الأخبار الكاذبة

تُنشر الأخبار الزائفة أو الملفقة للحصول على مكاسب أو لإلحاق الضرر بالخصم كتلك التي يتم إطلاقها خلال الحروب أو من أجل الفوز في الانتخابات، الملف التالي يلقي الضوء على هذه الأخبار من مختلف الجوانب.

تتضمن الأخبار الزائفة معلومات كاذبة ومخادعة بشكل متعمد كتلك التي حصلت أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وعادة ما يتم نشرها عبر وسائل الإعلام والإنترنت لتحقيق مآرب سياسية ومصالح اقتصادية. ومع انتشارها الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أضحت تحديا للكثير من الأشخاص والمنظمات والحكومات.