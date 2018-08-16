 الأزمة التركية.. هل تكفي المساعدة القطرية ″المتأخرة″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 16.08.2018

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سياسة واقتصاد

الأزمة التركية.. هل تكفي المساعدة القطرية "المتأخرة"؟

أزمة اقتصادية عنيفة ضربت تركيا مع معدلات تضخم وديون قياسية جاءت متزامنة مع أزمة سياسية مع الولايات المتحدة فاقمت من سوء الأوضاع الاقتصادية. وفي خضم تلك المشكلات عرضت قطر استثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار أمريكي.

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حقائق عن الاقتصاد التركي: سياسات أردوغان "تزيد الطين بلة"

أزمة اقتصادية كبرى تمر بها تركيا على خلفية اختلالات بنوية في الاقتصاد، فاقمها عقوبات أمريكية متزايدة جاءت على خلفية ازمة سياسية حادة بين البلدين تفجرت بعد اعتقال انقرة لقس امريكي تتهمه بالاتصال والعمل مع "جماعات ارهابية" ما اثار حفيظة واشنطن بشدة.

وسط سحب الازمة برزت قطر واميرها تميم بن حمد والذي قام بزيارة خاطفة في توقيت حرج إلى تركيا والتقى رئيسها رجب طيب اردوغان، واعدا – الأمير تميم – بتقديم دعم مالي قطري مباشر لتركيا بمبلغ 15 مليار دولار.

مبلغ صغير ووضع اقتصادي متأزم

ويقدر خبراء اقتصاديون حجم ما تحتاجه الأسواق التركية من دعم اقتصادي وبصورة عاجلة بنحو 150 مليار دولار.

يقول فادي حاكورة خبير الشؤون التركية من معهد شاثام هاوس في لندن في مقابلة مع DW عربية إن المبلغ القطري المعروض للمساهمة في حل الأزمة صغير جداً لن يؤثر كثيراً في احتواء الأزمة المالية التركية حيث تحتاج أنقرة بشكل عاجل إلى نحو 100 مليار دولار على الأقل.

وأضاف حاكورة أن قطر في النهاية ليست دولة ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة يمكنها إنقاذ اقتصاد ضخم كاقتصاد تركيا خاصة وأن الشركات التركية تعدت ديونها 340 مليار دولار، كما أن قطر نفسها غارقة في أزمات متعددة وتقاطعها عدة دول عربية وتضغط عليه اقتصادياً، وليس هناك جهة في العالم مهما كانت غنية يمكنها أن تقدم مثل هذا الدعم المالي الهائل بسرعة إلا صندوق النقد الدولي وهو ما يرفضه الرئيس التركي بالقطع.

تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي؟

مختارات

يناقش خلدون زين الدين وعارف جابو مع ضيفهما في هذه الحلقة من ستوديو الحدث، أزمة الليرة التركية أسبابها وانعكاساتها الداخلية والخارجية، وكيف يمكن لتركيا تجاوز أزمتها وهل يمكن أن تساعدها أوروبا؟ (16.08.2018)

بعد أيام من تأكيدها على حرص ألمانيا على أن تكون تركيا "مزدهرة اقتصاديا"، أجرت المستشارة ميركل محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان تناولت زيارته المرتقبة إلى ألمانيا وكذلك أزمة الليرة والوضع في سوريا. (15.08.2018)

لكن ما هو حجم التأثير الذي قد يسببه مثل هذا المبلغ الذي تعتزم قطر تقديمه لحليفتها تركيا؟

محمد زاهد غول المحلل السياسي التركي والخبير في شئون الشرق الاوسط قال خلال لقاء له مع DW عربية إن الاستثمارات القطرية إن تمت فقد تسبب انتعاشاً كبيراً للاقتصاد التركي، وستهدئ ولو قليلاً من الأوضاع في ظل الأمواج العاتية التي تضرب الاقتصاد التركي. وقال خلال مشاركته في حلقة من برنامج "مسائية دويتشه فيله" إنه ورغم ذلك "لامت وسائل إعلام تركية على قطر ولأول مرة وبشكل واضح تأخر مساعدتها لأنقرة التي أنقذتها من اجتياح عسكري من دول عربية مجاورة وفق ما قالت وسائل الإعلام، وهي من المرات القليلة للغاية التي يتم فيها انتقاد قطر وبشكل معلن من صحف مقربة من الحزب الحاكم ودوائر القرار السياسي في تركيا، لكن هذا الموقف إلى الآن لم يصدر عن أي جهة رسمية في الدولة التركية".

