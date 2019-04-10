 الأردن وسوريا.. ملفات عالقة تعرقل التقارب! | سياسة واقتصاد | DW | 10.04.2019

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سياسة واقتصاد

الأردن وسوريا.. ملفات عالقة تعرقل التقارب!

منذ افتتاح المعبر بين الأردن وسوريا في منتصف أكتوبر2018، تفائل مراقبون بحدوث معجزة تصلح ما أفسده الدهر في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد التقارب البرلماني ورفع نسبة التمثيل الدبلوماسي الأردني في دمشق. لكن الأمر ليس سهلا.

Jordanien Mafraq - Grenze zu Syrien (picture-alliance/AP Photo/O. Akour)

تعيش عائلة الصحفي الأردني عمير الغرايبة، 31 عاما، حالة من الذعر والقلق على مصيره الغامض، بعد اعتقاله من قبل السلطات السورية منذ 10 شباط/فبراير، حيث تم احتجازه خلال رحلة عودته من زيارة خاصة إلى دمشق عند حاجز "منكت حطب" التابع إداريا لريف دمشق ونقله إلى سجن فرع فلسطين، بحسب مصادر مقربة من العائلة، وهو صحفي و مصور تلفزيوني عمل مؤخرا لصالح إحدى محطات التلفزة المحلية، وصرح ذات المصدر لموقع دويتشه فيله أن عائلته تجهل سبب اعتقاله حتى الآن. 

عمير لم يكن لوحده صاحب المصير الغامض، فهناك عشرات الأردنيين معتقلين لدى السلطات السورية ومصيرهم لا يزال مجهولا، وفقا بيان شديد اللهجة صادر من الخارجية الأردنية والذي أشار ايضا إلى وجود 30 أردنيا معتقلا في السجون السورية منذ فتح المعبر الحدودي بين البلدين.

أزمة المعتقلين الأردنيين

وفقا لوسائل إعلام محلية، فقد استدعت وزارة الخارجية الأردنية، القائم بأعمال السفارة السورية بالعاصمة عمان أيمن علوش، للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين تم اعتقالهم من دون أسباب. وبحسب البيان، فقد طلبت الخارجية الأردنية من علوش أن "ينقل إلى حكومة بلاده قلق الحكومة الأردنية واستياءها جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين من دون إبداء الأسباب".

واتهمت الخارجية  القائم بالأعمال في السفارة السورية بأنه لم يجيب بشكل واضح على الاستفسارات بشأن المعتقلين، كما لم يبدِ أي نوع من التعاون.

من جانبه أكد القائم بالأعمال السوري لدى الأردن أيمن علوش، عبر عدد من وسائل الاعلام المحلية والدولية، على أن حكومة بلاده تتعاطى بإيجابية مع قائمة المعتقلين الأخيرة التي تسلمتها من النائب الأردني طارق خوري، وتحوي 50 سجينا أردنيا في سوريا.

Jordanien journalist Ameer al-Gharaibeh (privat)

صورة لصحفي اردني اعتقل على الحدود السورية الأردنية

مشكلة الإجراءات الحدودية

ومنذ افتتاح معبر جابر/نصيب بين سوريا والأردن، منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وعشرات المركبات الأردنية الخاصة والعمومية تتجه يومياً إلى سوريا، تُقلُّ أردنيين متحمسين لعودة العلاقات التجارية مع سوريا، أو ممن يقودهم الفضول لزيارة الجار الشمالي بعدما وضعت الحرب أوزارها.

