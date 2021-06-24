 اكتشاف مجموعات شمسية يمكن لكائنات أخرى مراقبة الأرض منها! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 25.06.2021

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف مجموعات شمسية يمكن لكائنات أخرى مراقبة الأرض منها!

بينما يسعى العلماء لاكتشاف فرص الحياة على كواكب أخرى، تمكن باحثون من التعرف على أكثر من 2000 من المجموعات الشمسية التي يمكن من على سطحها مشاهدة كوكب الأرض. فهل يمكن لكائنات أخرى مراقبتنا من على بعد مئات السنين الضوئية؟

Illustration Weltall | Outer Space Seeing Earth

طور المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي نموذجا لكوكب الأرض، وفي الخلفية خط من النقاط اللامعة يمثل المجموعات الشمسية التي يمكن من على سطحها رؤية كوكب الأرض

لسنوات طويلة يراقب البشر الفضاء ويتسائلون بشأن فرص الحياة على كواكب أخرى. ولكن ربما لم يخطر على بال البعض احتمال وجود كائنات أخرى تراقبنا وتتسائل بشأن شكل الحياة على الأرض.

ففي دراسة حديثة نجح باحثون من جامعة كورنيل بمدينة نيويورك والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في اكتشاف 2034 مجموعات شمسية تقع على مسافة قريبة نسبيا من كوكب الأرض، وتبعد عن موقع البشر بمسافات تصل إلى 326 سنة ضوئية فقط، وفقا لنتائج دراسة منشورة حديثا على موقع الطبيعة العلمي.

وتتمتع الكواكب في تلك المجموعات الشمسية بموقع يسمح من على سطحها بملاحظة كوكب الأرض. فمن وجهة النظر المعاكسة، ”البشر هم الكائنات الفضائية" بتلك الحالة، على حد وصف أستاذة علم الفلك المشاركة في الدراسة ليزا كالتينيغر.

ويرى الباحثون أنه كما عثر علماء الأرض على مجموعات شمسية وعوالم أخرى تدور حول النجوم، ”فكل منها كان أو سيكون له الفرصة في اكتشاف كوكب الأرض". 

وتشرح كالتينيغر أن فريق البحث أراد التعرف على الكواكب أو المجموعات الشمسية ”ذات نقطة الأفضلية لرؤية الأرض"، ونقطة الأفضلية أو الموقع الأقرب هذا ”يتم اكتسابه وفقدانه" باستمرار بسبب حركة النجوم المستمرة في الكون.

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المستقبل الآن - هل هناك كواكب أخرى للعيش فيها؟

ولتحديد النجوم التي تدخل لنطاق كوكب الأرض أو التي تخرج منه وفترات بقائها فيه، اعتمد فريق البحث على كاتلوج جايا Gaia الصادر عن الوكالة الأوروبية للفضاء بشأن مواقع وحركة النجوم، وفقا لموقع ساينس ديلي العلمي.

وتوضح الباحثة بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي والمشاركة في الدراسة، جاكي فاهيرتي، أنه من بين الـ 2034 مجموعة شمسية التي تمر بنطاق كوكب الأرض خلال 10,000سنة، 117 جرما سماويا على بعد حوالي 100 سنة ضوئية فقط من الشمس.

أما المجموعات الشمسية الموجودة في نطاق كوكب الأرض منذ أن بدأ البشر في بث موجات الراديو عبر الفضاء فيبلغ عددها 75، يقع بعضها على مسافة قريبة من الأرض تسمح باعتراض ذلك البث.

وتوصل فريق البحث إلى أن النجوم أو الأجرام السماوية لديها القدرة على البقاء لدى نقطة الأفضلية، والتي يمكن عندها رؤية الأرض، لمدة زمنية تتجاوز ألف عام، ”بما يوفر إطار زمني صحي لأي حضارة مفترضة يسمح بالتعرف على الأرض باعتبارها كوكب مثير للاهتمام"، على حد تعبير عالمة الفلك.

د.ب.

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    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    لماذا كانت الحياة تعدّ مستحيلة هناك؟

    يتألف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 97 في المائة ويسبح في حرارة سطحية تقرب من 470 درجة مئوية مع ضغط أعلى بتسعين مرة من ذلك الموجود على كوكب الأرض، ما يجعل في الواقع الحياة مستحيلة فيه.

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    مؤشرات على احتمالية الحياة

    اكتشف الباحثون خطوطا طيفية عن طريق مراقبة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وبالاستعانة بتلسكوبين راديويّين ما يدل على تواجد غاز الفوسفين. لكن من أين يأتي هذا الغاز؟ الفرضية التي توصل إليها العلماء هي احتمال أن يكون مصدر الغاز أحد أشكال الحياة.

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    المريخ جذب اهتمام العلماء قبل كوكب الزهرة

    كوكب الزهرة ليس وحده من طالته فرضية تواجد الحياة على سطحه. كوكب المريخ كذلك (الصورة) أصبح موضع اهتمام العديد من الفلكيين لاسيما بعد اكتشاف كميات من المياه الجوفية السائلة على سطحه. 

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    كوكب زحل أثار الاهتمام كذلك

    كوكب الزهرة موجود في الكواكب العملاقة الغازية في المجموعة الشمسية، مثل كوكب زحل (الصورة)، لكن ليس له أصل بيولوجي أي من المصادر المرتبطة بأشكال الحياة. أما آثار الفوسفين الموجودة في الغلاف الجوي الأرضي له فمصدرها حصرا الأنشطة العضوية أو الجرثومية.