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المال القطري..  هل سينقذ اردوغان من أزمة بلاده الاقتصادية؟

ويرى الدكتور محمد المشد الباحث في الاقتصاد السياسي أن ما يميز أزمة الديون التركية هو أنها ديون تجارية ومبنية على التفاعلات السوقية وقد وصلت إلى 217 مليار دولار وهو ما يحتاج إلى تمويل وتوفير للعملة الصعبة في الأسواق وبالتالي فهناك مزيتان فيما فعلته قطر أولاً إعطاء نوع من الثقة للمستثمرين بأن هناك استثمار وأن هناك عملة ستتوافر في الأسواق التركية وتخفف بعض الشيء من أزمة نقص سيولة العملة الصعبة والأمر الآخر هو أن هذه الأموال ستحرك الأمور وتقلل من تخوفات الآخرين لدخول السوق التركي".

هل تغضب الخطوة القطرية الحليف الأمريكي؟

يبدو الرئيس الأمريكي حانقاً بشدة على تركيا لأسباب مختلفة ليس أقلها ردود الفعل التركية العنيفة في مقابل العقوبات الاقتصادية التي فرضها على أنقرة. لكن هل يمتد هذا الحنق إلى قطر أحد أهم الحلفاء في الخليج والتي تستضيف أحدى أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم؟

"لن تتأثر العلاقات القطرية الامريكية بمثل هذا التحرك القطري نحو تركيا لأن أمريكا لا تخلط الأوراق ببعضها فعلاقة قطر بأمريكا شيء وعلاقتها بتركيا شيء آخر ولا يوجد دولة يمكنها عمل ذلك". هذا ما يراه فادي حاكورة خبير الشؤون التركية من معهد شاثام هاوس في لندن والذي أوضح بأن للهند علاقات جيدة مع إيران لكنها في الوقت نفسه لها علاقات متميزة للغاية مع الولايات المتحدة رغم سوء العلاقات بين أمريكا وإيران.

أما محمد المشد الباحث في الاقتصاد السياسي فقال لــ DW عربية إنه من الصعب جدا ان تكون الخطوة القطرية المساندة لتركيا قد حدثت بالتنسيق مع الولايات المتحدة لأن ترامب أعلن صراحة عن وضع تركيا في جانب الند السياسي وليس الحليف، ويرى المشد أن العلاقات التركية الأمريكية وإن كانت ليست على مايرام في الوقت الحالي إلا أن ما بين البلدين يصعب جداً أن يتطور إلى ما هو أسوأ من ذلك.

Treffen Donald Trump mit Tamim bin Hamad Al-Thani (AFP/Getty Images/N. Kamm)

وأضاف بأن قطر من ناحيتها تحاول أن ترسخ لمبدأ الشراكة السياسية التركية كما تحتاج لتوطيد هذه العلاقة "وربما كانت هناك بعض التساؤلات عما إذا كانت ستعول على الولايات المتحدة في الفترة المقبلة أم أن الشراكة التركية-الإيرانية هي التي ستكون الداعم الأكبر لقطر في أزمتها الإقليمية الحالية وهي أمور ستتضح بعد القمة الامريكية الخليجية ما إذا كانت قطر ستجدد شراكتها مع الولايات المتحدة أم لا".

