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الأخبار الكاذبة

تُنشر الأخبار الزائفة أو الملفقة للحصول على مكاسب أو لإلحاق الضرر بالخصم كتلك التي يتم إطلاقها خلال الحروب أو من أجل الفوز في الانتخابات، الملف التالي يلقي الضوء على هذه الأخبار من مختلف الجوانب.

تتضمن الأخبار الزائفة معلومات كاذبة ومخادعة بشكل متعمد كتلك التي حصلت أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وعادة ما يتم نشرها عبر وسائل الإعلام والإنترنت لتحقيق مآرب سياسية ومصالح اقتصادية. ومع انتشارها الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أضحت تحديا للكثير من الأشخاص والمنظمات والحكومات.

حملة تضليل إعلامي روسية تستنسخ وسائل إعلام أوروبية

حملة تضليل إعلامي روسية تستنسخ وسائل إعلام أوروبية 08.10.2022

تشن روسيا حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق تستنسخ بشكل شبه كامل مواقع وسائل إعلام معروفة لتنشر عليها مقالات تنقل رواية الكرملين حول الحرب في أوكرانيا، مستهدفة بصورة خاصة الرأي العام الألماني.
محرك بحث غوغل يوفر مؤشرات جديدة لتحديد المعلومات الموثوقة

محرك بحث غوغل يوفر مؤشرات جديدة لتحديد المعلومات الموثوقة 03.04.2022

في إطار محاربة الأخبار الزائفة، عمدت شركة غوغل العملاقة لتطوير محرك البحث التابع لها لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة. علامتان أدخلتا على محرك غوغل من أجل مساعدة المستخدم على تمييز الأخبار الموثوقة وفهم تسلسل ظهورها.

وزير الداخلية الألماني يخشى على الانتخابات من الأخبار الزائفة

وزير الداخلية الألماني يخشى على الانتخابات من الأخبار الزائفة 25.05.2017

عبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن قلقه إزاء احتمال تأثر الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ألمانيا في أيلول/سبتمبر المقبل للتلاعب من خلال الأخبار الزائفة.
ترامب يهاجم وسائل الإعلام ومكتب التحقيقات الاتحادي

ترامب يهاجم وسائل الإعلام ومكتب التحقيقات الاتحادي 24.02.2017

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام، مشدداً على أنه يعتبر بعض وسائل الإعلام "عدواً". كما هاجم ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وأمره "بالعثور فوراً" على مسربي معلومات سرية.