 اكتشاف نوع جديد من الفطر يقضي على أحد آفات الفاكهة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 15.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

اكتشاف نوع جديد من الفطر يقضي على أحد آفات الفاكهة

تسبب "براغيث الأوراق" خسائر كبيرة لمزارعي الفاكهة. ويجري مقاومة تلك الآفات بالمبيدات الصناعية؛ لكن وفقًا لدراسة جديدة، يمكن بدلا من ذلك استخدام فطر عثر عليه مؤخرا يهاجم براغيث الأوراق ويقتلها، محافظا على الفاكهة والبيئة.

صورة رمزية لمزارع التفاع في جنوب تيرول

كتب فريق البحث أن مص براغيث الفاكهة لعصارة النبات ليست في حد ذاتها هي التي تدمر الكمثرى أو التفاح .. وإنما السبب هو انتقال نوع معين من البكتيريا خلال عملية المص.

تمثل ما تعرف بـ"الحماطيات" (أيضا: قمل النبات القافز أو براغيث الأوراق) كابوسا لمزارعي الفاكهة، فعبر فمها تقوم بمصّ عصارة النبات مخلفة خسائر كبيرة في المحاصيل. ولمواجهة تلك الآفات يستخدم المزارعون مبيدات كيماوية صناعية؛ لكن فريق بحث دولي بمشاركة معهد يوليوس كون (JKI)، بمدينة دوسنهايم بألمانيا، وجد الآن بالصدفة مضادًا طبيعيا مناسبًا للحماطيات، عبارة عن فطر طفيلي طبيعي يخلص الفاكهة من تلك الآفات.

مختارات

وبحسب موقع "biooekonomie.de" الألماني فإن فريق الباحثين عثر في مزرعة كمثرى بالدنمارك على نوع من الفطريات، لم يكن معروفا من قبل، فأطلقوا عليه اسم "Pandora cacopsyllae". ويهاجم هذا الفطر المكتشف مؤخرا قمل النبات ويقتله.

وكتب الفريق في "دورية علم الأمراض اللافقارية" (Journal of Invertebrate Pathology)، أن عملية مصّ عصارة النبات ليست في حد ذاتها هي التي تدمر الكمثرى أو التفاح أو البرقوق أو الخوخ، وإنما السبب في الحاق الضرر بالمحاصيل أو تدميرها تماما هو انتقال نوع معين من البكتيريا خلال عملية المص. هذه البكتريا تسبب عدوى للنبات مثل طفح برعم التفاح أو تعفن الكمثرى أو اصفرار الفاكهة ذات النواة.

يورغن غروس من معهد يوليوس كون في دوسنهايم، التي تقع شمال هايدلبرغ بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، هو مؤلف مشارك في تلك الدراسة ويقول: "أظهرت الأبحاث الأولية أن الفطر الجديد يمكنه أيضًا مهاجمة أنواعٍ أخرى من مصاصات الأوراق".

ويقول موقع "biooekonomie.de" الألماني إن غروس مقتنع بأن النوع المكتشف حديثًا من الفطريات لديه إمكانات كبيرة لحماية المحاصيل العضوية ويمكنه أن يكون بمثابة مادة أولية لمنتجات صديقة للبيئة تستخدم في حماية المحاصيل.

إغراء الآفات لملامسة الفطر الجديد

في مرحلة تالية، يريد غروس بحث كيفية تخصيب فطر الجراثيم الجديد وتعبئته بطريقة يمكن استخدامه بعدها في مزارع الفاكهة ويوضح: "نحن في طور تطوير تركيبة تسعى لإحداث تلامس بين براغيث الفاكهة، التي تمص أوراق الكمثرى، وبين الفطر الجديد وأن يسكنها هذا الفطر". ويضيف، غروس بحسب موقع "biooekonomie.de": "للوصول إلى ذلك، سنضيف أيضًا على أوراق الكمثري ما يجذب براغيث الفاكهة إلى المستحضر الجديد وقد ثبت بالفعل في المختبر أن إصابة براغيث الفاكهة بذلك الفطر يؤدي إلى موتها".

ص.ش/و.ب

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    من المعتاد تناول التفاح والإجاص بالقشرة، لكن لقشرة البرتقال فوائد كثيرة فهي تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للكوليسترول ما يساعد على تخفيف الكوليسترول المضر في الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين نتيجة تراكم الكوليسترول فضلا عن أن قشرة البرتقال تحتوي على كمية عالية من الألياف تقي من متلازمة القولون العصبي بما في ذلك الإمساك وغازات البطن.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    قشرة الليمون هي أيضا مفيدة جدا، فهي تحتوي على كمية عالية من مركب الفلافونويد الذي يخفف من عمليات الأكسدة في الجسم، فضلا عن أن لقشرة الليمون دور مهم في تخليص الجسم من السموم وذلك لاحتوائها على مركب بيوفلافونويدس. ويمكن تناول قشرة الليمون بطرق مختلفة إما ببشرها أو كقطع صغيرة تضاف إلى السلطة، كما يمكن الاستفادة من المواد الموجودة في قشرة الليمون بغليها بقليل من الماء وشرب المزيج.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    لحاء البطيخ الأحمر طعمه لذيذ وصحي، فهو يحتوي على كمية عالية من الحمض الأميني السيترولين، وهو حمض يزيد من دوران الدم في الجسم ويخفض ضغط الدم ويعزز الدورة الدموية.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    قشرة المانغو غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الكاروتينات والأنثوسيانين والبوليفينول وهي مضادة أكسدة تساعد على تأخير الشيخوخة، ولها دور كبير في حماية الجسم من أمراض عديدة، مثل التهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان ومرض السكري والزهايمر، وفقا لما ورد على موقع "غيزوندهايت تيبس" الألماني.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    لقشرة الفول السوداني فوائد كثيرة أيضا فهي غنية ببعض المركبات الكيميائية النباتية التي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    ربما يصعب تخيل تناول قشرة الأناناس الخارجية، لكن المقصود بالطبع هو القشرة الداخلية. إذ تكمن الفائدة تماما في البذور الموجودة في الجزء القاسي من اللب، إذ تحتوي هذه البذور على كمية عالية من الأحماض الدهنية "أوميغا 3" المفيدة وبروتينات والألياف والكاروتينات ومضادات الأكسدة.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    تتميز ثمرة الكيوي بقشرة وبرية. ورغم ملمسها الخشن إلا أن لهذه القشرة فوائد صحية عالية، فهي تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للالتهاب والحساسية وفقا لما نشره موقع "غيزونديه إرنيرونغ"، ويمكن الاستفادة من المواد الغذائية في قشرة الكيوي من خلال شربه عصيرا مع قشرته.

  • Bananen

    هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن قشرة الموز لها دور كبير في تخفيف الكآبة وذلك لغناها بأحماض أمينية تحفز إفراز السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، كما تحتوي قشرة الموز على مضاد الأكسدة "لوتين" الضروري لحماية خلايا العين من أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتي تؤدي للإصابة ببعض الأمراض مثل "المياه البيضاء".

    الكاتب: دالين صلاحية