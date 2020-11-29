ينحدر غالبية الأدباء العرب في ألمانيا من سوريا والعراق ومصر والبلدان المغاربية. وساهمت أسماء عربية في إغناء المشهد الثقافي الألماني. بعضهم اختار العربية والبعض الآخر الألمانية لنقل ثقافاتهم وتجاربهم.

تحولت ألمانيا منذ سبعينيات القرن الماضي إلى وجهة تجتذب المهاجرين العرب، بعضهم لغرض الدراسة أو تحسين المعيشة أو هربا من الملاحقة السياسية في بلدانهم. عدد من هؤلاء بدأ يساهم في الحياة الثقافية الألمانية. معظم هؤلاء من العراق ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والدول المغاربية. ومن أبرز الأسماء المتواجدة حاليا: الكاتب رفيق شامي والشاعر عادل قرشولي من سوريا والروائي المصري حامد عبد الصمد والكاتب والشاعر العراقي عباس خضر.