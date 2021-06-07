الأردن ـ هجوم على قوات الأمن بعد تعليق عضوية نائب برلماني

نقلت وكالة أنباء بترا الرسمية عن وزارة الداخلية الأردنية قولها في ساعة متأخرة من مساء السبت (الخامس من يونيو/ حزيران 2021) أن الساعات القليلة الماضية شهدت "هجمات مسلحة" على القوات الأمن في منطقة المالحة بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي وأن بعض أفراد الأمن أصيبوا. وقال شهود إن الهجمات نفذها مؤيدون عشائريون لنائب علق البرلمان عضويته مؤخراً.

وقرر البرلمان قبل أيام تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام لإهانته المجلس مما دفع أفراد من عشيرته للدعوة لاحتجاجات. وذكرت الشرطة الأردنية في بيان منفصل بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أربعة من أفراد قوة أمن "تعاملت مع أعمال شغب في منطقة ناعور أصيبوا وهم قيد العلاج".

مشاهدة الفيديو 02:01 شارك الأردن تسعى إلى رفع عدد العاملات في سلك الشرطة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3F6Kx الأردن تسعى إلى رفع عدد العاملات في سلك الشرطة

وأضاف بيان الداخلية الأردنية: "إذ تذكر وزارة الداخلية ببياناتها الصادرة خلال الأيام الماضية التي شددت فيها على أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو بناء لبيوت شعر تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بنسيجنا الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي".

وشددت الوزارة على أن "أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقاً للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام".

وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن القوة الأمنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)