اكتشاف نوع جديد من الفطر يقضي على أحد آفات الفاكهة

تمثل ما تعرف بـ"الحماطيات" (أيضا: قمل النبات القافز أو براغيث الأوراق) كابوسا لمزارعي الفاكهة، فعبر فمها تقوم بمصّ عصارة النبات مخلفة خسائر كبيرة في المحاصيل. ولمواجهة تلك الآفات يستخدم المزارعون مبيدات كيماوية صناعية؛ لكن فريق بحث دولي بمشاركة معهد يوليوس كون (JKI)، بمدينة دوسنهايم بألمانيا، وجد الآن بالصدفة مضادًا طبيعيا مناسبًا للحماطيات، عبارة عن فطر طفيلي طبيعي يخلص الفاكهة من تلك الآفات.

وبحسب موقع "biooekonomie.de" الألماني فإن فريق الباحثين عثر في مزرعة كمثرى بالدنمارك على نوع من الفطريات، لم يكن معروفا من قبل، فأطلقوا عليه اسم "Pandora cacopsyllae". ويهاجم هذا الفطر المكتشف مؤخرا قمل النبات ويقتله.

وكتب الفريق في "دورية علم الأمراض اللافقارية" (Journal of Invertebrate Pathology)، أن عملية مصّ عصارة النبات ليست في حد ذاتها هي التي تدمر الكمثرى أو التفاح أو البرقوق أو الخوخ، وإنما السبب في الحاق الضرر بالمحاصيل أو تدميرها تماما هو انتقال نوع معين من البكتيريا خلال عملية المص. هذه البكتريا تسبب عدوى للنبات مثل طفح برعم التفاح أو تعفن الكمثرى أو اصفرار الفاكهة ذات النواة.

يورغن غروس من معهد يوليوس كون في دوسنهايم، التي تقع شمال هايدلبرغ بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، هو مؤلف مشارك في تلك الدراسة ويقول: "أظهرت الأبحاث الأولية أن الفطر الجديد يمكنه أيضًا مهاجمة أنواعٍ أخرى من مصاصات الأوراق".

ويقول موقع "biooekonomie.de" الألماني إن غروس مقتنع بأن النوع المكتشف حديثًا من الفطريات لديه إمكانات كبيرة لحماية المحاصيل العضوية ويمكنه أن يكون بمثابة مادة أولية لمنتجات صديقة للبيئة تستخدم في حماية المحاصيل.

إغراء الآفات لملامسة الفطر الجديد

في مرحلة تالية، يريد غروس بحث كيفية تخصيب فطر الجراثيم الجديد وتعبئته بطريقة يمكن استخدامه بعدها في مزارع الفاكهة ويوضح: "نحن في طور تطوير تركيبة تسعى لإحداث تلامس بين براغيث الفاكهة، التي تمص أوراق الكمثرى، وبين الفطر الجديد وأن يسكنها هذا الفطر". ويضيف، غروس بحسب موقع "biooekonomie.de": "للوصول إلى ذلك، سنضيف أيضًا على أوراق الكمثري ما يجذب براغيث الفاكهة إلى المستحضر الجديد وقد ثبت بالفعل في المختبر أن إصابة براغيث الفاكهة بذلك الفطر يؤدي إلى موتها".

ص.ش/و.ب