبق ذلك تسريب إعلامي منسوب لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يؤكد فيه على أن الثقل الإقليمي لإيران لا يمكن تجاهله. وقد تسببت الأزمة المستمرة في توتير الأجواء بمنطقة الخليج إضافة إلى خسائر بالمليارات لحقت بأطرافها وشركائهم.