 الأردن - لماذا كل هذا الرفض لـ ″صفقة القرن″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 30.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الأردن - لماذا كل هذا الرفض لـ "صفقة القرن"؟

لايزال الأردن يبدي رفضاً شديداً لكثير من التفاصيل المتعلقة بما عرف إعلامياً بــ "صفقة القرن" على الرغم من الكثير من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس بحقه. فما سبب الرفض الأردني؟ وإلى أي أوراق يستند الأردن في ذلك؟

Jordanien | Trump-Berater Jared Kushner reist in den Nahen Osten (Reuters//Royal Palace/Y. Allan)

جولة مكوكية في المنطقة يقوم بها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات ونظيره لشؤون إيران براين هوك تهدف إلى حشد الدعم لمؤتمر سيعقد يومي 25 و26 يونيو/حزيران في البحرين، وسيكشف خلاله كوشنر عن الجزء الأول من خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي طال انتظارها.

رفض أردني لصفقة القرن.. لماذا؟

لكن ملك الأردن عبدالله الثاني الذي التقى كوشنر أكد على ضرورة وضع فكرة إنشاء دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لحل المشكلة وهو ما ترفضه بشدة كل من إسرائيل وإدارة ترامب.

ويشدد الدكتور ممدوح العبادي، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، على أن "موقف الأردن الرافض للصفقة  ينطلق من واقع موضوعي وواجب وطني تجاه القضية، خاصة وأن الصفقة تنسف كل معاهدات السلام العربية -الإسرائيلية وترفض تماماً وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، بالتالي فإن موضوع إنشاء دولة فلسطينية لا خيار فيه إلا التشدد والإصرار، سواء رضي كوشنر ومن معه أم لم يرضوا" بحسب ما قال خلال مقابلة له مع DW عربية.

ويعزي الدكتور ابراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا والباحث السابق في معهد بروكنغز الأمريكي الموقف الأردني إلى أن الملك والدولة الأردنية ترى في الموافقة على صفقة القرن "انتحار سياسي للدولة وللهوية الأردنية" مضيفاً خلال مقابلة له مع DW عربية أنه "يكفي أن نعرف أن الفلسطينيين يشكلون حالياً نحو 50 إلى 55 بالمائة من عدد سكان الأردن وبالتالي فإن أي انقتال لمزيد من الفلسطينيين إلى الأردن سيغير التركيبة السكانية وسيحول الأردنيين أنفسهم إلى أقلية في بلادهم لن تزيد عن 20 بالمائة".

أوراق القوة الأردنية

ويعترف العبادي بوجود أزمة اقتصادية صعبة للغاية يعاني منها الأردن، وأن هذه الضغوط  كانت المملكة العربية السعودية مصدر جزء منها، "لكن الكرامة تأتي قبل كل شيء والسعودية منذ جاء الملك سلمان لم تدعم الأردن ولو بفلس واحد وهو أمر ليس بجديد، بل إن هذا كان قبل بدء الحديث عن صفقة القرن ولم تزد المساعدة عن وضع بعض الأموال في البنوك".

لكن وعلى الرغم من هذه الضغوط المتواصلة والتي أعلن عنها الملك صراحة أكثر من مرة، إلا أنه من الواضح أن الأردن يستند إلى عدة أوراق تمكنه من المقاومة:

أهم هذه الأوراق بحسب الدكتور ابراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية هي "الدور الحيوي للأردن في مسألة محاربة الإرهاب والتي هي على رأس الأولويات الأمريكية لسياستها الاقليمية في العالم العربي والاردن له دور ريادي في هذا الجانب وأمريكا لا يمكنها التضحية بالأردن في هذه النقطة وهذا سبب رئيسي يمنع أمريكا من الذهاب مع الأردن إلى مرحلة كسر العظام "

يضيف فريحات أن العامل الثاني هو أن الأردن يملك أطول حدود لدولة عربية مع إسرائيل "وتأمين هذه الحدود قضية أمنية شائكة للغاية والتلاعب بها من المحرمات بالنسبة لأمريكا و إسرائيل ولا يوجد مجال للتفكير في حدوث أي تراجع للدور الأمني الأردني في هذا الملف"، أما العامل الثالث فهو "دور الأردن في العلاقة مع إيران واحتواء مشروعها الإقليمي ضمن التكتل العربي والخليجي الهادف لردع إيران، وتعد الأردن من ركائزه الأساسية".

تهديد إرث العائلة الهاشمية

وتتعامل عمان بحساسية تجاه أي تغييرات في وضع القدس ولا سيما بعد قرار إدارة ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. فمنذ عام 1924 تولت الأسرة الهاشمية الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فيما يبدو أن الملك الأردني يشعر بقلق بالغ من خطة كوشنر والتي قد تهدد هذه الوصاية، خاصة مع التلويح بإمكانية سحب هذا الملف من الأردن على أن يتولاه المغرب أو السعودية.

