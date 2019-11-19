 الأزمة الاقتصادية في تركيا: الانتحار كمخرج أخير | سياسة واقتصاد | DW | 20.11.2019

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سياسة واقتصاد

الأزمة الاقتصادية في تركيا: الانتحار كمخرج أخير

سلسلة من حالات الانتحار تشد أنفاس تركيا. ثلاث عائلات انتحرت بتناول السم والسبب في كل مرة مشاكل اقتصادية. الأزمة الاقتصادية تدفع الناس إلى الموت، كما تقول المعارضة. ما حقيقة ذلك؟

حالة انتحار في أنطاليا - تركيا

تزايد حالة الانتحار في تركيا

تدخل الشرطة في حي باكيركوي في اسطنبول في الساعات الأولى من الصباح: في الجمعة الأخيرة فتحت الشرطة باب شقة بعدما اشتكى جيران من رائحة كيماوية تنبعث من داخل الشقة، ووجب التدخل لمعرفة ماذا يحصل. ووجدت الشرطة داخل الشقة ثلاثة أجساد هامدة. صائغ يبلغ من العمر 38 عاما وزوجته وابنه البالغ من العمر ست سنوات تسمموا بسيانيد الهيدروجين وهي مادة تُستخدم في الغالب في المناجم. والرجل الذي أخذ معه عائلته إلى الموت كان، على ما يبدو، يعاني قبل انتحاره من مشاكل مالية. وهذه الحادثة صدمت الرأي العام التركي، لأنه يوجد أوجه شبه مع حالتين أخريين انتحرت فيهما عائلات بتجرع سيانيد الهيدروجين: في حي فاتح باسطنبول جلبت لافتة انتباه السكان قبل أسبوع معلقة على باب شقة كُتب عليها: "انتباه. الشقة ملوثة بالسيانيد. أخبروا الشرطة. لا تدخلوا الشقة". وفتحت الشرطة الشقة لتعثر على أربع جثت في أعمار تتراوح بين 48 و 60 عاما، رجلان وامرأتان، إخوة.

"لا يمكن لي فعل شيء"

وبعدها بأيام في مدينة أنطاليا الساحلية، عثرت الشرطة في شقة على جثت عائلة مكونة من أربعة أشخاص بينهم بنت في التاسعة من العمر وولد عمره خمسة أعوام تسمموا جميعا بسيانيد الهيدروجين. وذكرت وسائل إعلام تركية بأن رب العائلة الذي كان قبل موته عاطلا عن العمل ترك رسالة وداع: "أطلب الصفح، لكن لا يمكن لي فعل شيء". ليس فقط الموت عن طريق التسمم يجمع بين هذه الحالات التي سبقتها مشاكل مثل الفقر والمديونية أو البطالة. وتذكر وسائل إعلام تركية أن الكهرباء انقطعت فورا في حي فاتح عندما تم إبعاد الجثت من الشقة، فطوال شهور لم يدفع الإخوة الأربعة فواتير الكهرباء.

Türkei | Angriff auf Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu in Ankara (picture-alliance/dpa/AA/A. Ozcan)

زعيم حزب الشعب الجمهوري، كيليتشدار أوغلو: "لماذا حصل هذا كله؟"

المعارضة: الأزمة الاقتصادية هي السبب

وفي وسائل الإعلام التركية والمواقع الاجتماعية يتم الحديث بإسهاب عن سلسلة الانتحارات ـ وحتى نظريات المؤامرة تروج. والمثير للجدل هي العلاقة القائمة بين الأزمة الاقتصادية في تركيا وعمليات الانتحار. البطالة وانهيار الليرة التركية ساهما في انتشار جو من اليأس، كما يفيد انتقاد المعارضة.
رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو أثار في كلمته الحالات المسجلة: "لماذا حصل هذا؟ فبالقرب من حاويات النفايات نرى نسوة يبحثن في القمامة عن الأكل. نحن بحاجة إلى دولة اجتماعية. نحن نحتاج إلى مزيد من الاستدامة"، كما طالب هذا السياسي.