مختارات

هل هو بداية للتطبيع بين الأردن وسوريا بعد فراق دام سنوات إثر حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد والحرب في سوريا؟ عمّان ودمشق أعلنتا الاتفاق على فتح المعبر الحدودي بينهما بعد إغلاق دام ثلاث سنوات. (14.10.2018)

عندما تأزم النزاع في سوريا، ظهر الملك عبد الله الثاني كأول زعيم عربي طالبا بتنحي الأسد عن الحكم. والآن فتح الأردنيون أهم معبر حدودي بين البلدين. الخبير أندريه بانك يتحدث عن السياسة "البراغماتية" التي يتبعها الأردن. (19.01.2019)

يبدأ العمل في المعبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً. ونظراً لأعداد العائدين الهائلة من سوريا بعد عطلة نهاية الأسبوع، فقد وجد العشرات من العائدين من سوريا أنفسهم عالقين بين جانبي الحدود نصيب - جابر. العالقون ختموا جوازاتهم على الجانب السوري، قبل انتهاء الدوام الرسمي، ووصلوا الجانب الأردني بعد انتهاء الدوام.

نداءات الأردنيين العالقين على المعبر الحدودي جابرـ نصيب، تكررت للحكومتين الأردنية والسورية بضرورة تسهيل اجراءات الدخول والخروج بين البلدين، وفقا لما ذكرته صحيفة الغد الأردنية، فإن اجراءات التفتيش والإجراءات الأمنية الأخرى وبيروقراطية بعض الموظفين على الحدود، تخلق ازدحاما مروريا كبيرا يؤدي بالضرورة إلى تعطيل مصالح المسافرين وتعرضهم للمشقة والتعب خاصة في ظل نقص الخدمات المقدمة في الجانب السوري.

ملفات الحدود والمعتقلين شائكة

مراقبون يرون بأن الاشكاليات المرتبطة بالحدود "طبيعية"، حيث يفسر الصحفي المتخصص بشؤون العلاقات الدولية بلال العبويني سبب ذلك، بعدم جاهزية المؤسسات للتعامل مع القضايا اللوجستية على الحدود، خاصة وأن الجانب السوري فتح حدوده بعد الخروج من حرب ضارية مع "الجماعات المسلحة والإرهابية"، حسب تعبيره.

ولا يعتقد العبويني من خلال  حديثه لموقع دويتشه فيله بأن ملف العالقين على الحدود سيؤثر على التقارب بين البلدين.

وفيما بتعلق بملف المعتقلين الأردنيين اعتبره العبويني عقبة في طريق التقارب بين البلدين، وتابع بأنه "لا يمكن وصفه بالانتكاسة"، ويعتقد العبويني بأن لائحة الاتهام لهؤلاء المعتقلين قد تكون مرتبطة بقضايا تهريب أو قضايا سياسية و أمنية.

 ويشير العبويني خلال حديثه لدويتشه فيله إلى أن ملامح التقارب السياسي بين البلدين تجلت مؤخرا بالتقارب بين البرلمانين السوري والأردني. ووفقا للعبويني، فإن ملامح التقارب السياسي الرسمي بين البلدين لم تتضح بعد، وذلك لوجود أطراف سياسية أخرى قد تؤثر في عملية التقارب، كالولايات المتحدة وروسيا حسب اعتقاده.

حمزه الشوابكه.

  • Flüchtlingslager in Hadalat/Jordanien (Foto: DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    في شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، تحديدا بالقرب من الحدلات، يعيش 7200 لاجئ سوري عالقين في مخيم في ظل ظروف قاسية في ما يشبه المنطقة المحرمة. الحدلات تقع على بعد نحو 335 كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان. وفي مخيم آخر في الركبان، الواقعة على بعد 90 كليومترا شمالا، يعيش أكثر من 50 ألف شخصا عالقين في الصحراء في انتظار مواصلة طريقهم.

  • Flüchtlingslager nahe Hadalat/Jordanien (Foto: DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    الناس يعيشون هنا في منطقة صحراوية تحت خيام مهترئة لا تقيهم قيظ الصيف ولا صقيع الشتاء، يقتاتون على المساعدات التي تقدمها لهم المنظمات الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن دخول هذه المنطقة صعب جدا، حتى أن الصحفيين لا يجوز لهم دخولها إلا بترخيص خاص من الجيش الأردني.

