الآلاف يتظاهرون في برلين وبروكسل ضد معاداة السامية

تظاهر الآلاف في كل من برلين وبروكسل ضد معاداة السامية، كما شهدت العاصمة الألمانية تظاهرة داعمة للفلسطينيين، حسبما ذكرت الشرطة.

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (10 كانون الأول/ديسمبر 2023) مظاهرة للتنديد بمعاداة السامية تحت شعار "لن يحدث مرة أخرى الآن"، في إشارة إلى المحرقة والجرائم التي ارتكبتها الحكومة النازية. وأفادت بيانات الشرطة بأن نحو 2000 شخص تجمعوا عند "عمود النصر" في حديقة "تيرغارتن" في ظل هطول قوي للأمطار، وخلفهم لافتة مكتوب عليها عبارة "لن يحدث مرة أخرى الآن- ألمانيا تنهض". وسار المتظاهرون إلى بوابة براندنبورغ.

وجاء في دعوة المنظمين إلى هذه المسيرة القول إن على المواطنين أن يعربوا عن موقف "مؤيد للتعايش السلمي والقائم على الاحترام" وأن يتصدوا لمعاداة السامية والكراهية والعنصرية.

وشارك في الصف الأول في المظاهرة كل من عمدة برلين كاي فينغنر ومغني البوب رولاند كايزر ووزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل والناشر ميشل فريدمان. وحظت هذه المسيرة التي ترعاها رئيسة البرلمان بيربل باس، بدعم جهات من بينها المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يوزيف شوستر للمتظاهرين الأحد إنّ معاداة السامية أصبحت "شائعة" في المجتمع. وأضاف "أحياناً يصعب عليّ التعرف على هذا البلد".

وسجّلت ألمانيا مئات الجرائم الجنائية المرتبطة بالحرب في غزة منذ اندلاعها عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس ضدّ إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ومن بين هذه الجرائم المرتبطة بحرب غزة هناك عدد متزايد من الهجمات المعادية للسامية تشمل استهداف كنيس برلين بزجاجات مولوتوف في تشرين الأول/أكتوبر.

وأُقيمت تظاهرة داعمة للفلسطينيين أيضاً في وسط برلين الأحد شارك فيها نحو 2500 شخص وفق الشرطة.

بيربوك: الجوع يغذي الإرهاب وعلى إسرائيل حماية المدنيين بغزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"شر قديم يعود إلى الظهور في أوروبا"

وفي بروكسل، تظاهر نحو أربعة آلاف شخص ضدّ معاداة السامية وفق الشرطة، ورفع بعضهم لافتات كُتب عليها "ليس من الضروري أن تكون يهودياً لتشارك في مسيرة ضد معاداة السامية".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين خلال حفل إضاءة شموع بمناسبة عيد الأنوار اليهودي "حانوكا" أمام مقرّ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بروكسل إن "شراً قديماً يعود إلى الظهور في أوروبا". وأضافت "لا ينبغي أن يكون هناك أي مكان لهذه الكراهية، خصوصاً هنا في أوروبا.

ولا شيء يبرر صعود معاداة السامية. لا يمكن لأيّ حرب أو حجّة سياسية أن تبرر ذلك". ولفتت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيُنشئ جائزة جديدة للاحتفال بالتراث الثقافي اليهودي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت سلسلة تدابير لمكافحة صعود معاداة السامية والجريمة بما في ذلك تمويل إضافي لحماية دور العبادة اليهودية.

خ.س/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)