في هذا السياق يشير الدكتور ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأردني السابق إلى أن هذا المقترح غير واقعي ولن يقبل به أحد، " فلا أعتقد أن هناك فلسطيني في القدس وما حولها ولا حتى خارجها يقبل بإدارة أخرى غير الإدارة الهاشمية للملف، ومعظم القائمين على هذه المقدسات يتلقون رواتهم من المملكة الأردنية ولديهم جنسيات أردنية لذلك لا يمكن أن يكون هناك بديل للإدارة الهاشمية".

Ibrahim Farihat, Professor für Internationale Konflikte (privat)

الدكتور ابراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا والباحث السابق في معهد بروكنغز الأمريكي

يتفق معه في ذلك الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والذي أكد على أن "الأردن سيتعرض لكافة أشكال الضغط خلال الأيام  المقبلة من ضمنها هذا الملف والذي طرح أكثر من مرة على لسان سياسيين إسرائيليين، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وتخلي السعودية عن الأردن في موضوع المعونات كما سيكون هناك ضغط سياسي، فالأردن حقيقة في موقف حرج لا يحسد عليه".

ويختتم فريحات كلماته بالقول" "في رأيي فإنه مهما بلغت الضغوط لن يتغير الموقف الأردني لأن تغير الموقف الأردني سيعني انتحاراً سياسياً لهذا البلد ولقيادته، وستتحول مشكلة الفلسطينيين إلى مشكلة الأردن، بالتالي فإن وجد الأردن نفسه في النهاية مضطراً لدفع ثمن موقفه فسيدفعه أياً كانت العواقب".

ومنذ تولّيه منصبه يبدي الرئيس دونالد ترامب رغبة في التوصل إلى "اتّفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أمل أن ينجح حيث فشل كل أسلافه من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواءلكنّ المعادلة تبدو حساسة جداً لأن الفلسطينيين يقاطعون الإدارة الأمريكية منذ أن اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الاول/ديسمبر 2017.

ويأمل كوشنر في الحصول على تأييد قسم من الفلسطينيين عبر وعده بتنمية اقتصادية فعلية وهو مدرك أنه بحاجة لدعم دول عربية حليفة للولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

عماد حسن

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


 

مختارات

البيت الأبيض يبدأ بالكشف عن الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"

أعلن البيت الأبيض عن خطط لإقامة "ورشة عمل اقتصادية" لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذكر أنه يمكن تحقيق هذه الخطط من خلال اتفاق سلام في الشرق الأوسط. غير أن الفلسطينيين أكدوا أنهم لم يستشاروا في الأمر. (20.05.2019)  

الأردن: المسجد الأقصى لا يخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي

أعلن الأردن رفضه قرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، مؤكدا أن إدارة أوقاف القدس هي "صاحبة الاختصاص الحصري" في إدارة جميع شؤون المسجد. من جانبها اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بالتصعيد. (17.03.2019)  

خبير ألماني: خطط الأردن تتغير بحسب الأوضاع في المنطقة!

عندما تأزم النزاع في سوريا، ظهر الملك عبد الله الثاني كأول زعيم عربي طالبا بتنحي الأسد عن الحكم. والآن فتح الأردنيون أهم معبر حدودي بين البلدين. الخبير أندريه بانك يتحدث عن السياسة "البراغماتية" التي يتبعها الأردن. (19.01.2019)  

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

مواضيع ذات صلة

USA Washington - Donald Trump verkündet neue Einwanderungspolitik

تمهيداً للصفقة.. كيف يخطّط ترامب لاستمالة الفلسطينيين؟ 21.05.2019

باستخدام الترهيب تارة ثم الترغيب تارة أخرى، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلزام الفلسطينيين بقبول خطة صهره كوشنر التي باتت معروفة باسم "صفقة القرن". فما هي حيثيات مؤتمر الاسثتمار في البحرين؟ وهل تتحقق أهدافه؟

Israel Donald Trump & Benjamin Netanjahu

مسائية DW: "صفقة القرن" أو خطة كوشنر للسلام.. دلالاتها وتوقيتها؟ 03.05.2019

في ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن" جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس ترامب يكشف عن تفاصيل جديدة من خطته المنتظرة للسلام فما دلالات التوقيت؟ وما مدى واقعية الطرح الأمريكي للسلام في ظل الرفض الفلسطيني للخطة؟

Israel Donald Trump & Benjamin Netanjahu

كوشنر: خطة السلام ستتجنب ذكر حل الدولتين وستكرس القدس عاصمة لإسرائيل 03.05.2019

قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن خطته ستتجنب ذكر "حل الدولتين".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  