ويفيد خبراء أتراك أن سلسلة الانتحارات ليست حالات متفرقة. "من الخطأ اعتبار الانتحار قضية فردية ونفسية بحتة"، تقول الباحثة في قضايا الفقر، هاجر فوغو من نادي Cimen Ev.. وأكدت أن الانتحار تسبقه في الغالب أسباب اجتماعية. "هؤلاء الناس لا يلقون الاعتبار في المجتمع. يشعرون بأنهم لوحدهم وبدون مساعدة. وإذا أضيف لذلك متاعب اقتصادية واحتياجات أولية مثل الأكل والماء والكهرباء التي لا تلقى الحل، فإن المشاكل تزداد حدة".

سيانيد الهيدروجين.. الحصول عليه سهل في تركيا

وتنفي الحكومة التركية وجود علاقة بين الأزمة الاقتصادية وعمليات الانتحار. وبالنسبة إليها فإن الانتحارات مؤشر على أنه في تركيا لا توجد عقبات للحصول على السيانيد المسموم، إذ يجب فرض حظر وترشيد. ومنذ يونيو/حزيران شدد حزب الحركة القومية المشارك في الائتلاف الحكومي على ضرورة حظر سيانيد الهيدروجين، لكن إلى حد الآن لم يحصل شيء. والآن شكلت وزارة العائلة التركية لجنة للتحقق من الحوادث. والتقرير وجب عرضه على الرأي العام. وتصل نسبة البطالة في تركيا إلى 14 في المائة. والبطالة بين الشباب إلى 27 في المائة. والتضخم أدى إلى ارتفاع الأسعار في مواد استهلاكية أساسية مثل المواد الغذائية والأدوية أو البنزين.

Markt Diyarbakir Türkei (Getty Images/AFP/I. Akengin)

الأزمة الاقتصادية أدت إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية الأساسية في تركيا

مكتب الاحصاءات: الانتحارات ارتفعت بقوة منذ 2002

وأن تكون الأزمة الاقتصادية العامل الحاسم وراء الانتحارات في أنطاليا وفاتح وباكركوي لا يمكن قرائته من الإحصائيات. فطبقا لمعطيات المعهد التركي للإحصائيات، فإن عدد الانتحارات في عام 2018 وصل إلى 3161 حالة. وزيادة منذ بداية الأزمة الاقتصادية في صيف 2018 لا يمكن ضبطها. وفي المقابل هناك زيادة بـ 27 في المائة منذ سنة الحكم الأولى لحزب العدالة والتنمية في عام 2002. ولاسيما في السنوات السبع الأخيرة وُجد عدد الانتحارات باستمرار في مستوى عال.

دانييل بيلوت/ م.أ.م

تنبيه: دويتشه فيله تغطي بتحفظ موضوع الانتحار، لأنه يوجد معلومات على أن بعض أنواع التغطية الإعلامية تؤدي إلى ردود فعل مقلدة.

  • المغنية داليدا عام 1965 في روما

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    "حياة لا تحتمل "

    قبل أن تقدم على الانتحار تركت المغنية المصرية من أصول إيطالية، دالية رسالة كتبت فيها "سامحوني..الحياة لم تعد تحتمل". وضعت الفنانة عام 1987 حدا لحياتها بتناول بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة. وقد تم صنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر أحد أكثر المنحوتات تميزًا في المقابر الخاصة بالمشاهير.

  • الممثل الكوميدي روبين ويليامز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    كثرة المشاكل تقتل حب الحياة

    وضع الممثل والكوميدي الأمريكي، روبن ويليامز، عام 2014 حدا لحياته بعد أن قام بقطع شريان يده اليسرى ثم شنق نفسه بحزام، فيما تضاربت الأنباء حول الأسباب التي دفعت النجم السينمائي الحاصل على جائزة الأوسكار إلى الانتحار. من المعروف عن روبن ويليامز أنه كان يعاني من مشاكل مالية ومن الاكتئاب والإدمان على الكحول، فضلا عن معاناته من بداية مرض باركنسون.

