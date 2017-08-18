 الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة | جميع المحتويات | DW | 04.11.2021

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الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة

"الأبد هو الآن" معرض فني دولي يُنظم في منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة، التي تعود لـ 4500 عام وتعد إحدى عجائب المصريين القدماء. المعرض يعد الأول من نوعه، حيث قام فنانون بعرض أعمال فنية في رمال الصحراء.

  • An installation entitled Eternity Now by American artist Gisela Colon seen near the Sphinx and the pyramids on the Giza Plateau, near Cairo, Egypt on October 25, 2021

    الذاكرة الذهبية

    يتم تنظيم المعرض الفني لأول مرة في منطقة أهرامات الجيزة، الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي يعود لـ 4500 عام. فبجوار تمثال أبو الهول الخالد، عرضت الفنانة الأمريكية جيزيلا كولون عملها الفني الذي يحمل اسم "الخلود الآن" وهو عبارة عن قبة بيضاوية بطول تسعة أمتار تكريما لتاريخ وإرث الفراعنة، في تأكيد على هدف المعرض الذي يتجلى من عنوانه "الأبد هو الآن".

  • Forever Exhibition In Pyramids Visitors look at an art installation in fron pyramids in Giza, Egypt on October 25, 2021

    اندماج بين التراث القديم والفن المعاصر

    المعرض من تنظيم "آرت دي إيجيبت" وهي شركة تهدف إلى الترويج للفن المصري القديم وخاصة تراث الفراعنة ،من خلال تنظيم معارض في المواقع التاريخية التي تذخر بها مصر. وفي بيان لها، قالت الشركة إن المعرض "يمثل اندماجا بين التراث القديم والفن المعاصر. أردنا أن نظهر الرابط بين تاريخنا وحاضرنا الذي سيستمر إلى الأبد".

  • A view of the installation during the 4th Forever Is Now exhibition at the Giza Pyramids, in Cairo, Egypt on October 23, 2021

    مركب الشمس.. مصدر إلهام

    هذا العمل الفني حمل اسم "برزخ" وقام بتصميمه الفنان المصري معتز نصر الذي استوحى عمله الفني هذا من "مركب الشمس" أو "سفن روح الآلهة" التي كان يستخدمها المصريون القدماء لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة.

  • An installation entitled seen facing the pyramids on the Giza Plateau, near Cairo, Egypt on October 25, 2021

    رأس الهرم طليقا!

    نجح الفنان الفرنسي جان رينيه، الذي يعد من أشهر فناني الشوارع، في التلاعب بالخيال في عمله الفني الذي حمل اسم "تحيات من الجيزة" إذ صمم رأس هرم طليقا بعد فصله عن جسم الهرم.

  • Installation facing the pyramids on the Giza Plateau on October 23, 2021

    شكرا نساء مصر

    بوجه تعلوه الإبتسامة تقف الفنانة التشكيلية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة شيرين جرجس أمام عملها الفني بعنوان "ها أنا قد عدت"، قائلة إن العمل يأتي تكريما لسيدات مصريات ناضلن على مر عقود لدعم المجتمع وحقوق المرأة والثقافة. العمل مستوحى من سيستروم، وهي أداة موسيقية إيقاعية كانت تستخدمها النساء في عبادة الإلهة إيزيس التي يقول علماء الآثار إنها بدأت فى مصر القديمة في الألفية الأولى قبل الميلاد.

  • A view of the installation during the 4th Forever Is Now exhibition at the Giza Pyramids, in Cairo, Egypt on October 23, 2021

    دورة الحياة

    قام الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف الذي يعد من أشهر الفنانين المعاصرين، بتصميم هذا العمل الفني الذي أطلق عليه اسم "أوروبوروس" وقام بتصنيعه من الفولاذ والسيراميك والزجاج. والأوربوروس هو رمز يوناني قديم يصور الثعبان الذي يلتهم ذيله كرمز لدورة الحياة.

  • Ai-Da Robot, the worlds first ultra-realistic humanoid robot artist at the great Pyramids of Giza, Egypt

    الروبوت في قفص الاتهام

    لا تتوقف مهارات المرأة الروبوتية Ai Da أو "أيدا" على التحدث فحسب، بل يمكنها أيضا ابتكار لوحات خاصة بها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. بيد أن طريقها إلى سفح الاهرامات لم يكن سهلا، إذ تم احتجازها لعدة أيام من قبل السلطات المصرية للاشتباه بأنها قد تكون "جهاز تجسس". وبعد عشرة أيام، أُطلق سراح الروبوت "أيدا" بعد تدخل السفارة البريطانية في القاهرة.

  • An installation, on display at the Great Pyramids of Egypt on October 25, 2021 in Giza, Egypt

    التدوير.. عمل فني من قضبان السكك الحديدية

    اختار الفنان البرازيلي جواو تريفيسان اسم "الجسد الذي ينهض" لعمله الفني الذي يشارك به في المعرض. ويبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ويتألف من قضبان السكك الحديدية القديمة التي تعود للقرن التاسع عشر، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت السكك الحديدية. ويؤكد تريفيسان أنه يرغب في دمج ماضي مصر بشكل مباشر في عمله.

