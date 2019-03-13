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الأخضر الإبراهيمي

ارتبط اسم السياسي والدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي بمهام سياسة معقدة خلال السنوات الماضية، إذ كان مبعوثا أمميا إلى أفغانستان والعراق، كما كان مبعوثا إلى سوريا بهدف إيجاد حل للحرب الأهلية الدائرة هناك.

كان الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً للأمم المتحدة إلى هايتي وجنوب إفريقيا واليمن وزائير بين عامي 1994-1996، ويمكن القول إن تكليفه لحل تفاوضي في العديد من بؤر التوتر تكلل بنجاح في العديد من الأزمات، لكن يبدو أن الأزمة السورية ما تزال أقوى من كل الحلول التفاوضية، وهذا ما يفسر ربما اعتذار الإبراهيمي للشعب السوري واستقالته من مهمته بعد فشل مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية.

Algerian Foreign Minister Ramtane Lamamra oversees the signing of a peace agreement between the Malian government and armed groups in the north of Mali, on February 19, 2015 in Algiers, following rounds of peace talks. The Malian government and six armed movements from the north conducted four rounds of talks since July 2014 in Algiers to restore peace in northern region of Mali, which remains unstable despite the of launch of French and international military intervention in 2013 against Islamist rebels. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/F. Batiche Lakhdar Brahimi algerischer Diplomat Former Joint Arab League-UN Special Representative for Syria Lakhdar Brahimi speaks during a meeting at Associated Press headquarters, in New York, Monday, May 8, 2017. (AP Photo/Richard Drew) | picture-alliance/AP Images/R. Drew Noureddine Bedoui Algerian Interior and Territorial Collectivities Minister Noureddine Bedoui announces the results of the country's legislative elections in Algiers on May 5, 2017. The party of Algerian President Abdelaziz Bouteflika (portrait) and its coalition ally have won a clear majority of the seats in parliament, results released by the interior ministry showed. / AFP PHOTO / RYAD KRAMDI / RYAD KRAMDI (Photo credit should read RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/R. Kramdi

"المنقذون الثلاثة".. هل تنجح خطط بوتفليقة في تهدئة الشارع؟ 13.03.2019

محاولة جديدة من محيط بوتفليقة لتجاوز الأزمة عبر اختيار ثلاثة أسماء للإشراف على مرحلة انتقالية. فمن هم "المنقذون الثلاثة"؟ وهل كان اختيار المرادية لهم صائبا؟ وهل سينجحون في تهدئة الشارع الجزائري وقيادة المرحلة الانتقالية؟
ARCHIV - Lakhdar Brahimi, der Sondergesandte der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga für Syrien, spricht am 31.01.2014 in München (Bayern) bei der 50. Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof. Foto: Tobias Hase/dpa (Zu dpa: UN weisen Rücktrittsgerüchte um Syrien-Vermittler Brahimi zurück vom 02.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

المعارضة تنتقد قرارات بوتفليقة والإبراهيمي يدخل على خط الأزمة 12.03.2019

أكد الأخضر الإبراهيمي أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة بناءة. هذا فيما انتقد معارضون قرارات بوتفليقة الأخيرة وقالوا عنها إنها تمثل تعدياً على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك.
Italy's deputy foreign minister Staffan de Mistura talks to the media during a press conference in New Delhi on March 22, 2013. Italy's deputy foreign minister Staffan de Mistura urged India to bring two Italian marines facing murder charges to court quickly as they returned to face trial in New Delhi. AFP PHOTO/ RAVEENDRAN (Photo credit should read RAVEENDRAN/AFP/Getty Images)

تعيين دي ميستورا مبعوثا جديدا لسوريا خلفا للإبراهيمي 09.07.2014

قالت مصادر دبلوماسية إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيعين الدبلوماسي السويدي ستيفان دي ميستورا وسيطا جديدا في محادثات سوريا، ليحل محل الأخضر الإبراهيمي الذي استقال بعد فشل محادثات في جنيف.
UN mediator Lakhdar Brahimi gestures as he talks during a press conference on the Syrian peace talks at the United Nations headquarters in Geneva on February 15, 2014. A second round of peace talks between Syria's warring sides broke off on February 15, 2014 without making any progress and without a date being set for a third round, Brahimi said. AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES (Photo credit should read PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images)

