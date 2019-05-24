اكتشاف مذهل .. شعار مسلسل خيال علمي على المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن اكتشاف غير معتاد تقول إنها عثرت عليه على سطح المريخ. ويتعلق الأمر بشعار مسلسل "ستار تريك"، التي يعد من أول المسلسلات التلفزيونية عن الفضاء.

وقد تم رصد هذا الشعار في إحدى الكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر من قبل مسبار كوكب المريخ الاستكشافي التابع لوكالة "ناسا"، بحسب ما صرح به فريق التصوير بجامعة أريزونا. وتم تشكيل هذا الرمز من خلال اختلاط الرمل بالحمم والرياح على المريخ منذ فترة طويلة. وكانت هناك كثبان كبيرة على شكل هلال تنتشر عبر هذه المنطقة، وتدفقت الحمم على السهل وحول الكثبان الرملية، ولكن ليس فوقها.

هذا الخبر الغريب خلف بعض ردود الفعل المختلفة. فمثلاً، أشاد الممثل ويليام شاتنر، المشهور بتجسيده دور الكابتن جيمس تي كيرك، قبطان سفينة "يو إس إس إنتربرايز" في المسلسل، بهذا الاكتشاف:

في حين قلل الممثل مارك هاميل، المشهور بلعب دور "لوك سكاي ووكر" في سلسلة أفلام حرب النجوم، من هذا الإنجاز:

يذكر أن "ناسا" أشارت إلى أن "معظم تلك الكثبان الضخمة التي التقطت منها الصورة كانت على شكل هلال، وأدى رسو الحمم حولها إلى تثبيتها بحيث لم تعد تتحرك، فتحجرت مع الزمن، والصورة هي لواحدة منها".

هـ.د/ ي.أ