المحلل السياسي التركي محمد زاهد غول بدوره قال لــ DW عربية إن كل ما حدث حتى الآن في الأزمة التركية الأمريكية يحمل دلالات رمزية ورسائل سياسية مبطنة بأكثر مما تحمله لغة العقوبات "فالطرف الأمريكي يعرف منذ البداية أن وزير الداخلية التركي وكذلك وزير العدل التركي ليس ليس لديهما أي وجود مالي في الولايات المتحدة وعندما نتحدث عن فرض بعض الرسوم على بعض السلع هنا أو هناك يأتي ذلك في أطار المعاملة بالمثل ليس أكثر".

خطوة قطرية "مستفزة"

قبل أشهر استنجدت قطر بتركيا على إثر تلقيها معلومات حول تدخل عسكري "خليجي" محتمل لتغيير نظام الحكم بها. استجابت تركيا فوراً لتنتقل قوات عسكرية تركية على أعلى مستوى من الجاهزية والتسليح إلى قطر، بجانب إطلاق جسر جوي من المساعدات الغذائية بعد إغلاق المنفذ البرى الوحيد للدوحة على العالم، الأمر الذي أثار غضب "آخرين". وتبدو قطر بتحركها الأخير تحاول رد الجميل للدعم التركي.

يقول فادي حاكورة خبير الشؤون التركية من معهد شاثام هاوس في لندن إنه المؤكد أن عرض قطر للمساعدة سوف يزيد من تعقيد الأزمة بين تركيا وباقي الدول الخليجية ومعهم مصر "فالسعودية ومصر والإمارات خصوصا لديهم علاقات سيئة في الوقت الحالي مع أنقرة بخلاف الأزمة المستمرة والمتفاقمة مع قطر وبالتالي فالعرض القطري سيزيد من عمق الأزمة في الخليج". 

وقال إنه من الواضح أن الدول المقاطعة لقطر لم تكن أبداً لتقدم أي نوع من العون أو المساعدة لتركيا ولو بالكلمات، في حين أنها وفور تغير نظام الحكم في مصر سارعت تلك الدول بتقديم حزمة مساعدات مليارية لمصر في وقت قياسي".

عماد حسن

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الإسراع لنجدة تركيا

    بعد أيامٍ من تراجع حاد تعرضت له الليرة التركية، إثر أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وعد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالقيام باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، دعماً للاقتصاد التركي. جاء ذلك في اجتماع عقده مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة.

  • Türkei Verladung von Lebensmitteln, Schiff nach Katar (picture-alliance/Anadolu Agency/C Oksuz)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الدوحة "ترد الجميل" لأنقرة

    الموقف نفسه كان قد حدث بشكلٍ معكوس، عندما وقف أردوغان إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية، في حزيران/ يونيو 2017، بعدما أعلنت 7 دولٍ مقاطعة الإمارة الخليجية، وقتها أرسلت أنقرة سفينة مساعدات، تنقل حوالي 4000 طن من المواد الغذائية للدوحة.

  • Doha Forum in Katar (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "تقارب مصالح"

    هذا التقارب بين أنقرة والدوحة ليس وليد الأزمات الحديثة، إذ يعود إلى مرحلة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، حيث سعت قطر الصّغيرة بمساحتها، الكبيرة بثقلها الاقتصادي، إلى تعزيز نفوذها العربي والعالمي، فوجدت تركيا الساعية إلى إعادة دورها القديم في المنطقة العربية، لتكون الدوحة حليفًا مثاليًا لأنقرة لاستعادة "مكانتها التاريخية".

  • Hassan Nasrallah Fernsehansprache (AP)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "محور الممانعة"

    بعد حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان، وجدت كل من قطر وتركيا مصالحهما في الوقوف إلى جانب ما يعرف باسم "محور الممانعة": حزب الله وإيران وسوريا. حيث كانت قطر تحاول أخذ مكانٍ لها في مواجهة السعودية ومصر، بينما كانت تركيا تبحث عن دورٍ إقليميٍ من بوابة مواجهة إسرائيل.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (picture-alliance/AP Photo/N. Daoud)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    دعم حماس

    في عام 2008 وبعد حرب غزة، أعلن الأتراك صراحةً موقفهم الداعم لحماس، القريبة أيديلوجيا من حزب العدالة والتنمية من جهة، ولمكانتها في "محور الممانعة" من جهةٍ أخرى. هذا الدعم أبعد أنقرة عن الرياض والقاهرة، لكنه قربها من الدوحة، التي ترجمت توحد الرؤية مع أنقرة برعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية.