  • Italian artists, pose under his installation facing the pyramids on the Giza Plateau on October 23, 2021

    حدث تاريخي

    يقف الفنان الإيطالي لورينزو كوين مع زوجته جيوفانا قرب عملهما الفني الذي حمل اسم "معا". وقال كوين إن سبب اختياره تصنيع هذا العمل ليشارك به في هذا المعرض الفريد، هو احترامه لحقيقة مفادها أن "المجتمعات ستحقق الكثير إذا اتحدت وعملت معا. إذ سيكون بمقدورها تجاوز أي عقبة". وصف كوين معرض "الأبد هو الآن" الذي يستمر حتى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالحدث التاريخي. إعداد: نيل جينش/ م.ع


  • An installation entitled Eternity Now by American artist Gisela Colon seen near the Sphinx and the pyramids on the Giza Plateau, near Cairo, Egypt on October 25, 2021

    الذاكرة الذهبية

    يتم تنظيم المعرض الفني لأول مرة في منطقة أهرامات الجيزة، الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي يعود لـ 4500 عام. فبجوار تمثال أبو الهول الخالد، عرضت الفنانة الأمريكية جيزيلا كولون عملها الفني الذي يحمل اسم "الخلود الآن" وهو عبارة عن قبة بيضاوية بطول تسعة أمتار تكريما لتاريخ وإرث الفراعنة، في تأكيد على هدف المعرض الذي يتجلى من عنوانه "الأبد هو الآن".

  • Forever Exhibition In Pyramids Visitors look at an art installation in fron pyramids in Giza, Egypt on October 25, 2021

    اندماج بين التراث القديم والفن المعاصر

    المعرض من تنظيم "آرت دي إيجيبت" وهي شركة تهدف إلى الترويج للفن المصري القديم وخاصة تراث الفراعنة ،من خلال تنظيم معارض في المواقع التاريخية التي تذخر بها مصر. وفي بيان لها، قالت الشركة إن المعرض "يمثل اندماجا بين التراث القديم والفن المعاصر. أردنا أن نظهر الرابط بين تاريخنا وحاضرنا الذي سيستمر إلى الأبد".

  • A view of the installation during the 4th Forever Is Now exhibition at the Giza Pyramids, in Cairo, Egypt on October 23, 2021

    مركب الشمس.. مصدر إلهام

    هذا العمل الفني حمل اسم "برزخ" وقام بتصميمه الفنان المصري معتز نصر الذي استوحى عمله الفني هذا من "مركب الشمس" أو "سفن روح الآلهة" التي كان يستخدمها المصريون القدماء لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة.

  • An installation entitled seen facing the pyramids on the Giza Plateau, near Cairo, Egypt on October 25, 2021

    رأس الهرم طليقا!

    نجح الفنان الفرنسي جان رينيه، الذي يعد من أشهر فناني الشوارع، في التلاعب بالخيال في عمله الفني الذي حمل اسم "تحيات من الجيزة" إذ صمم رأس هرم طليقا بعد فصله عن جسم الهرم.

  • Installation facing the pyramids on the Giza Plateau on October 23, 2021

    شكرا نساء مصر

    بوجه تعلوه الإبتسامة تقف الفنانة التشكيلية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة شيرين جرجس أمام عملها الفني بعنوان "ها أنا قد عدت"، قائلة إن العمل يأتي تكريما لسيدات مصريات ناضلن على مر عقود لدعم المجتمع وحقوق المرأة والثقافة. العمل مستوحى من سيستروم، وهي أداة موسيقية إيقاعية كانت تستخدمها النساء في عبادة الإلهة إيزيس التي يقول علماء الآثار إنها بدأت فى مصر القديمة في الألفية الأولى قبل الميلاد.

  • A view of the installation during the 4th Forever Is Now exhibition at the Giza Pyramids, in Cairo, Egypt on October 23, 2021

    دورة الحياة

    قام الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف الذي يعد من أشهر الفنانين المعاصرين، بتصميم هذا العمل الفني الذي أطلق عليه اسم "أوروبوروس" وقام بتصنيعه من الفولاذ والسيراميك والزجاج. والأوربوروس هو رمز يوناني قديم يصور الثعبان الذي يلتهم ذيله كرمز لدورة الحياة.

  • Ai-Da Robot, the worlds first ultra-realistic humanoid robot artist at the great Pyramids of Giza, Egypt

    الروبوت في قفص الاتهام

    لا تتوقف مهارات المرأة الروبوتية Ai Da أو "أيدا" على التحدث فحسب، بل يمكنها أيضا ابتكار لوحات خاصة بها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. بيد أن طريقها إلى سفح الاهرامات لم يكن سهلا، إذ تم احتجازها لعدة أيام من قبل السلطات المصرية للاشتباه بأنها قد تكون "جهاز تجسس". وبعد عشرة أيام، أُطلق سراح الروبوت "أيدا" بعد تدخل السفارة البريطانية في القاهرة.

  • An installation, on display at the Great Pyramids of Egypt on October 25, 2021 in Giza, Egypt

    التدوير.. عمل فني من قضبان السكك الحديدية

    اختار الفنان البرازيلي جواو تريفيسان اسم "الجسد الذي ينهض" لعمله الفني الذي يشارك به في المعرض. ويبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ويتألف من قضبان السكك الحديدية القديمة التي تعود للقرن التاسع عشر، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت السكك الحديدية. ويؤكد تريفيسان أنه يرغب في دمج ماضي مصر بشكل مباشر في عمله.

  • Italian artists, pose under his installation facing the pyramids on the Giza Plateau on October 23, 2021

    حدث تاريخي

    يقف الفنان الإيطالي لورينزو كوين مع زوجته جيوفانا قرب عملهما الفني الذي حمل اسم "معا". وقال كوين إن سبب اختياره تصنيع هذا العمل ليشارك به في هذا المعرض الفريد، هو احترامه لحقيقة مفادها أن "المجتمعات ستحقق الكثير إذا اتحدت وعملت معا. إذ سيكون بمقدورها تجاوز أي عقبة". وصف كوين معرض "الأبد هو الآن" الذي يستمر حتى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالحدث التاريخي. إعداد: نيل جينش/ م.ع


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