الإبراهيمي يغادر منصبه نهاية الشهر الجاري 13.05.2014

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي سيتخلى عن منصبه في نهاية الشهر الحالي. من المقرر أن يتحدث الابراهيمي أمام مجلس الأمن عن التطورات بشأن سوريا في وقت لاحق اليوم.
Rebel fighters fire a machine gun during clashes with pro-government forces on March 18, 2014 in the northern Syrian city of Aleppo. The regime planes bombed Aleppo today, killing at least four people, including two children, according to the Syrian Observatory for Human Rights. AFP PHOTO / AMC / TAMER AL-HALABI (Photo credit should read TAMER AL-HALABI/AFP/Getty Images)

سوريا: تحديد موعد بدء الترشح لانتخابات الرئاسة ومعارك في حلب 17.04.2014

دعا الأخضر الإبراهيمي النظام السوري والمعارضة إلى استئناف المفاوضات من أجل رفع الحصار عن مدينة حمص التي تعرضت مجددا للقصف. فيما أعلن مصدر حكومي سوري أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في 21 نيسان/ ابريل الجاري.
epa03929853 A Tunisian security guard stands near a police vehicle in front of the tomb of Tunisian independence leader Habib Bourguiba after security forces foiled a planned suicide attack, in Monastir, southern Tunis, Tunisia, 30 October 2013. Media reports state that an 18-year-old man wearing a backpack stuffed with explosives was arrested on 30 October at the mausoleum of the country's founding president, Habib Bourguiba. Earlier in the day, a man blew himself up outside a luxury hotel in the eastern Tunisian coastal city of Sousse in the first suspected terrorist attack in years on the country's vital tourist industry. EPA/STR

تونس: مجموعة مسلحة تقتل أربعة أشخاص بينهم دركيان 16.02.2014

أعلنت الداخلية التونسية مقتل ثلاثة عناصر أمنية ومدنييا، إثر هجومين نفذتهما مجموعة مسلحة أطلقت النار على وحدات أمنية بكثافة، وذلك بعد نحو أسبوع من اعتقال مشتبه بهم في تنفيذ عمليتي اغتيال المعارضين الابراهيمي وبلعيد.
U.N.-Arab League envoy for Syria Lakhdar Brahimi addresses the media after a meeting at the Geneva Conference on Syria at the United Nations European headquarters in Geneva February 15, 2014. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS)

الإبراهيمي: اتفاق على العودة لمفاوضات جنيف دون تحديد موعد جديد 15.02.2014

قدم الأخضر الإبراهيمي اعتذاره للشعب السوري لعدم تحقيق نتيجة في جنيف وطالب كل طرف بـ"التفكير بمسؤولياته" وإذا ما كان يريد أن تستمر عملية التفاوض. واتفاق مبدئي على العودة إلى جنيف دون تحديد موعد لذلك.
Syria's Deputy Foreign Minister Faisal Meqdad speaks to the media after a meeting at the Geneva Conference on Syria at the United Nations European headquarters in Geneva February 11, 2014. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS CONFLICT)

جنيف2. الإئتلاف يطرح "هيئة انتقالية"..ودمشق تتجاهل 12.02.2014

طرح وفد المعارضة السورية في الجلسة المشتركة مع وفد الحكومة السورية بحضور الأخضر الإبراهيمي في جنيف وثيقة تتضمن بنود تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، لكن الطرف الآخر رفض مناقشة أي بند في بيان جنيف قبل بند "مكافحة الإرهاب".
U.N.-Arab League envoy for Syria Lakhdar Brahimi (L) listens to his adviser Moncef Khane before a news conference at the United Nations European headquarters in Geneva February 11, 2014. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS) /eingest. sc

سوريا: جلسة جديدة بين النظام والمعارضة في ظل غموض حول آفاق الحل 12.02.2014

بدأ وفدا النظام والمعارضة السوريين جلسة مشتركة هي الثانية لهما ضمن الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2، وسط تواصل الخلاف بين الجانبين حول جدول الأعمال، فيما قدم الابراهيمي موعد اجتماعه مع مسؤولين روسي وأمريكية إلى غد.
United Nations-Arab League Syria mediator Lakhdar Brahimi is pictured on December 19, 2013 in Geneva prior to a debate of the role that women could play in peacemaking in the war-ravaged country, ahead of next month's long-awaited Geneva II peace talks. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

