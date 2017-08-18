الأبد هو الآن.. معرض فني عالمي تحتضنه أهرامات مصر الخالدة

الروبوت في قفص الاتهام

لا تتوقف مهارات المرأة الروبوتية Ai Da أو "أيدا" على التحدث فحسب، بل يمكنها أيضا ابتكار لوحات خاصة بها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. بيد أن طريقها إلى سفح الاهرامات لم يكن سهلا، إذ تم احتجازها لعدة أيام من قبل السلطات المصرية للاشتباه بأنها قد تكون "جهاز تجسس". وبعد عشرة أيام، أُطلق سراح الروبوت "أيدا" بعد تدخل السفارة البريطانية في القاهرة.