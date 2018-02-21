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الأزمة الخليجية

اندلعت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. ومنذ اندلاعها تفرض الدول الأربع ضد قطر مقاطعة تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود ووقف التبادل التجاري.

اندلعت الأزمة الخليجية بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أوائل يونيو/ حزيران 2017 بعد اتهام الأخيرة لحكومة الدوحة بعدم الالتزام بمقررات مجلس التعاون الخليجي ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وسبق ذلك تسريب إعلامي منسوب لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يؤكد فيه على أن الثقل الإقليمي لإيران لا يمكن تجاهله. وقد تسببت الأزمة المستمرة في توتير الأجواء بمنطقة الخليج إضافة إلى خسائر بالمليارات لحقت بأطرافها وشركائهم.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD, r) und der saudi-arabische Amtskollege Adel bin Ahmed Al-Jubeir geben am 07.06.2017 eine gemeinsame Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

خبير ألماني: لا بد من استراتيجية واضحة ومتماسكة لعلاقة برلين مع الرياض 21.02.2018

"نريد ألا يتم معاملتنا مثل كرة قدم"، هكذا علق وزير الخارجية السعودي على علاقات بلاده المتوترة منذ شهور مع ألمانيا. فما الملفات الشائكة التي تحكم العلاقة بين البلدين؟ وما المدى الذي يمكن أن تبلغه الأزمة؟ وما دور قطر فيها؟
Saudi-Arabien Islam eine Taube in Mekka

مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية 30.08.2017

بدأ الحجاج بأداء مناسك الحج في مكة المكرمة، قادمين من مختلف أصقاع الأرض لإتمام الركن الخامس في الإسلام، في خضمّ الأزمة السياسية المستمرة في الخليج والتي ألقت بظلالها على أجواء هذا العام. وتتوقع السلطات مشاركة مليوني حاج.
ARCHIV - Blick auf die Skyline von Doha (Katar) am 17.01.2015. (zu dpa «Katars 222-Millionen-Show» am 04.08.2017) Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

قطر تعفي مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها 09.08.2017

أعفت قطر مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها شريطة استخدام خطوطها الجوية ولم تشمل القائمة على أي دول عربية غير لبنان فقط في قرار رآه البعض تنشيطاً للسياحة وشرطة الطيران الوطنية ورآه آخرون تحدياً لدول المقاطعة.
A general view of the Qatari side of the Abu Samrah border crossing with Saudi Arabia on June 23, 2017. On June 5, Saudi Arabia and its allies cut all diplomatic ties with Qatar, pulling their ambassadors from the gas-rich emirate and giving its citizens a two-week deadline to leave their territory. The measures also included closing Qatar's only land border, banning its planes from using their airspace and barring Qatari nationals from transiting through their airports. / AFP PHOTO / KARIM JAAFAR (Photo credit should read KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images)

محلل سعودي: عقوبات متصاعدة ضد قطر في حال رفضت مطالب المقاطعين 03.07.2017

تحركات واتصالات كثيرة جرت خلال الساعات القليلة الماضية قبل انتهاء المهلة التي وضعتها دول المقاطعة الأربعة لدولة قطر. في حوار مع DW يرسم سليمان العقيلي المحلل السياسي السعودي سيناريوهات تطور الأزمة الخليجية.