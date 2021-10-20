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الأردن

أثرت الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة العربية بشكل كبير على الأردن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، فقد زادت الأصوات المطالبة بتوفير حرية أكثر للتعبير عن الرأي وتحسين الأحوال المعيشية التي تزداد سوءا بسبب الغلاء.

كما أسفر الصراع العنيف المستمر منذ أكثر من عامين في سوريا عن تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين إلى الأردن، ما أضاف ضغوطاً اقتصادية على الحكومة لتوفير. وتعاني البلاد من شح الموارد المائية، ولا توجد بها سوى مساحة محدودة من الأراضي الزراعية.

A Syrian man shows marks of torture on his back, after he was released from regime forces, in the Bustan Pasha neighbourhood of Syria's northern city of Aleppo on August 23, 2012. State media hailed the recapture by the army of three Christian neighbourhoods in the heart of Aleppo, but clashes between troops and rebel fighters raged in other parts of the city and in the southern belt of Damascus. AFP PHOTO / JAMES LAWLER DUGGAN (Photo by JAMES LAWLER DUGGAN / AFP)

"حياة أشبه بالموت".. توثيق انتهاكات بحق السوريين العائدين لبلادهم 20.10.2021

​​​​​​​كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان والأردن في الفترة من عام 2017 إلى 2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

بلينكن: إدارة بايدن لا تدعم مساعي التطبيع مع الأسد 13.10.2021

مع قيام بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بمد جسور مع النظام السوري والتطبيع معه؛ تتجه الأنظار إلى واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أكد أن إدارة بايدن لا تدعم جهود التطبيع مع دمشق دون إحراز تقدم في العملية السياسية.
Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

دول عربية تخفف عزلة الأسد.. فهل من ضوء أخضر أمريكي؟ 11.10.2021

بعد قطيعة طويلة بدأ انفتاح عربي على سوريا فتحسنت علاقات دمشق مع الأردن والإمارات ومصر. ويرى محللون أن السعودية ربما تفكر في خطوة مماثلة. ورغم أن واشنطن تبقي على العقوبات ضد نظام الأسد إلا أن تركيزها منصب على شيء آخر.

February 26, 2021, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Emirati Arabi Uniti: Foto LaPresse - Fabio Ferrari.26 Febbraio 2021 Dubai (Emirati Arabi Uniti).Sport Ciclismo.UAE Tour 2021 -DUBAI STAGE- Tappa 6 - Da Dubai -.Deira Islands a Dubai - Palm Jumeriah -165 km..Nella foto: Saeed Al Maktoum, sceicco di Dubai.Photo LaPresse - Fabio Ferrari.February 26, 2021 Dubai (United Arab Emirates) .Sport Cycling.UAE Tour 2021 -DUBAI STAGE- Stage 6 - From.Deira Islands to Palm Jumeriah - 102,5 miles.In the pic: Saeed Al Maktoum, Dubai Sheikh (Credit Image: © Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press

محكمة: حاكم دبي تجسس على هواتف زوجته السابقة وفريقها القانوني 06.10.2021

في إطار معركة الحضانة في المحاكم البريطانية بين حاكم دبي وزوجته السابقة، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد آل مكتوم أمر باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وفريق محاميها.
Bild 1: Princess Lalla Hasna of Morocco, sister to the king, attends the inauguration of an exhibition titled The Colours of Impressionism: masterpieces of the Musee d'Orsay collections, at the capital Rabat's Museum of Modern and Contemporary Art on April 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images) Bild 2: 05.09.2013, Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM Bild 3: DOHA, QATAR - APRIL 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATAR EMIRATE COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani speaks on the television regarding the economic effects of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic, as part or the holy month of Ramadan, in Doha, Qatar on April 24, 2020. Qatar Emirate Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وثائق باندورا.. كيف نجح قادة ومشاهير عرب في إبعاد ثرواتهم عن الأعين؟ 04.10.2021

تحقيق دولي شاركت فيه عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم، كشف عن قيام زعماء ورؤساء وملوك ومشاهير، بينهم عرب، بعمليات بيع وشراء ونقل للثروات عبر شركات في ملاذات ضريبية. وهو ما يجعل التدقيق في مصادر تلك الأموال شبه مستحيل!
05.09.2013 Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM

