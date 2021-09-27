الأرق حالة مرضية تصيب الإنسان وتسرق منه القدرة على النوم بشكل سليم، ومن تبعات ذلك تدهور في الحالة الصحية والنفسية. وتختلف أسباب الأرق من شخص لآخر، ما يجعل علاج هذه المشكلة مختلف من حالة لأخرى.

يعتقد الكثيرون أن مشكلة الأرق واضطرابات النوم سببها الإرهاق والاضطراب العصبي، غير أن أسبابا أخرى مثل تناول بعض العقاقير التي تحتوي على الكافيين أو ربما تسبب خللا في إفراز بعض الهرمونات تسبب بدورها الأرق، فضلا عن أن الإصابة بالحساسية قد تصيب البعض بهذه المشكلة. يمكن التغلب على الأرق بتهيئة الجو الملائم للبيت من ناحية التهوية ودرجات حرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية وفقا لرأي خبراء الصحة.