الأحزاب الألمانية

تنشط عشرات الأحزاب بمختلف التوجهات في ألمانيا، غير أن الأحزاب الرئيسية منها هي تلك الممثلة في البرلمان الألماني. ويأتي في مقدمتها الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الأكثر شعبية في البلاد.

رغم كثرة الأحزاب في ألمانيا، فإن التمثيل في البرلمان محصور بالأحزاب التي تنال 5 بالمائة وما فوق من أصوات الناخبين. أما الأحزاب الممثلة في البرلمان فهي إلى جانب الحزبين الرئيسيين، اي الحزب المسيحي والحزب الاشتراكي كل من حزب الخضر، وحزب اليسار، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وحزب البديل من أجل ألمانيا.