الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على زيارة أردوغان

تظاهر اليوم الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2018) عدة آلاف بالعاصمة الألمانية برلين احتجاجا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا. ورفعت المظاهرة التي أقيمت بعد ظهر الجمعة شعار: "لا مرحبا بأردوغان". وشارك فيها ألمان وأتراك وأكراد. وقالت الشرطة إن الأعداد تقترب من الخمسة آلاف بينما قال منظمو المظاهرة إنهم بلغوا ثمانية آلاف.
وتحرك المشاركون في المظاهرة عصر اليوم لمدة ساعة ونصف داخل برلين ووصلوا إلى "عامود النصر" عند "النجم الكبير" أي بالقرب من قصر "بيلفو"، قبيل مأدبة العشاء، التي أعدها الرئيس الألماني شتاينماير لنظيره التركي أردوغان. وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا صفقات مع أردوغان - أوقفوا تصدير الأسلحة" و "أوقفوا الإبادة الجماعية ضد المجتمع الكردي". وقالت الشرطة إن المظاهرة مرت بصورة سلمية.
وذكرت شرطة برلين على موقع تويتر إنها أوقفت المظاهرة وطالبت قائدها بمنع وجود ملثمين بالمظاهرة وكذلك إبعاد الرموز الخاصة بحزب العمال الكردستاني "بي كي كي".
وصاحب اليوم الثاني لزيارة أردوغان الرسمية إلى برلين حشد كبير من قوات الشرطة وإغلاق لعدد من الشوارع وتوقف لحركة المرور. ودفعت الشرطة الاتحادية بحوالي 4200 من أفرادها العاملين في ولاية برلين وسبعة ولايات أخرى لتولى مهام الأمن خلال الزيارة، التي بدأت أمس الخميس ومن المقرر أن تنتهي غدا بعد توجه أردوغان إلى كولونيا غرب ألمانيا.
وكانت مظاهرة مناهضة لأردوغان قد تم تنظيمها مساء أمس الخميس في حي برلين كرويتسبيرغ بالعاصمة الألمانية وشهدت أعمال عنف محدودة، حيث قام حوالي 150 شخصا ملثما من المشاركين فيها برشق قوات الشرطة بالحجارة ورددوا شعارات كردية. وقام مثيرو الشغب أيضا بالإضرار بالمحال التجارية المجاورة لإحدى محطات الحافلات وبالعديد من السيارات الخاصة وحطموا زجاج أحد البنوك، ما دفع السلطات إلى وقف المظاهرة والتحفظ على ثمانية مشتبه فيهم بارتكاب جريمة التكدير الشديد للسلم الاجتماعي.
ص.ش/د.ه (د ب أ/ DW)
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محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
"اختلافات ومصالح"
خلال مؤتمرها الصحفي المشترك مع الرئيس التركي أردوغان في برلين الجمعة (29 سبتمبر/ أيلول 2018) أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه لا تزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مشددة على أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا كالناتو والهجرة ومكافحة الإرهاب. أما الرئيس التركي فدعا برلين لتسليم ما قال إنهم مئات من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن المقيمين في ألمانيا.
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محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
مقاطعة المأدبة على شرف الرئيس
وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر 2018) في قصر "بيلفو" الرئاسي في برلين بالتشريفات العسكرية. وتقام مساء الجمعة مأدبة عشاء على شرفه، الأمر الذي أثار بدوره جدلاً واسعاً في ألمانيا. كما رفض العديد من الساسة الألمان المشاركة في المأدبة المُقامة على شرف الضيف التركي احتجاجاً على سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان.
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محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
المراسم الضخمة "أمر سخيف"
ومنذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لهذه الزيارة المثيرة للجدل لا يتوقف. وطالت الانتقادات عدة جوانب، أهمها مراسم الاستقبال الضخمة للضيف التركي، وهو ما انتقده عدد من الساسة أبرزهم رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، زارا فاغنكنشت، التي قالت إن "استقبال شخص يهدم الديمقراطية في بلاده ويؤسس ديكتاتورية إسلامية، بالسجادة الحمراء وبكل مراتب الشرف، هو أمر السخيف".
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محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
أول زيارة بمراسم عسكرية
رغم أن أردوغان زار ألمانيا من قبل في أكثر من 12 مناسبة عندما كان رئيساً للوزراء أو حتى رئيساً لتركيا إلا أن زيارته هذه هي أول زيارة رسمية له بمراسم تكريم عسكرية كاملة، ولم تتوقف انتقادات زارا فاغنكنشت على تلك المراسم وإنما اتهمت أردوغان بدعم جماعات إرهابية. أما حزب الخضر، فقد طالب المستشارة ميركل باتخاذ موقف واضح ضد الرئيس التركي وسياسته.
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محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
"إشارة رابعة"
لم تتوقف زيارة أردوغان في إثارة الجدل عند مراسم الاستقبال الضخمة، بل طالت أيضاً طريقة إلقائه التحية لمؤيديه. ففي طريقه إلى الفندق في برلين حيَّا أردوغان مؤيديه، الذين تجمعوا على جانب الطريق برفع "أصابعه الأربعة" وهي الإشارة المعروفة لدى جماعة الإخوان المسلمين، بالأخص في مصر. غير أنه يبقى من غير المعروف إن كان أردوغان يعني بذلك في برلين أيضا الإشارة إلى الإخوان وواقعة رابعة في مصر، بحسب مراقبين.
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محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
شعبيته في ألمانيا أكبر
بالرغم من الانتقادات المتتالية لسياسته ووضع حقوق الإنسان في تركيا، يحظى أردوغان بقاعدة شعبية مهمة بين أفراد الجالية التركية في ألمانيا، ومن بينهم هم فئة الشباب أيضاً. فقد حصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على نسبة أصوات لدى الجالية التركية في ألمانيا تفوق نسبة ما حصل عليه داخل تركيا نفسها، وفقا للنتائج الأولية.
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محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين
المعارضون "الأعداء"
قائمة المعارضين "أعداء" أردوغان داخل وخارج تركيا طويلة، وذلك بسبب سياسته القمعية ووضع حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في تركيا. وقد رفض العديد من السياسيين المعارضين الألمان لقاء الضيف التركي. كما تقرر تنظيم مظاهرات ضد زيارة أردوغان في عدة مواقع في برلين وكولونيا. وقد أصيب شرطيان في برلين الخميس في مظاهرة عفوية ضد أردوغان، شارك فيها أشخاص ملثمون وألقيت خلالها حجارة على الشرطة. اعداد: إيمان ملوك