يوم ثالث من المفاوضات السورية ولا حل في الأفق 12.02.2014

يواصل وفدا الحكومة والمعارضة اليوم في محاولة لوقف النزاع في سوريا، حيث يفترض أن تستأنف عملية إجلاء المدنيين من الأحياء المحاصرة في حمص، بينما طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في هذا البلد.
U.N.-Arab League envoy for Syria Lakhdar Brahimi gestures during a news conference at the United Nations European headquarters in Geneva January 31, 2014. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS)

الإبراهيمي: المفاوضات شاقة ولم تحقق تقدما 11.02.2014

أقر الأخضر الإبراهيمي أن محادثات السلام في جنيف لا تحرز تقدما يذكر، مشيرا إلى أنه "يملك أطنانا من الصبر، لكن الشعب السوري لا يملك قدرا مماثلا". فيما علقت عمليات المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص لأسباب "لوجستية وفنية".
U.N.-Arab League envoy for Syria Lakhdar Brahimi pauses during a news conference at the United Nations European headquarters in Geneva January 31, 2014. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS)

الإبراهيمي يصيغ وثيقة تحدد خطوات مفاوضات جنيف-2 10.02.2014

التقى المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ممثلي النظام السوري، كما انتهت جولة التفاوض الأولى له مع وفد المعارضة. ووجه الإبراهيمي إلى طرفي النزاع وثيقة تحدد الخطوط العريضة بخصوص القضايا الرئيسية لمفاوضات جنيف.
epa03997289 UN-Arab League envoy Lakhdar Brahimi (L) speaks with UN-Arab League envoy deputy Nasser Al-Kidwa (R) prior to a meeting at the United Naitons offices in Geneva, Switzerland, 20 December 2013. Brahimi kicks off fresh talks with US and Russian negotiators as they seek to smooth the way to January peace talks between Syria's government and rebels. EPA/FABRICE COFFRINI / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

القدوة نائب الإبراهيمي يتخلى عن منصبه في فريق محادثات جنيف 03.02.2014

أعلنت مصادر دبلوماسية أن ناصر القدوة نائب الأخضر الإبراهيمي قد أعفي من مهامه ضمن الفريق الذي يدير محادثات السلام السورية، فيما قالت أخرى أنه استقال بعدما أخبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنيته ترك منصبه.
UN-Arab League envoy for Syria Lakhdar Brahimi leaves a press briefing on peace talks at the United Nations on January 28, 2014 in Geneva. Syria's warring sides will not meet again at peace talks in Geneva on Tuesday, the UN said, after a morning session broke up with the regime accusing Washington of 'arming terrorists'. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

محادثات جنيف تراوح مكانها وباريس تتهم دمشق بـ "المناورة" 28.01.2014

كشف الأخضر الإبراهيمي أن المعارضة قدمت صورها لإعلان جنيف ـ1 وأن النظام لم يقدم تصوره بعد مؤكدا على صعوبة المفاوضات وأنها لم تحرز أي تقدم بعد. كلام الإبراهيمي جاء في وقت اتهمت فيه باريس النظام السوري بـ`"تجويع" سكان حمص.
A child clears damage and debris in the besieged area of Homs January 26, 2014. REUTERS/Thaer Al Khalidiya (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)

ناشطون في حمص يناشدون فك الحصار 28.01.2014

طالب ناشطون في حمص بفك كامل للحصار عن الأحياء التي يسيطر عليها المعارضون وسط المدينة، والذي يدخل يومه الـ600، وذلك في نداء إلى وفد المعارضة في جنيف-2، مؤكدين إلى حاجة العشرات لجراحية طبية وأن مئات العائلات يعاني الحصار.
U.N.-Arab League envoy for Syria Lakhdar Brahimi arrives at a news conference at the U.N. headquarter in Geneva January 24, 2014. Brahimi said on Friday Syrian government and opposition delegations will remain in Geneva throughout the weekend for talks, but said the process would not be easy. REUTERS/Jamal Saidi (SWITZERLAND - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

الابراهيمي: لا انفراج في المحادثات السورية 27.01.2014

أكد الوسيط الدولي الإبراهيمي أنه لا يتوقع معجزة تنهي الحرب المستمرة في سوريا، مؤكدا أن محادثات الثلاثاء ستركز على اتفاق جنيف-1، وذلك بعد ساعات من إعلان المتفاوضين عن خلافات حول أولويات البحث.
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