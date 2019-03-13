ارتبط اسم السياسي والدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي بمهام سياسة معقدة خلال السنوات الماضية، إذ كان مبعوثا أمميا إلى أفغانستان والعراق، كما كان مبعوثا إلى سوريا بهدف إيجاد حل للحرب الأهلية الدائرة هناك.

كان الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً للأمم المتحدة إلى هايتي وجنوب إفريقيا واليمن وزائير بين عامي 1994-1996، ويمكن القول إن تكليفه لحل تفاوضي في العديد من بؤر التوتر تكلل بنجاح في العديد من الأزمات، لكن يبدو أن الأزمة السورية ما تزال أقوى من كل الحلول التفاوضية، وهذا ما يفسر ربما اعتذار الإبراهيمي للشعب السوري واستقالته من مهمته بعد فشل مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية.