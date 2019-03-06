 الأردن: المسجد الأقصى لا يخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي | أخبار | DW | 17.03.2019

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أخبار

الأردن: المسجد الأقصى لا يخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي

أعلن الأردن رفضه قرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، مؤكدا أن إدارة أوقاف القدس هي "صاحبة الاختصاص الحصري" في إدارة جميع شؤون المسجد. من جانبها اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بالتصعيد.

Felsendom Jerusalem (picture-alliance/Zumapress/S. Qaq)

قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2019) إن "الأردن يرفض ويدين قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك". وأوضحت أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى، الحرم القدسي هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي و"أنها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونماً، وأن "إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي". ودعت إسرائيل إلى "إلغاء هذا القرار"، وحمّلتها " كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك"، معبرة عن رفضها "أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".

مختارات

غداة مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، أعلنت إسرائيل أنها ستمنع الرجال الأقل من خمسين عاما من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي مبررة ذلك "بإشارات بحصول اضطرابات وتظاهرات". (28.07.2017)

أدهم مناصرة وياسر أبو معيلق ينظران مع ضيفيهما إلى مواقف الدول العربية من أزمة إغلاق المسجد الأقصى والمواجهات بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية، ويتحدثان معهما عن أسباب هذا الصمت المريب. (27.07.2017)

من جانبها اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بمواصلة التصعيد في المسجد الأقصى بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بإغلاق مصلى في المسجد الأقصى. وأكدت الرئاسة أن القرار الإسرائيلي "باطل وغير شرعي"، وأنه مخالف لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى هي "ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي".

وكانت محكمة إسرائيلية قد أمرت الأحد بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين السلطات الإسرائيلية ودائرة الأوقاف الإسلامية. وقالت المحكمة "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم الباب الذهبي، يجب أن يبقى مغلقا طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء". وأمهلت المحكمة دائرة الأوقاف مدة ستين يوما للرد على هذا القرار.

ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية. ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الوقت.

في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قتل طعنا بسكين وأصيب آخر ومستوطن بجروح في هجوم قام به فلسطيني عند مفترق مستوطنة "أرييل" بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب، د ب أ) )

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  • Israel - Sperrung des Tempelbergs

    القدس ..ساحة للصراع الديني؟

    الشرطة الإسرائيلية أعلنت يوم الخميس 29 أكتوبر أنها تمنع الزوار والمسلمين من دخول باحة المسجد الأقصى، ضمن اجراءات احترازية لمنع تصاعد التوتر حسب السلطات الاسرائيلية.

  • Israel - Sperrung des Tempelbergs

    القدس ..ساحة للصراع الديني؟

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  • Israel - Sperrung des Tempelbergs

    القدس ..ساحة للصراع الديني؟

    الشرطة الإسرائيلة تحاول منع متطرفين إسرائيلين من دخول المسجد الأقصى، تحسبا لمنع المزيد من العنف والتوتر.

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    القدس ..ساحة للصراع الديني؟

    أقرت بلدية القدس الاسرائيلية الاربعاء 12 سبتمبر أيلول خطط بناء 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي رموت الاستيطاني في القدس الشرقية. وقد قوبل بانتقادات دولية.

    الكاتب: إعداد أمين بنضريف


مختارات

القدس ..ساحة للصراع الديني؟

تشهد القدس منذ عدة أسابيع تصعيدا خطيرا في وتيرة العنف، الذي يستهدف المؤسسات الدينية بشكل خاص. فبعد أن حاول متطرفون إسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى، استهدف هجوم في القدس كنيسا يهوديا. فهل أصبحت القدس ساحة للصراع الديني؟ (19.11.2014)  

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