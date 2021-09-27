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الأرق

الأرق حالة مرضية تصيب الإنسان وتسرق منه القدرة على النوم بشكل سليم، ومن تبعات ذلك تدهور في الحالة الصحية والنفسية. وتختلف أسباب الأرق من شخص لآخر، ما يجعل علاج هذه المشكلة مختلف من حالة لأخرى.

يعتقد الكثيرون أن مشكلة الأرق واضطرابات النوم سببها الإرهاق والاضطراب العصبي، غير أن أسبابا أخرى مثل تناول بعض العقاقير التي تحتوي على الكافيين أو ربما تسبب خللا في إفراز بعض الهرمونات تسبب بدورها الأرق، فضلا عن أن الإصابة بالحساسية قد تصيب البعض بهذه المشكلة. يمكن التغلب على الأرق بتهيئة الجو الملائم للبيت من ناحية التهوية ودرجات حرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية وفقا لرأي خبراء الصحة.

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للنساء فوق سن الخمسين.. هكذا تحافظن على صحتكن ولياقتكن! 27.09.2021

في النصف الثاني من العمر، تطرأ تغيرات عديدة على أجسام النساء. لهذا السبب ينصح الأطباء بإيلاء اهتمام خاص بنمط الحياة. اكتشفي معنا كيف يمكنك سيدتي الحفاظ على صحتك وأنت فوق الخمسين..
Bangladesch Markt | Knoblauch

الثوم.. فوائد طبية كثيرة لا تخلو من بعض الآثار الجانبية 02.09.2021

يدخل الثوم في العديد من الوصفات التقليدية لعلاج نزلات البرد وآلام الظهر. ويعود استخدام الثوم في علاج الالتهابات إلى آلاف السنين، واستخدمه القدماء في علاج مرض الطاعون. بيد أن دراسات رصدت بعض الآثار الجانبية له، فما هي؟
06/07/2020 Caucasian businessman napping on sofa, Kaukasischen Geschaeftsmann napping auf dem Sofa || Modellfreigabe vorhanden

كيف تحصل على قيلولة مثالية؟ 07.08.2021

إن زادت عن حدها مضرة، وإن كانت أقل من الوقت المناسب فلا نفع منها، القيلولة قد تكون مريحة ومنعشة، ولكن يجب أن تخطط لها بشكل جيد لتستفيد منها بأقصى ما يمكن. هذه النصائح نقدمها لك لتنعم بقيلولة مثالية!
Albtraum

بهذه الطريقة ضع لكوابيسك المزعجة نهاية سعيدة! 02.07.2021

بعض الناس قد تطاردهم باستمرار الكوابيس المزعجة في الليل ما ينعكس سلباً على نفسيتهم خلال النهار. باحث ألماني في مجال النوم يقدم طريقة تساعد على مواجهة الكوابيس المزعجة وإضفاء نهاية سعيدة عليها!
Koch schneidet Möhren auf einem Holzbrett | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

سبع "أساطير صحية".. فماذا يقول العلم عنها؟ 08.06.2021

الجزر يقوي البصر والضوء الأزرق يسبب الأرق والصيام بعد السادسة يساعد على إنقاص الوزن... هي مزاعم أو "أساطير صحية" باتت تردد وكأنها حقائق علمية ثابتة، فماذا تقول الأبحاث العلمية بشأنها؟

junge Frau leidet unter naechtlicher Schlaflosigkeit | young woman suffering from nightly sleeplessness | Verwendung weltweit

نصائح للتغلب على الأرق والنوم المتقطع خلال رمضان! 27.04.2021

يرتبط شهر رمضان لدى الكثيرين بالسهر ليلاً. لكن قد يقضي الكثيرون ليالي هذا الشهر بالتقلب على السرير دون نوم كافٍ أو أخذ قسط من الراحة. إليك أفضل النصائح والطقوس التي عليك اتباعها للتمتع بنوم عميق.
Serving of yogurt with fresh berries and granola (C) picture alliance/Bildagentur-online/E. Elissee

