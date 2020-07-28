 اكتشاف نقطة ضعف لفيروس كورونا قد تقضي عليه | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 29.07.2020

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف نقطة ضعف لفيروس كورونا قد تقضي عليه

تستمر محاولات العلماء لفهم فيروس كورونا ليتمكنوا من مواجهته، وفي دراسة أمريكية اكتشف العلماء نقطة ضعف للفيروس قد تساعد في القضاء عليه.

فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19

فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19

يستمر سباق العلماء مع الزمن لإيجاد اللقاح أو العلاج المناسب للقضاء على فيروس كورونا. ومع كل دراسة جديدة تظهر معلومات عن فيروس كورونا تساعد المجتمع العلمي على فهمه بطريقة أفضل والاقتراب خطوة أخرى من تخليص العالم منه.

مختارات

توصلت عدة دراسات إلى أن الأجسام المضادة لدى حيوانات اللاما قد تقاوم الإصابة بفيروس كورونا. فهل تكون اللاما هي مفتاح الخلاص من الوباء؟ (15.07.2020)

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أحد هذه الدراسات الجديدة اكتشفت معلومات جديدة عن طريقة تكاثر الفيروس في الخلايا قد تساعد العلماء في ايجاد علاج له. فبحسب موقع فوكوس الألماني أظهرت الدراسة الأمريكية أن فيروس كورونا يجبر الخلايا المصابة على تطوير ما شبهه فريق العلماء بـ "مجسات" مثل أجهزة الاستشعار (الإسم العلمي Filopodia) حاملة للفيروس تستطيع خرق قشرة الخلايا المجاورة.

مجسات تساعد عمل الفيروس في الجسم

وشرح موقع وكالة رويترز العملية التي تحدث في الخلية بعد إصابتها بالفيروس. فعند دخول فيروس كورونا المستجد لخلية، يقوم بالربط مع إنزيمات تدعى "كيناز"، وهي إنزيمات تنظم عمل الخلية. إحد إنزيمات كيناز التي يربطها الفيروس يسمى "CK2"، وهو الإنزيم الذي يجبره فيروس كورونا على إنتاج المجسات لنقل الفيروس إلى خلايا أخرى.

ونقل موقع فوكوس عن نيفان كروغان، وهو أحد القائمين على الدراسة من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن هذه الطريقة هي التي تسمح لفيروس كورونا المستجد بالانتشار بسرعة في الجسم، لأن هذه المجسات تسمح للفيروس بإصابة عدد كبير من الخلايا في نفس الوقت.

قوة الفيروس أيضاً نقطة ضعفه

وجد فريق العلماء القائم على الدراسة، والتي نشرت بدورية (Cell) العلمية، أن هناك أدوية لمعالجة السرطان قد تمنع فيروس كورونا من إجبار إنزيم "CK2" على إنتاج المجسات التي يخترق بها الخلايا الأخرى، وبذلك يمكن للأطباء اختراق نقطة قوة الفيروس واستخدامها ضده. وبحسب موقع ليف ساينس (Live Science)  هناك حوالي 87 عقار إما في السوق أو تحت الاختبار يمكنه السيطرة على هذه الإنزيمات، وبشكل خاص 7 أدوية لمعالجة السرطان والاتهابات.

ففي تجارب أجراها العلماء، استطاعت هذه الأدوية منع انتشار الفيروس في خلايا الكليتين عند القرود. وبحسب وكالة رويترز قال ماركو فينوزي، وهو من القائمين على الدراسة من معهد باستور في باريس (Institut Pasteur)، إن استخدام مثبطات الإنزيمات التي تستهدف إنزيم "CK2" بشكل خاص قد تقلل أو تمنع من إنتاج المجسات، وبالتالي يقلل هذا من انتشار الفيروس بالجسم.

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فيروس كورونا - طبيعته وعملية مهاجمته للخلايا الحية

وبالرغم من النتيجة المبشرة، تحذر كارول رايس، وهي عالمة أحياء بجامعة نيويورك، من الفرحة المبكرة. ونقل موقع زوستر أنتسايغر (Soester Anzeiger) قولها إن هذه التجارب أجريت على القرود فقط وليس على خلايا الجهاز التنفسي للإنسان. لذلك يجب الآن انتظار نتيجة استخدام هذه الأدوية عند الأشخاص المصابين بالفيروس.

دراسة ألمانية مبشرة

وفي دراسة ألمانية بجامعتي ميونيخ وأولم نشرت بدورية "Science" العلمية، اكتشف العلماء أيضاً معلومات جديدة عن كيفية تكاثر فيروس كورونا في الخلايا. فمن المعروف أن الفيروس يهاجم أجزاء مهمة من الجهاز المناعي، ومن أهمها مهاجمته لعمل ما يسمى بال"ريبوسوم"، وهو مسؤول عن تشكيل البروتينات في الخلية، بحسب موقع "زوستر أنتسايغر".

وبحسب الموقع يستعيض الفيروس عن البروتين الطبيعي للـ"ريبوسوم" بإنتاجه لبروتين خاص به، يسمى "Nsp1"، يقوم بوقف عمل الـ"ريبوسوم" تماماً، مما يشل عمل خط دفاعي مهم ضد الفيروس، حسب قول العلماء.

لكن رغم ذلك يأمل العلماء أن تمكنهم هذه المعلومة من مكافحة الفيروس، وذلك عن طريق تطوير جزيء كيميائي يمكنه مواجهة البروتين الفيروسي "Nsp1". غير أن هذه الدراسات مازالت في المراحل الأولى وتحتاج لمزيد من الوقت حتى تؤتي ثمارها.

س.ح

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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