  • Euroasia Marathon Istanbul Maske von Mursi (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    تقارب مع مصر من بوابة الإخوان

    توطدت العلاقات التركية القطرية، مع تقاربهما السياسي في ملف القضية الفلسطينية والشأن العراقي. وتوجَّه اتهامات لقطر وتركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية. وظهر ذلك جلياً مع "الربيع العربي"، ودعم كلا البلدين للرئيس المصري محمد مرسي، الذي خططت قطر وتركيا لاستثمارات كبرى في مصر في عهده، قبل أن يطيح به الجيش.

  • Ahmet Davutoglu in Syrien (dapd)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الملف السوري

    لم يظهر التنسيق والتقارب القطري التركي بشكلٍ أوضح مما ظهر عليه في الملف السوري، حيث تغير موقف البلدين الحليفين السابقين للأسد، وتوجها إلى دعم المعارضة، ومؤتمراتها، وحتى بعض كتائبها المسلحة، كما كان لهما دورٌ كبير في العديد من عمليات تبادل الأسرى بين المعارضة والنظام في سوريا، وصفقات تحرير المخطوفين كصفقة راهبات معلولا، وموظفي الأمم المتحدة.

  • Erdogan besucht Katar (picture alliance/dpa/abaca/K. Ozer)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    قاعدة تركية في قطر

    في كانون الأول/ ديسمبر 2014 أطلقت الدولتان برنامج تعاون ثنائي، تحت مسمى "اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا"، نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة، إضافة لتمركز حوالي 150 عنصرًا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية، في قاعدة عسكرية قطرية، قبل إنشاء قاعدة عسكرية تركية دائمة في قطر.

  • Katar Liquid Natural Gas (imago/Photoshot/Construction Photography)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    مكافأة الدوحة لأنقرة

    في تشرين الثاني/ نوفمبرعام 2015، أثبتت العلاقات التركية القطرية مدى متانتها، عندما تدهورت علاقات تركيا مع روسيا، التي كانت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا، بعد إسقاط الطائرة الروسية على حدود سوريا. عندها وافقت قطر على تزويد تركيا بالغاز الطبيعي المسال.

  • Türkei Istanbul Sinan Moschee (Reuters)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الاقتصاد بعد السياسة

    تتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، بالإضافة الى استثمارات في مجالات مختلفة، وتطمح الشركات التركية في الحصول على حصة من حزمة المشروعات، التي تنوي قطر تنفيذها تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بينما تستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا.

  • Katar Erdogan aus Türkei zu Besuch (picture-alliance/abaca/Turkish Presidency/M. Cetinmuhurdar)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    لا مجال لسقوط الحليف!

    أثار تدهور الليرة التركية مخاوف من أزمة اقتصادية في تركيا وقلقاً من تضرر المستثمرين الأجانب وبينهم قطر. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية الى الليرة التركية، دعما لهذه العملة، قبل أن يعلن أمير قطر عن الاستثمارات السخية، لإنقاذ الاقتصاد التركي، والحفاظ على حليفٍ قوي للدوحة. اعداد: راما الجرمقاني


مختارات

قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

أعلنت قطر عن استثماراتٍ جديدة في تركيا، في محاولةٍ لانقاذ الاقتصاد التركي، الذي تعرض لهزة بسبب الولايات المتحدة. وتعلم الدوحة جيدًا أن سقوط حليفتها الإقليمية خطر عليها. فما هي نقاط ومراحل هذا التحالف بين الدولتين؟ (16.08.2018)  

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