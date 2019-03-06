الأردن: المسجد الأقصى لا يخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2019) إن "الأردن يرفض ويدين قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك". وأوضحت أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى، الحرم القدسي هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي و"أنها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونماً، وأن "إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي". ودعت إسرائيل إلى "إلغاء هذا القرار"، وحمّلتها " كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك"، معبرة عن رفضها "أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".

من جانبها اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بمواصلة التصعيد في المسجد الأقصى بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بإغلاق مصلى في المسجد الأقصى. وأكدت الرئاسة أن القرار الإسرائيلي "باطل وغير شرعي"، وأنه مخالف لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى هي "ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي".

وكانت محكمة إسرائيلية قد أمرت الأحد بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين السلطات الإسرائيلية ودائرة الأوقاف الإسلامية. وقالت المحكمة "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم الباب الذهبي، يجب أن يبقى مغلقا طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء". وأمهلت المحكمة دائرة الأوقاف مدة ستين يوما للرد على هذا القرار.

ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية. ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الوقت.

في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قتل طعنا بسكين وأصيب آخر ومستوطن بجروح في هجوم قام به فلسطيني عند مفترق مستوطنة "أرييل" بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب، د ب أ) )