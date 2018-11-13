الأبطال الخارقون الطيبون قد يشكلون خطراً على الأطفال أيضاً!

عادة ما يربط المرء أفلام الأبطال الخارقين بالدروس الإيجابية بانتصار الخير على الشر، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن هذه الأفلام ترسل في الحقيقة رسائل خطيرة للصغار بتجسيد الشخصيات "الطيبة" التي تستمرئ العنف وتعتبره شيئاً عادياً.

ووجد تحليل مفصل لعشرة أفلام للأبطال الخارقين صدرت في عامي 2015 و2016 أن الأبطال الطيبين أدوا 23 فعلاً عنيفاً في المتوسط في الساعة والأشرار أدوا 18 فعلاً عنيفاً في المتوسط في الساعة. ومما يدعو للدهشة أنه جرى تجسيد الأبطال الخيرين وهم يرتكبون جرائم قتل أكثر من الأشرار، بالإضافة إلى أن الأبطال الخارقين الذكور شاركوا في أعمال عنيفة خمس مرات أكثر من البطلات الخارقات.

مشاهدة الفيديو 01:18 بث مباشر الآن 01:18 دقيقة مقابلة الأبطال الخارقين في كوميك كون آسيا

ويقول روبرت أوليمبيا، وهو أستاذ طب الأطفال بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية والمشرف على الدراسة: "ينظر الأطفال والمراهقون إلى الأبطال الخارقين على أنهم 'أشخاص طيبون' وقد يتأثروا بتجسيدهم لسلوك يتسم بالمخاطرة وأفعال عنف".

ونشرت الدراسة في مؤتمر 2018 للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. ولكن هذا لا يعني أن أفلام الأبطال الخارقين مرفوضة، بحسب جون مولر، الباحث الرئيسي في الدراسة، مشيراً إلى أن أهم نقطة هي مناقشة تبعات العنف.

وينصح مولر الأسر بمشاهدة تلك الأفلام مع الأطفال والتأكد من التحدث عن العنف في الفيلم. وهذا سيساعد الطفل على تطوير مهارات التفكير النقدي لتقييم ما يراه وتنظيمه وفقاً لقيم الأسرة، بحسب مولر.

ع.غ/ ط.أ (د ب أ)