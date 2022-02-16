 الأزمة الأوكرانية..تنديد وخيبة في مجلس الأمن الدولي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأزمة الأوكرانية..تنديد وخيبة في مجلس الأمن الدولي

خيبة كبيرة طغت على تصريحات المسؤولين الغربيين في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد أن غيرت روسيا المعادلة على أرض أوكرانيا رغم تصريحاتها المتكررة باستعدادها مواصلة الحوار. وبادين يستعد لإطلاق أولى العقوبات.

قوات أوكرانية تحرس الحدود الفاصلة بين إقليم دونباس والداخل الأوكراني

قوات أوكرانية تحرس الحدود الفاصلة بين إقليم دونباس والداخل الأوكراني

خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي على إثر اعتراف موسكو باستقلال إقليمي لوهانسك ودونيتسك، المعروفتين بدونباس، هددت روسيا أوكرانيا بـ "عواقب شديدة الخطورة" في حال مضت كييف في "خطط عسكرية".

وحمل فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، القيادة الأوكرانية المسؤولية عن تصعيد التوترات، معتبراً أن "رفض كييف القاطع" التحدث مباشرة مع قادة الانفصاليين في دونباس كان دليلا على أن أوكرانيا "لا تعتزم الوفاء بالتزاماتها" في اتفاق مينسك، في إشارة إلى اتفاق أبرم بين روسيا وأوكرانيا عام 2015 لحل الصراع في منطقة دونباس.

وعند الاعتراف الروسي في دونباس، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال وحدات عسكرية إلى الإقليم كـ "قوات حفظ سلام"، في خطوة تؤكد المخاوف من اقتراب اجتياح وشيك باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. وهو ما وصفته ألمانيا في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بأنه "يكشف" نية موسكو الحقيقية لدى أمرها بإرسال ما تسميه بقوات حفظ سلام إلى المنطقتين المذكورتين.

وقالت مندوبة ألمانيا لدى الأمم المتحدة أنتيه ليندرتزه للمجلس إن "روسيا أكدت مرارا أنها ليست طرفا في الصراع (الأوكراني). ونزعت اليوم قناعها، وأظهرت أنها كانت (طرفا) دوما". وأضافت  ليندرتزه: "سنتخذ إجراءات صارمة وكافية إلى جانب حلفائنا وشركائنا في ردّ فعل تجاه انتهاك روسيا للقانون الدولي الذي ستكون له تبعات اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية خطيرة".

أوكرانيا تطالب موسكو بالتراجع

من جهتها طالبت كييف موسكو بالتراجع عن هذه الخطوة وقال سيرغي كيسليتسيا، مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع "نطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف، والعودة إلى طاولة المفاوضات". وأضاف: "ندين أمر نشر قوات احتلال روسية إضافية في أراضي أوكرانيا. ونطالب بانسحاب فوري وكامل لقوات الاحتلال".

ولفت إلى أوجه التشابه بين قرار موسكو أمس بشأن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك بما قامت به أيضا عام 2008، عندما انفصلت منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا.

وكانت روسيا اعترفت بالمنطقتين كدولتين مستقلتين عام 2008، بعد حرب شهدتها جورجيا. وأتاح الاعتراف لموسكو بنشر آلاف الجنود هناك.

وقال المندوب الأوكراني: "اليوم، قام الكرملين بنسخ ولصق مرسوم جورجيا لعام 2008 كلمة بكلمة". وأضاف :"لا يوجد إبداع على الإطلاق ... آلة النسخ في الكرملين تعمل بشكل جيد للغاية".

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بدعوة من فرنسا

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بدعوة من فرنسا

إدانة وخيبة

وفي انتظار ما سيقوم به الغرب من خطوات ردعية تجاه موسكو لحثها على التراجع، ركزت مداخلات مندوبي الدول الغربية في اجتماع مجلس الأمن على التنديد بالخطوة الروسية باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وذريعة للحرب".

وسخرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من تأكيد بوتين على أن القوات الروسية قوات "حفظ السلام". وقالت "إنه يدعوها قوات حفظ سلام. هذا هراء. نحن نعرف ما هي حقيقة هذه القوات".