عقارات ملك الأردن السرية ضمن تسريبات عالمية .. والديوان ينفي ويهدد 04.10.2021

كشف تحقيق استند إلى واحد من أكبر التسريبات على الإطلاق لوثائق مالية، عن ثروات مخفية لمئات سياسيين وأصحاب المليارات. من أبرز تلك التسريبات عقارات بمئات الملايين تعود للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
(COMBO) This combination of pictures created on August 30, 2021 shows (L to R) Palestinian president Mahmud Abbas during a diplomatic meeting in Ramallah in a handout photo provided by the Palestinian Authority's press office (PPO) on August 1, 2021; and Israeli Defence Minister Benny Gantz giving a press conference at his party's office in the Knesset in Jerusalem on June 7, 2021. - Israel's Defence Minister Benny Gantz met with Palestinian president Mahmoud Abbas in Ramallah late on August 29 to discuss security-policy, civilian and economic issues, his official Twitter account said hours after Israeli Prime Minister Naftali Bennett returned from Washington DC. (Photos by Thaer GHANAIM and Menahem KAHANA / various sources / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / PPO - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

جهود ألمانية لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين 02.10.2021

قال السفير الألماني في الأردن إن بلاده تعمل على إمكانية إعادة إطلاق المفاوضات من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على أن بلاده تعتبر السيطرة الإسرائيلية بمثابة احتلال، وأن المستوطنات غير شرعية طبقا للقانون الدولي.
Royal Air Jordanian Boeing 787-8 Dreamliner aircraft with registration JY-BAC arriving at London Heathrow International Airport LHR EGLL connecting London to Amman, Jordan. The airplane name is Princess Salma Bint Abdullah. Royal Jordanian Airlines RJ RJA is a Oneworld aviation alliance member. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"الملكية الأردنية" تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد تسع سنوات من التوقف 28.09.2021

أسفر اجتماع وزاري أردني سوري في عمان عن مجموعة من القرارات تعزز التعاون الثنائي بين البلدين أبرزها استئناف رحلات "الملكية الأردنية" للطيران لسوريا، بعد توقف امتد لأكثر من تسع سنوات.
14.07.2021 Israeli President Isaac Herzog (L) and Emirati Ambassador to Israel Mohamed al-Khaja cut the ribbon at the new UAE embassy in Tel Aviv on July 14, 2021. - The United Arab Emirates opened its embassy in Israel, housed in Tel Aviv's new stock exchange building, in the latest step solidifying ties after a US-brokered normalisation deal last year. The venue in the heart of Israel's financial district highlighted the central role economic cooperation has played since UAE became only the third majority Arab nation to recognise the Jewish state. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

عام على التطبيع.. تطلع إسرائيلي إماراتي نحو المكاسب الاقتصادية 15.09.2021

بعد مرور عام على توقيع "اتفاقات أبراهام"، تأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرّر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع. ويتوقع البلدان الوصول إلى تريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.
05.07.2020, Libanon, Beirut: Während die Sonne untergeht, gehen Passanten die Küstenstraße ohne Straßenbeleuchtung entlang. Hunderte protestierten in der Nähe des staatlichen libanesischen Stromversorgers Electricite Du Liban (EDL) gegen vermehrte Stromausfälle im Land. In den vergangenen zwei Wochen kam es im Libanon aufgrund des Mangels an Brennstoff für den Betrieb der Kraftwerke zu einem Anstieg der Stromausfälle von drei Stunden auf etwa 14 Stunden pro Tag. Foto: Bilal Jawich/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

تحليل: الغاز المصري وفرص إنقاذ لبنان من الظلمة 12.09.2021

خطة مفاجئة، أردنيةـ مصرية بمباركة أمريكية، لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة. ما مدى نجاح الخطة في تزويد لبنان بالغاز المصري وبالكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية؟
A worker milks a jenny (female donkey) at a farm managed by Atan Donkey Milk Soaps in Madaba, about 35 kilometres southwest of Jordan's capital Amman, on August 12, 2021. - Friends and family initially mocked one Jordanian family's new venture making soap from donkey milk. But now a year on the company is cleaning up, as customers bray for more. Atan Donkey Milk Soaps produces 100 percent natural soaps from its farm in Madaba, 35 kilometres (20 miles) southwest of Amman, where it keeps 12 donkeys, and a small manufacturing workshop in the Jordanian capital. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) (Photo by KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