  • الروائية فرجينيا وولف

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لم تنتظر روايتها الأخيرة

    الروائية فرجينيا وولف، أخذت طريقها إلى المياه ووضعت حجراً ثقيلاً في ملابسها، وألقت نفسها في أحد الأنهار ولم تكتشف جثتها إلا بعد ثلاثة أيام. تركت لزوجها رسالة كتبت فيها: "عزيزي، أنا على يقين بأنني سأجن... لذا، سأفعل ما أراه مناسبا"، علما أن الكاتبة الإنجليزية ودعت مسرح الحياة قبل أن يتم نشر آخر أعمالها الروائية.

  • Ernest Hemingway (Keystone/Getty Images)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لعنة "الانتحار" تطارد أسرة هيمنغواى

    الراوئي الفائز بجائزة نوبل إرنست همنغواي انتحر عام 1961 بطلقة نارية في الرأس. لكنه لم يكن الوحيد في عائلته الذي أقدم على الانتحار. انتحروالده، وكذلك أختاه غير الشقيقتين أورسولا وليستر، ثم حفيدته مارغاوك همنغواي. ويعتقد البعض وجود مرض وراثى في عائلته يسبب زيادة تركيز الحديد في الدم مما يؤدى إلى تلف البنكرياس ويسبب الاكتئاب أو عدم الاستقرار في المخ. ما دفعه إلى الانتحار في النهاية خوفاً من الجنون.

  • جيريت بيترسون

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    إعصار في التزلج..وإنتحار في الـ 29

    انتحر البطل الأولمبي الأمريكي في التزلج جيريت بيترسون بعد ان أطلق النار على نفسه بولاية يوتا الأميركية. بيترسون الذي مات في عامه الـ 29 ، كان ملقب بـ"السريع" وهو معروف بحركة متميزة في التزلج تعرف باسم "الإعصار" يقوم خلالها بـ3 قفزات و5 التفافات. وشارك بيترسون 3 مرات في الألعاب الأولمبية في الـ2002 و2003 و2010.

  • آرون سوارتز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار عوض الحياة في السجن

    ذلك الفتى الصغير الذي عمل على نظام RSS " نظام تغذية الانترنت " وهو في عمر الـ 14. كان آرون سوارتز الذي عاش بين لغة الأرقام و كان أحد أهم نشطاء الإنترنت و شارك في تصميم لغة تشفير جديدة " لغة ماركداون" وهو أحد مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي ريديت. انتحر سوارتز قبل شهر من محاكمته بتهمة سرقة ملايين الملفات الإلكترونية والتي كان يواجه فيها حكماً بالسجن يصل إلى 35 عاماً وغرامة مليون دولار.

  • Linkin Park - Sänger Chester Bennington gestorben (Getty Images/iHeartMedia/R. Fury)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار لطي صفحة الماضي؟

    وجدت جثة المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية "لينكن بارك"، تشستر بنينغتون بعد ان انتحر شنقا في عمر ناهز الـ 41 عاما. وكان بينينغتون قد تحدث سابقا عن معاناته مع المخدرات والإدمان على الكحول، كما أنه اعترف بأنه أراد الانتحار أكثر من مرة. بينينغتون لديه عائلة كبيرة حيث تزوج مرتين ولديه 6 أبناء لم يستطع وجودهم حوله أن يمنعه من اتخاذ القرار بإنهاء حياته شنقاً.

  • Marilyn Monroe 1949 (AP)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    مونرو..انتحار أم لغز ؟

    نجمة الإغراء مارلين مونرو وجدت في غرفتها وتتناثر حولها الحبوب المهدئة. لكن موتها لم يؤكد على أنه انتحار حيث تحوم الشكوك حول مقتلها بدعم من شخص نافذ، فهل انتحرت مونرو بعد كل تلك الشهرة وفي وسط زخم من حب الناس؟ أم أنها قتلت بمكيدة مدبرة كي تظهر على انها إنتحار؟

    الكاتب: وفاء البدري


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