  • Flüchtlingslager nahe Hadalat/Jordanien (Foto: (DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    بعض اللاجئين السوريين يقبعون هنا منذ بضعة أسابيع، البعض الآخر منذ عدة شهور. كما أنهم ينحدرون من كل المناطق السورية: من حمص والرقة وحلب ودرعا. العديد منهم وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع أموال لمهربين حتى يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنطقة الحدودية. وقد ساهم تصاعد التوتر الذي تشهده حلب في الآونة الآخيرة في ارتفاع عدد اللاجئين مرة أخرى.

  • Grenzschützer im Flüchtlingslager nahe Hadalat/Jordanien (Foto: DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    حرس الحدود الأردني هو من يحدد من يمكنه من اللاجئين السوريين الدخول إلى أراضي المملكة الهاشمية. الأردن قالت إنها استقبلت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مليون لاجئ سوري، منهم 670 ألف مسجلون لدى المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووفقا لمعطياتها، فإن نحو 100 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات، فيما تعيش أغلبية السوريين في المدن والقرى.

  • Syrerin mit ihren beiden Kindern im Flüchtlingslager nahe Hadalat/Jordanien (Foto: DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    الأربعاء الماضي سُمح لهذه المرأة ولأطفالها صحبة نحو 300 لاجئ سوري آخر بمغادرة المخيم. هذه الأسرة فرت قبل بضعة أشهر من الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. "لا أعرف ما الذي ينتظرني ولكني أريد أن أحط الرحال في أي مكان"، كما تقول المرأة التي أنهكها التعب.

  • Frauen und Kinder im Flüchtlingslager nahe Hadalat/Jordanien (Foto: DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    ينقل اللاجئون السوريون، الذين سمحت لهم السلطات الأردنية بدخول البلاد بعدها إلى مخيم الأزرق، الواقع على بعد 120 كيلومترا شرق العاصمة عمان. المملكة الأردنية تسمح خاصة للنساء الحاضنات لأطفال والأسر والمرضى والعجّز بدخول أراضيها. بيد أن عملية استقبالهم وإيوائهم بطيئة جدا، على ما تنتقد منظمات انسانية. في غضون ذلك، يزداد الوضع في المخيمات العشوائية سوءا يوما بعد يوم.

  • Andrang an der Wasserstelle im Flüchtlingslager nahe Hadalat/Jordanien (Foto: DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    ومن لم يحالفه الحظ بالانتقال إلى مخيم منظم، وهم كثيرون، فعليهم البقاء في مخيم يفتقد لأدنى مقومات العيش الكريم. ولاعجب أن يتهافت الناس للتزود بالماء. "نحن نفتقد لكل شيء"، على ما يقول رجل من حمص. لكنه يضيف بحسرة بأنه لا يوجد سوى هذا المكان الذي يلجأ إليه، بعدما تحولت كل سوريا إلى ساحات قتال.

  • Kinder im Flüchtlingslager nahe Hadalat/Jordanien (Foto: DW/T. Krämer)

    عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

    حتى هؤلاء الأطفال سيبقون حتى إشعار آخر في هذه المنطقة الصحراوية النائية. هنا ينتظرون دورهم لمئ صفائحهم بالماء. لقد عاشوا الحرب والدمار ولا يتحدثون إلا عن مخاوفهم. بيد أنهم هنا - على الأقل- لم يعودوا مجبرين على رؤية أشلاء القتلى، كما لا يخشون أن تسقط على رؤوسهم القنابل.

    الكاتب: تانيا كريمر من منطقة الحدلات الأردنية/ ش.ع


مختارات

عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين

نحو 60 ألف لاجئ سوريا ما يزال عالقا في منطقة صحراوية نائية بشمال الأردن في تجمع عشوائي يفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. العديد منهم ينتظر منذ أشهر طويلة أن تسمح له السلطات الأردنية بالانتقال إلى مخيم منظم يحط فيه الرحال. (11.05.2016)  

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