صابون حليب الحمير.. مكونات فريدة تجتذب الأردنيين 08.09.2021

يتهافت زبائن في الأردن على شراء صابون حليب الحمير المُصنّع في مشروع هو الأوّل من نوعه في الأردن، أملًا منهم أن يحمل لهم حلا سحريا لمشاكل بشرتهم بعد أشهر على استهزاء بعضهم بالمكّون الأساسي لهذا الصابون.
Chaos and soldiers as hundreds of Lebanese wait in line for fuel at a gas station near Jbeil, north of Beirut, Lebanon on August 19, 2021. Situation got more and more difficult with sometime up to six hours wait to fuel a car. Photo by Ammar Abd Rabbo/ABACAPRESS.COM

سوريا توافق على طلب لبنان بـ"تمرير" الطاقة من مصر والأردن 04.09.2021

أبدت سوريا استعدادها لتلبية طلب لبناني بـ"تمرير" الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر أراضيها، في إطار خطة أمريكية قد تستثني لبنان من العقوبات على سوريا. جاء ذلك في أول زيارة رسمية لبنانية إلى سوريا منذ عقد.
Iraqi President Barham Salih, right, and French President Emmanuel Macron attend a press conference, in Baghdad's Presidential Palace, Saturday, Aug. 28, 2021. (AP Photo/Khalid Mohammed)

بحضور ماكرون..قمة بغداد تناقش قضايا أمنية ودبلوماسية 28.08.2021

التقى عدد من قادة الشرق الأوسط والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد في قمة يستضيفها العراق. ومن بين قادة الدول المشاركين في القمة العاهل الأردني الملك عبد الله وأمير قطر الشيخ تميم والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
FILE - This Thursday, July 5, 2018 file photo provided by Nabaa Media, a Syrian opposition media outlet, shows smoke rising over buildings that were hit by Syrian government forces bombardment, in Daraa province, southern Syria. Syrian activists and state media said Thursday, July 12, 2018 that the rebels have agreed to surrender Daraa, the first city to revolt against President Bashar Assad with Arab Spring-inspired protests seven years ago, to government forces. (Nabaa Media via AP, File) |

جيش النظام يكثف هجومه على درعا وسط استمرار جهود التسوية 01.08.2021

بعد أن مني هجوم للجيش السوري على درعا – البلد قبل ثلاثة أيام بضربة، كثفت القوات السورية قصفها للجيب المعارض في محاولة لبسط سيطرتها على منطقة تتحدى السلطة منذ استعادتها قبل ثلاث سنوات.
President Joe Biden meets with Jordan's King Abdullah II in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, July 19, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

أول زعيم عربي يلتقي بايدن.. دلالات زيارة الملك الأردني لأمريكا! 19.07.2021

العاهل الأردني أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي بايدن بالبيت الأبيض منذ تنصيبه. للزيارة أهمية كبيرة من حيث دلالاتها وتوقيتها، في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، ومحاولة انقلاب من داخل الأسرة المالكة.
A handout picture released by the Jordanian Royal Palace on April 11, 2021 shows Jordanian King Abdullah II (C), Crown Prince Hussein (R) and Prince Hamzah (3rd-L, back) reading the Fatiha, the opening Surat of the Koran, over the tomb of late King Abdullah I at the Raghadan Palace in the capital Jordan. - Jordan's King Abdullah appeared in public alongside his half-brother Prince Hamzah, state TV showed, their first joint appearance since a palace crisis involving the prince rocked the kingdom. (Photo by - / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JORDANIAN ROYAL PALACE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الأردن ـ جذور "فتنة" بأبعاد جيوسياسية هزت العرش الهاشمي 14.07.2021

عادت قضية ما يسمى بـ "الفتنة" في الأردن لواجهة الأحداث، بعد إصدار حكم محكمة أمن الدولة على المتورطين. غير أن الوقوف عند أسمائهم فحسب، قد لا يسعف في تتبع خيوطها الممتدة إلى انقلاب جيوسياسي زلزل به دونالد ترامب المنطقة.
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