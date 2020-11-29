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الأدباء العرب في ألمانيا

ينحدر غالبية الأدباء العرب في ألمانيا من سوريا والعراق ومصر والبلدان المغاربية. وساهمت أسماء عربية في إغناء المشهد الثقافي الألماني. بعضهم اختار العربية والبعض الآخر الألمانية لنقل ثقافاتهم وتجاربهم.

تحولت ألمانيا منذ سبعينيات القرن الماضي إلى وجهة تجتذب المهاجرين العرب، بعضهم لغرض الدراسة أو تحسين المعيشة أو هربا من الملاحقة السياسية في بلدانهم. عدد من هؤلاء بدأ يساهم في الحياة الثقافية الألمانية. معظم هؤلاء من العراق ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والدول المغاربية. ومن أبرز الأسماء المتواجدة حاليا: الكاتب رفيق شامي والشاعر عادل قرشولي من سوريا والروائي المصري حامد عبد الصمد والكاتب والشاعر العراقي عباس خضر.

Weihnachtlich geschmückt, genau wie im Roman, ist am 30.11.2012 in Lübeck im Buddenbrook-Haus das sogenannte Götterzimmer. Seit nunmehr 14 Jahren bieten das Lübecker Buddenbrookhaus und die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH das Programm Weihnachten bei Buddenbrooks - eine literarische Abendveranstaltung unter dem berühmten Weihnachtsbaum an. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa Korr. Lilien, Punsch und braune Kuchen: Weihnachten bei Buddenbrooks vom 09.12.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

بيوت مبدعين ألمان.. شواهد حية على الأدب ومزارات سياحية 29.11.2020

عرفت ألمانيا أدباء كبار استمدوا كتاباتهم من البيئة التي عاشوا بها وضمنوا بيئتهم في أعمالهم الأدبية، فتحولت بيوتهم وأماكن حياتهم الى رموز وصور أدبية تعكس جدلية العلاقة بين الأديب والأدب والبيئة المحيطة.
Deutscher und syrischer Kulturverein - Lesung Literatur gegen Willkür beim WDR in Köln DW, Alla Juma

أدب ضد الاستبداد .. أدباء سوريون يشقون طريقهم في المهجر 04.11.2018

مثلت ندوة "أدب ضد الاستبداد" تظاهرة أدبية كبيرة شارك بها أدباء كبار من المنفى وعشرات الألمان والعرب. وناقش الحضور خلال هذه الندوة كيفية التخلص من الاستبداد عن طريق الكتابة عنه وكشف ما يجري أمام العالم.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ Rafic Chami (c) DW/Meriem Marghich

أدباء مهجر عرب يحملون هم أوطانهم إلى "معرض فرانكفورت للكتاب" 14.10.2017

لم يترك كتاب عرب مهاجرون ولاجئون إلى أوروبا فرصة حضور "معرض فرانكفورت الدولي للكتاب" تفتهم. DWعربية جالت مع السوري-الألماني، رفيق شامي، في المعرض وخرجت لكم بهذا الربورتاج عن حال الأدب في البلدان العربية وفي المهجر.
interkulturelles Literaturcafé fremdwOrte, Literaturhaus Köln, Flüchtlingsinitiative und ggf. Logo. Copyright: Jürgen Salm

مقهى الكُتّاب.. نافذة أدبية للمبدعين الأجانب في ألمانيا 23.04.2016

بهدف خلق فضاء أدبي عام للأدب والتجارب الكتابية تمّ تأسيس "مقهى الكُتاب - متعدد الثقافات" في مدينة كولونيا، من أجل إتاحة المجال للاجئين والأجانب للتعبير عن إبداعاتهم، وذلك عبر فكرة أطلقها المتخصص الأدبي روبيرتو دي بيلا.
ARCHIV - Drei junge Tuerkinnen, zwei davon mit Kopftuechern, sitzen am 2. April 2009 in Berlin am Potsdamer Platz auf einer Mauer. Migrationssprachen sollten genauso wie Englisch oder Franzoesisch in der Gesellschaft anerkannt und als Schulfaecher eingefuehrt werden. Deshalb appellierten am Montag, 26. April 2010, Politiker, Wissenschaftler und Interessenvertreter an die Verantwortlichen im Bildungswesen, die Herkunftssprachen als Teil des Fremdsprachenunterrichts anzubieten. (AP Photo/Gero Breloer) --- FILE - Young Turkish women from Berlin, two of them wearing scarfs, sit on a wall near Potsdamer Platz on Thursday, April 2, 2009 in Berlin. (AP Photo/Gero Breloer)

مئات المثقفين الألمان ضد إقصاء المهاجرين 01.10.2010

بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة الألمانية وقع أدباء وفنانون وسياسيون في ألمانيا على بيان مناهض للتمييز ضد المهاجرين في ألمانيا، وانتقد الموقعون وجهات نظر تيلو زاراتسين حول تأثير الجينات على أسلوب حياة المهاجرين في ألمانيا