مشاهدة الفيديو 02:11

تزايد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية

وجاءت تعليقاتها قبيل تصريح أدلى به متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، قال فيه إن واشنطن تعتزم الثلاثاء فرض عقوبات على موسكو.

أما السفيرة البريطانية باربرا وودوارد فقالت إن المجلس يجب أن يكون متحدا في حض روسيا على "خفض التصعيد" و"احترام التزاماتها". وأضافت "لقد جرتنا روسيا إلى حافة الهاوية. نحض روسيا على التراجع الى الوراء".

وكانت موسكو التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن منذ بداية شباط/فبراير، تريد عقد جلسة مغلقة لكن واشنطن عارضت ذلك.

حذر صيني

من جهتها حضت الصين "جميع الأطراف" على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية، ودعت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل دبلوماسي.
وقال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة "على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج التوتر. نرحب بكل جهد للتوصل الى حل دبلوماسي ونشجعه". 

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Russland Ukraine | Das russische Militär führt auf der Krim massive Übungen durch

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    تعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة.

  • Russland, Krim - gepanzerter Personaltransporter BTR-82A l

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بدأ التوتر الحالي قبل أسابيع عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

  • Ukrainekonflikt | Gemeinsame Militärübung Russland und Belarus

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    في 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

  • رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

  • Polen Jesionka | US-Truppen treffen ein

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة في رومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا

  • Ukraine | US Botschaft in Kiew

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفارتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا..

  • Ukraine | Militärtraining für Zivilisten

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّرهم عدد متزايد من التدريبات للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

  • Ukraine-Konflikt - Macron und Putin - PK

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف وموسكو. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

  • Russland | Olaf Scholz trifft Wladimir Putin in Moskau

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى موسكو وكييف. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة. إعداد: خالد سلامة


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الأزمة الروسية الأوكرانية نحو فصل جديد من التصعيد  

مواضيع ذات صلة

16.2.2022, Kiew*** In this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian honor guards prepare to rise a Ukrainian national flag during celebration of the Day of the Unit attended by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at an international airport outside Kyiv, Ukraine, Wednesday, Feb. 16, 2022, prior to his trip to Rivne and Donetsk regions. Ukrainian President ordered to held the Day of the Unity with solemn ceremonies across the country. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

أوكرانيا تحيي "يوم الوحدة" وموسكو "ترحب" بمفاوضات "جادة" 16.02.2022

تحت شعار "لن نركع" يحيي الأوكرانيون "يوم الوحدة" تحدّياً لأي غزو روسي محتمل. وفي ظل شكوك غربية بشأن تصريحات روسية بسحب وحدات من الحدود الأوكرانية، بوادر انفراجة طفيفة تظهر لكن الوضع لا يزال شديد التعقيد.

Links: Germany's Chancellor Olaf Scholz speaks during a joint press conference with France's President Emmanuel Macron (out of frame) after an European Union (EU) summit at the European Council Building at the EU headquarters in Brussels on December 17, 2021. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images) Rechts: Russian President Vladimir Putin delivers his address on the Heroes of the Fatherland Day in Moscow on December 9, 2021. (Photo by Mikhail METZEL / Sputnik / AFP) (Photo by MIKHAIL METZEL/Sputnik/AFP via Getty Images)

شولتس يلتقي بوتين في موسكو ..فرصة أخيرة للسلام؟ 15.02.2022

وسط تحركات ديبلوماسية حثيثة في سبيل نزع فتيل هجوم روسي "وشيك" على أوكرانيا، يبدأ المستشار الألماني أو زيارة رسمية له بعد توليه منصبه إلى موسكو عقب زيارة قصيرة إلى كييف، في محاولة منه إلى اقناع الرئيس بوتين بتفادي الحرب.

Screenshot Youtube Rede von ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskij

أمريكا لن ترسل قوات للقتال وأوكرانيا تنتظر دعما "فعالا" من الحلفاء! 22.02.2022

أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تعتزم إعلان إجراءات جديدة قد تتضمن عقوبات ضد روسيا، بعد اعترافها باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك. لكن واشنطن ستواصل مساعيها الدبلوماسية! وأوكرانيا تنتظر دعما "واضحا وفعالا" من حلفائها.