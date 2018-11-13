الأبطال الخارقون الطيبون قد يشكلون خطراً على الأطفال أيضاً!

عادة ما يربط المرء أفلام الأبطال الخارقين بالدروس الإيجابية بانتصار الخير على الشر، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن هذه الأفلام ترسل في الحقيقة رسائل خطيرة للصغار بتجسيد الشخصيات "الطيبة" التي تستمرئ العنف وتعتبره شيئاً عادياً.
ووجد تحليل مفصل لعشرة أفلام للأبطال الخارقين صدرت في عامي 2015 و2016 أن الأبطال الطيبين أدوا 23 فعلاً عنيفاً في المتوسط في الساعة والأشرار أدوا 18 فعلاً عنيفاً في المتوسط في الساعة. ومما يدعو للدهشة أنه جرى تجسيد الأبطال الخيرين وهم يرتكبون جرائم قتل أكثر من الأشرار، بالإضافة إلى أن الأبطال الخارقين الذكور شاركوا في أعمال عنيفة خمس مرات أكثر من البطلات الخارقات.
ويقول روبرت أوليمبيا، وهو أستاذ طب الأطفال بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية والمشرف على الدراسة: "ينظر الأطفال والمراهقون إلى الأبطال الخارقين على أنهم 'أشخاص طيبون' وقد يتأثروا بتجسيدهم لسلوك يتسم بالمخاطرة وأفعال عنف".
ونشرت الدراسة في مؤتمر 2018 للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. ولكن هذا لا يعني أن أفلام الأبطال الخارقين مرفوضة، بحسب جون مولر، الباحث الرئيسي في الدراسة، مشيراً إلى أن أهم نقطة هي مناقشة تبعات العنف.
وينصح مولر الأسر بمشاهدة تلك الأفلام مع الأطفال والتأكد من التحدث عن العنف في الفيلم. وهذا سيساعد الطفل على تطوير مهارات التفكير النقدي لتقييم ما يراه وتنظيمه وفقاً لقيم الأسرة، بحسب مولر.
ع.غ/ ط.أ (د ب أ)
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صانع الأبطال الخارقين ستان لي.. عوالم اللون والخيال
بلا كلل حتى الشيخوخة
حتى بعد أن بلغ من العمر عتياً بـ95 عاماً تمتع مبتكر الأبطال الخارقين ستان لي بقدرات هائلة وكان يكتب لجمهوره الإهداءات ويعطيهم التوقيعات باجتهاد في المهرجانات التي تجمع عشاق قصص الكوميكس. ولد ستان لي في نيويورك عام 1922 ويُعد الأب المؤسس لفن الكوميكس الأمريكي بمجموعة من الشخصيات الخارقة المشهورة.
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صانع الأبطال الخارقين ستان لي.. عوالم اللون والخيال
عصر مارفل الذهبي
بمناسبة عيد ميلاد ستان لي الخامس والتسعين، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أصدرت دار نشر تاشن فيرلاغ الألمانية مجلداً ضخماً بعنوان "قصص عصر مارفل المصورة 1961-1978". الكتاب يقود القارئ في رحلة عبر سنوات نجاح سلسلة مارفل. ولعب لي دوراً محورياً في تحولها إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.
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صانع الأبطال الخارقين ستان لي.. عوالم اللون والخيال
عالم مارفل المليء بالألوان
من خلال صور مترعة بالألوان يقدم الكتاب العديد من الأبطال الخارقين التي يعرفها المشاهدون الصغار من العديد من الأفلام السينمائية الناجحة الحديثة. وبالإضافة إلى رسومات لي يعرض الكتاب لأعمال رسامين كبار آخرين ساهموا في سلسلة مارفل، مثل جاك كيربي وستيف ديتكو، التي نشأت في هذه المسودة التي تعود إلى عام 1971.
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صانع الأبطال الخارقين ستان لي.. عوالم اللون والخيال
أبطال خارقون
يطغى على الكتاب المكون من 400 صفحة الشخصيات المشهورة من عالم مارفل، مثل الرجل العنكبوت "سبايدر مان" والرجل الحديدي "أيرون مان" والرجل الأخضر "ذا هالك" ورجال إكس "إكس مين" وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم القصص المصورة الذين ظهروا في الكثير من الأعداد والأفلام على مدار عقود طويلة من الزمن وكانت موجهة في الغالب إلى جمهور الصغار والشباب.
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صانع الأبطال الخارقين ستان لي.. عوالم اللون والخيال
صور بطاقة ديناميكية كبيرة
وبجانب ستان لي وجاك كيربي، كان ستيف ديتكو ثالث قوة فنية رائعة في السنوات الأولى عالم مارفل. هذا اللوحة العظيمة رسمها ديتكو في يوليو/ تموز 1966. وكان عنوان القصة "النهاية... في النهاية!" وهي مقتطف من قصة الدكتور سترينج، التي أبدعها ديتكو.
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صانع الأبطال الخارقين ستان لي.. عوالم اللون والخيال
أسطورة ستان لي
حتى خلال حياته كان ستان لي أسطورة في عالم القصص المصورة. وكان يحاول يبذل الكثير من الوقت والجهد كي يبقى على تواصل مع محبيه. وظهر في أدوار ثانوية صغيرة ومختصرة في العديد من الأفلام التي أنتجتها شركتا مارفل وديزني في السنوات الأخيرة. كما كان ضيفاً على الكثير من البرامج الحوارية. لكن وفاته أحزنت الكثير من عشاق القصص المصورة حول العالم. يوخن كورتن/ ع.غ