وجبات بسيطة وخفيفة تساعدك على التمتع بنوم هادئ! 18.03.2021

يمكن لبعض المأكولات أن تساعدنا في الحصول على نوم هادئ في الليل، بينما تستطيع أطعمة أخرى أن تعكر صفو نومنا أو حتى أن تحرمنا من النوم. فما هي إذن العناصر التي يجب أن تتضمنها وجبة العشاء كل مساء للتمتع بنوم أفضل؟
ILLUSTRATION - Ein junger Mann sitzt am 17.02.2017 in einem Buero in Hamburg am Schreibtisch neben einem Stapel Unterlagen. (gestellte Szene) Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

ما هي عدد ساعات النوم المثالي للإنسان خلال حياته؟ 24.02.2021

يُعد النوم من الأمور الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، كما يسبب قلة النوم بإصابة الفرد بالتعب والأمراض بيد أن حاجة الإنسان للنوم تختلف بحسب عوامل عديدة، أهمها السن. فما هي عدد ساعات النوم المثالي للإنسان؟
Eine Frau sitzt im Bett neben ihrem schnarchenden Mann und hält ihm die Nase zu (gestelltes Illustrationsfoto zu den Themen Schlafstörung, Schnarchen, Beziehung, Schlafen - aufgenommen am 05.09.2006) Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

التخلص من الشخير أصبح سهلا بفضل هذه النصائح 27.01.2021

يمثل الشخير مشكلة كبير لصاحبه ولمن حوله، فهو يزعج الأشخاص الذين ينامون بالقرب منه، ويمثل مصدر إحراج لصاحبه، فما العمل؟ خبراء مختصون بجهاز التنفس يقدمون نصائح تجعل الشخير يصبح جزءا من الماضي، في حال اتباعها بشكل دقيق.
Kamillentee | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

عشبة البابونج.. وصفة بسيطة لفوائد مدهشة 10.01.2021

يحظى شاي البابونج بشعبية كبيرة على مر العصور لفوائده المتعددة ومذاقه اللطيف. بالإضافة إلى فعاليته في تخفيف الأرق والمساعدة على الاسترخاء، ما هي أهم الفوائد الصحية التي يتمتع بها شاي عشبة البابونج؟
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خمسة أشياء ينصح بها قبل النوم لإنقاص وزنك! 29.12.2020

قلة النوم قد تمنعك من فقدان دهون الجسم، فكيف بالإمكان الحصول على نوم أفضل وخسارة الوزن في نفس الوقت؟
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للتغلب على الأرق.. ثلاث تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ وعميق 22.12.2020

يعاني الكثيرون من صعوبة في النوم أو من اضطرابه بسبب ضغط العمل أو مشاغل الحياة. وضع يدفع البعض لتناول حبوب النوم. ولكن الخبراء ينصحون بثلاث تقنيات التنفس من أجل نوم أفضل. تتعرف عليها في المقال.
ILLUSTRATION - Ein Mann liegt am 31.10.2016 in Hamburg wach in seinem Bett und schaut auf den Wecker auf seinem Nachttisch (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

النوم سلطان.. دراسة تربط بين قلة النوم والشعور بالغضب والإحباط 01.09.2020

يبدو أن المقولة المتداولة، والتي طالما رددها أجدادنا بأن "النوم سلطان" قد تم اثبات صحتها علميا، إذ أكدت دراسة وجود رابط قوي بين نقص ساعات النوم والشعور بالغضب، ليلة نوم هنيئة قد تكون أفضل علاج لمن أتعبه غصبه المتواصل.
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خمس نصائح بسيطة للتمتع بمناعة أقوى 06.08.2020

مع انتشار فيروس كورونا ومحاولات الوقاية منه، زاد الاهتمام بالطرق المختلفة لتقوية المناعة. في التقرير التالي أهم النصائح التي يسهل اتباعها من أجل مناعة أقوى.
Woman in bed sleeping, Frau im Bett schlafen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

نصائح للتمتع بنوم هادئ في ليالي الصيف الساخنة 06.08.2020

في فصل الصيف تبدأ معاناة البعض مع الأرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن إتباع بعض النصائح البسيطة قد يساعد على نوم أكثر هدوءاً.
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تجنب هذه الأشياء ـ نصائح بسيطة لنوم هانئ وصحي 02.05.2020

أحيانا لا يعرف الإنسان قيمة النوم إلا إذا حرم منه أو أصابه الأرق. والنوم الصحي الهانئ يمنح الإنسان سعادة وصحة وشعورا بالقدرة على العمل. وهناك نصائح كثيرة من أجل نوم صحي وهانئ، تعرف هنا على بعضها!
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